Ян
3:0
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Айнтрахт Бр
1:0
5' ГолВренези Альбион
11' Желтая карточкаКласс Нико
40' Вторая желтая карточкаКласс Нико
48' Желтая карточкаХайн Оливер
2:0
61' ГолБезушков Макс
3:0
79' ГолВренези Альбион
17
Хайн
Оливер
33
Эльведи
Ян
16
Фейзич
Ясмин
40
Цигеле
Робин
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
14
Класс
Нико
33
Прошвиц
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Хайн ОливерЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Класс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Отто ЯриНападающий
-
15 Бар МарсельНападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
Ход матча
5'
1:0
11'
40'
48'
61'
2:0
79'
3:0
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вренези Альбион
|2
|0.4
|2.
|Альберс Андреас
|2
|0.4
|3.
|Безушков Макс
|2 (1)
|0.4
|4.
|Штольце Себастьян
|1
|0.2
|5.
|Хайн Оливер
|0
|0
|6.
|Векессер Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кобылянски Мартин
|1
|0.2
|2.
|Прошвиц Ник
|1
|0.2
|3.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.2
|4.
|Цигеле Робин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|2.
|Гимбер Бенедикт
|1
|1
|3.
|Векессер Эрик
|2
|0
|4.
|Вренези Альбион
|2
|0
|5.
|Безушков Макс
|2
|0
|6.
|Мориц Кристоф
|1
|0
|7.
|Хайн Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Класс Нико
|1
|1
|2.
|Цигеле Робин
|2
|0
|3.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|4.
|Кроос Феликс
|1
|0
|5.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|6.
|Выдра Доминик
|1
|0
|7.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|8.
|Шульц Михаэль
|1
|0
|9.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Айнтрахт Бр
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: + = -Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр
Последние игры между собой
Ян: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Айнтрахт Бр: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|Оснабрюк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|10.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.01
|10.00
|1.03
|4.90
|1.15
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.62
|1.45
|1.92
|1.88
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.21
|4.10
|1.05
|8.50
|1.05
|8.30
|1.04
|9.00
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.22
|4.55
|1.16
|5.50
|1.06
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.23
|1.11
|3.13
|1.40
|2.52
|1.57
|2.42
|1.59
|2.03
|1.84
|1.61
|2.38
|1.64
|2.34
|1.50
|2.69
|—
|—
|1.16
|5.68
|—
|—
|—
|—