Торпедо Москва
Позже
Алания
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лях АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Дзахов ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лебеденко Игорь
|6 (2)
|0.38
|2.
|Берковский Илья
|4
|0.25
|3.
|Калмыков Амур
|3
|0.19
|4.
|Адаев Владислав
|2
|0.13
|5.
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.13
|6.
|Кертанов Константин
|2
|0.13
|7.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.13
|8.
|Рязанцев Александр
|1
|0.06
|9.
|Лях Андрей
|1
|0.06
|10.
|Шоркин Максим
|1
|0.06
|11.
|Прошляков Данила
|1
|0.06
|12.
|Евдокимов Андрей
|1
|0.06
|13.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|6 (1)
|0.38
|2.
|Хадарцев Батраз
|4 (1)
|0.25
|3.
|Магомедов Бутта
|4 (1)
|0.25
|4.
|Машуков Ислам
|3
|0.19
|5.
|Малоян Артур
|2
|0.13
|6.
|Кочиев Хетаг
|2
|0.13
|7.
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.13
|8.
|Бутаев Аллон
|1
|0.06
|9.
|Кобесов Давид
|1 (1)
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|1
|2.
|Евдокимов Андрей
|5
|0
|3.
|Рязанцев Александр
|4
|0
|4.
|Магаль Руслан
|4
|0
|5.
|Калмыков Амур
|2
|1
|6.
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|7.
|Самсонов Артём Владимирович
|3
|0
|8.
|Елисеев Александр
|3
|0
|9.
|Адаев Владислав
|3
|0
|10.
|Берковский Илья
|3
|0
|11.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|12.
|Лях Андрей
|2
|0
|13.
|Кертанов Константин
|2
|0
|14.
|Прошляков Данила
|2
|0
|15.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
|16.
|Прошкин Егор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хабалов Алан
|6
|0
|2.
|Шавлохов Давид
|3
|1
|3.
|Машуков Ислам
|4
|0
|4.
|Багаев Алан
|2
|1
|5.
|Кобесов Дмитрий
|2
|1
|6.
|Засеев Азамат
|3
|0
|7.
|Гурциев Батраз
|3
|0
|8.
|Хосонов Хетаг
|3
|0
|9.
|Дзахов Давид
|2
|0
|10.
|Качмазов Сослан
|2
|0
|11.
|Суанов Руслан
|2
|0
|12.
|Магомедов Бутта
|2
|0
|13.
|Бутаев Аллон
|2
|0
|14.
|Кобесов Давид
|2
|0
|15.
|Кочиев Хетаг
|2
|0
|16.
|Малоян Артур
|1
|0
|17.
|Зураев Эльбрус
|1
|0
|18.
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|19.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|20.
|Солдатенко Ростислав
|1
|0
|21.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|22.
|Хугаев Алан
|1
|0
|23.
|Цараев Алан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|Алания
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|8% (2)
|8% (2)
|36% (9)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь
Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка
Алания Последние 20 матчей: + = -Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания
Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Алания: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|26 - 12
|36
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 9
|35
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 11
|31
|5.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|24 - 17
|29
|6.
|Нефтехимик
|3:3 Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 16
|29
|7.
|Алания
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 20
|28
|9.
|Енисей
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|21 - 24
|26
|10.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 13
|25
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|10 - 22
|23
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Чайка
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 20
|22
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 20
|21
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 20
|21
|16.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 19
|19
|17.
|Акрон
|3:3 Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 21
|15
|18.
|Факел
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|9 - 24
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 25
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 21
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|9.70
|1.03
|4.10
|1.23
|3.10
|1.32
|2.08
|1.70
|2.05
|1.72
|1.83
|1.91
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.20
|4.40
|1.16
|5.10
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|11.75
|1.00
|10.50
|1.01
|4.00
|1.22
|3.20
|1.34
|—
|—
|2.14
|1.77
|—
|—
|1.64
|2.23
|—
|—
|1.40
|2.81
|1.17
|4.35
|1.13
|5.00
|1.03
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.14
|1.24
|2.97
|1.41
|2.49
|1.55
|2.10
|1.75
|1.88
|1.96
|1.63
|2.30
|1.50
|2.62
|1.41
|2.93
|—
|—
|1.14
|5.75
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Алания
Исход игры
Торпедо Москва
79.2% (126)
Ничья
13.8% (22)
Алания
6.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.05% (88)
Меньше
43.95% (69)
Обе команды забьют
Да
63.06% (99)
Нет
36.94% (58)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
38.4% (61)
2:0 Торпедо Москва
18.2% (29)
1:0 Торпедо Москва
12.6% (20)
1:1 Ничья
10.7% (17)
3:1 Торпедо Москва
3.8% (6)
1:2 Алания
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:0 Торпедо Москва
2.5% (4)
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