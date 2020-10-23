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Ян
3:0
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Бр
0'
1:0
5' Гол
Вренези Альбион
11' Желтая карточка
Класс Нико
40' Вторая желтая карточка
Класс Нико
48' Желтая карточка
Хайн Оливер
2:0
61' Гол
Безушков Макс
3:0
79' Гол
Вренези Альбион
90'+1
1
Майер
Александер
II
17
Хайн
Оливер
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
5
Гимбер
Бенедикт
8
Вренези
Альбион
6
Саллер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
19
Альберс
Андреас
10
Калисканер
Каан
16
Фейзич
Ясмин
40
Цигеле
Робин
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
28
Бен-Балла
Яссин
14
Класс
Нико
10
Кобылянски
Мартин
7
Кауфманн
Фабио
33
Прошвиц
Ник
Ян
4-4-2
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вренези Альбион 2 0.4
2. Альберс Андреас 2 0.4
3. Безушков Макс 2 (1) 0.4
4. Штольце Себастьян 1 0.2
5. Хайн Оливер 0 0
6. Векессер Эрик 0 0
Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кобылянски Мартин 1 0.2
2. Прошвиц Ник 1 0.2
3. Кауфманн Фабио 1 0.2
4. Цигеле Робин 0 0

Карточки

Ян
# Игрок      
1. Нахрайнер Себастьян 3 0
2. Гимбер Бенедикт 1 1
3. Векессер Эрик 2 0
4. Вренези Альбион 2 0
5. Безушков Макс 2 0
6. Мориц Кристоф 1 0
7. Хайн Оливер 1 0
Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Класс Нико 1 1
2. Цигеле Робин 2 0
3. Дорнебуш Феликс 0 1
4. Кроос Феликс 1 0
5. Кессель Бенджамин 1 0
6. Выдра Доминик 1 0
7. Кобылянски Мартин 1 0
8. Шульц Михаэль 1 0
9. Кауфманн Фабио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Айнтрахт Бр 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: + = -
Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг
Кайзерслаутерн 1:1 Ян Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян Ян 0:0 Тюркючю Мюнхен Ян 0:1 Нюрнберг Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:1 Ян Ян 2:1 Карлсруэ Хайденхайм 4:1 Ян Ян 3:0 Дармштадт Оснабрюк 2:2 Ян Ян 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:0 Ян Ян 2:2 Хольштайн Киль
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -
Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Ян: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Айнтрахт Бр: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
Айнтрахт Бр 2:1 Ян Бундеслига 2 Ян 2:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Ян 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Ян Бундеслига 2
Айнтрахт Бр 2:0 Ян Бундеслига 3 Ян 0:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 1:0 Ян Бундеслига 3 Ян 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Ян 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 0:3 Ян Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Хольштайн Киль Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
4. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
6. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Нюрнберг Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Оснабрюк Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Санкт-Паули Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
10. Бохум Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Дармштадт Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Хайденхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Фортуна Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
16. Айнтрахт Бр Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Класс Нико получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 40'
    Класс Нико получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    11'
    Класс Нико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Вренези Альбион бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.17 6.60 21.00
1.10 7.77 26.00
1.97 3.70 3.68
1.12 8.17 29.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.01 10.00 1.03 4.90 1.15 3.25 1.31 2.62 1.45 1.92 1.88 1.69 2.17 1.17 4.70 1.21 4.10 1.05 8.50 1.05 8.30 1.04 9.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.19 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.55 1.16 5.50 1.06 9.50
7.23 1.11 3.13 1.40 2.52 1.57 2.42 1.59 2.03 1.84 1.61 2.38 1.64 2.34 1.50 2.69 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 2.18 1.68 1.76 2.00 1.17 4.70 1.11 5.80
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.17 5.10 1.12 6.35
3.22 1.38 2.65 1.52 2.08 1.82 1.66 2.32 1.55 2.55 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Ян 3:0 Айнтрахт Бр онлайн

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