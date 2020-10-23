Ян
1:0
Перерыв
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Айнтрахт Бр
1:0
5' ГолВренези Альбион
11' Желтая карточкаКласс Нико
40' Вторая желтая карточкаКласс Нико
17
Хайн
Оливер
33
Эльведи
Ян
16
Фейзич
Ясмин
40
Цигеле
Робин
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
14
Класс
Нико
33
Прошвиц
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Хайн ОливерЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Класс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Отто ЯриНападающий
-
15 Бар МарсельНападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
Ход матча
5'
1:0
11'
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альберс Андреас
|2
|0.4
|2.
|Вренези Альбион
|1
|0.2
|3.
|Штольце Себастьян
|1
|0.2
|4.
|Безушков Макс
|1 (1)
|0.2
|5.
|Хайн Оливер
|0
|0
|6.
|Векессер Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кобылянски Мартин
|1
|0.2
|2.
|Прошвиц Ник
|1
|0.2
|3.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.2
|4.
|Цигеле Робин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|2.
|Гимбер Бенедикт
|1
|1
|3.
|Векессер Эрик
|2
|0
|4.
|Вренези Альбион
|2
|0
|5.
|Безушков Макс
|2
|0
|6.
|Мориц Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Класс Нико
|1
|2
|2.
|Цигеле Робин
|2
|0
|3.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|4.
|Кроос Феликс
|1
|0
|5.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|6.
|Выдра Доминик
|1
|0
|7.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|8.
|Шульц Михаэль
|1
|0
|9.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Айнтрахт Бр
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: + = -Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр
Последние игры между собой
Ян: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Айнтрахт Бр: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|4.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|10.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.01
|10.00
|1.03
|4.90
|1.15
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.97
|1.47
|1.92
|1.88
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.21
|4.10
|1.07
|7.50
|1.05
|8.30
|1.04
|9.00
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.22
|4.55
|1.16
|5.50
|1.06
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.23
|1.11
|3.13
|1.40
|2.52
|1.57
|2.12
|1.76
|1.84
|2.03
|1.54
|2.53
|1.64
|2.34
|1.50
|2.69
|—
|—
|1.16
|5.68
|—
|—
|—
|—