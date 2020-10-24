  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Торпедо Москва
 
Позже
Алания
Торпедо Москва
Алания

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.38
2. Берковский Илья 4 0.25
3. Калмыков Амур 3 0.19
4. Адаев Владислав 2 0.13
5. Нетфуллин Равиль 2 0.13
6. Кертанов Константин 2 0.13
7. Гордюшенко Астемир 2 0.13
8. Рязанцев Александр 1 0.06
9. Лях Андрей 1 0.06
10. Шоркин Максим 1 0.06
11. Прошляков Данила 1 0.06
12. Евдокимов Андрей 1 0.06
13. Магаль Руслан 1 (1) 0.06
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 6 (1) 0.38
2. Хадарцев Батраз 4 (1) 0.25
3. Магомедов Бутта 4 (1) 0.25
4. Машуков Ислам 3 0.19
5. Малоян Артур 2 0.13
6. Кочиев Хетаг 2 0.13
7. Хабалов Алан 2 (1) 0.13
8. Бутаев Аллон 1 0.06
9. Кобесов Давид 1 (1) 0.06

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Евдокимов Андрей 5 0
3. Рязанцев Александр 4 0
4. Магаль Руслан 4 0
5. Калмыков Амур 2 1
6. Лебеденко Игорь 3 0
7. Самсонов Артём Владимирович 3 0
8. Елисеев Александр 3 0
9. Адаев Владислав 3 0
10. Берковский Илья 3 0
11. Шустиков Сергей 2 0
12. Лях Андрей 2 0
13. Кертанов Константин 2 0
14. Прошляков Данила 2 0
15. Нетфуллин Равиль 1 0
16. Прошкин Егор 1 0
Алания
# Игрок      
1. Хабалов Алан 6 0
2. Шавлохов Давид 3 1
3. Машуков Ислам 4 0
4. Багаев Алан 2 1
5. Кобесов Дмитрий 2 1
6. Засеев Азамат 3 0
7. Гурциев Батраз 3 0
8. Хосонов Хетаг 3 0
9. Дзахов Давид 2 0
10. Качмазов Сослан 2 0
11. Суанов Руслан 2 0
12. Магомедов Бутта 2 0
13. Бутаев Аллон 2 0
14. Кобесов Давид 2 0
15. Кочиев Хетаг 2 0
16. Малоян Артур 1 0
17. Зураев Эльбрус 1 0
18. Хадарцев Батраз 1 0
19. Кокоев Батрадз 1 0
20. Солдатенко Ростислав 1 0
21. Крамаренко Сергей 1 0
22. Хугаев Алан 1 0
23. Цараев Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 11.11% (3) 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4) 18.52% (5) 25.93% (7)
 Алания 12% (3) 12% (3) 24% (6) 8% (2) 8% (2) 36% (9)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь
Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка
Алания Последние 20 матчей: + = -
Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания
Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Алания: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Алания 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 0:1 Алания Первый дивизион
Алания 1:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Оренбург Заявка 17 10 6 1 26 - 12 36
3. Крылья Советов Заявка 16 11 2 3 35 - 9 35
4. Торпедо Москва Заявка 16 9 4 3 31 - 11 31
5. Спартак-2 0:0 Заявка 17 9 2 6 24 - 17 29
6. Нефтехимик 3:3 Заявка 17 8 5 4 25 - 16 29
7. Алания Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8. Велес Москва Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
9. Енисей Заявка 17 8 2 7 21 - 24 26
10. Балтика Заявка 16 7 4 5 17 - 13 25
11. Динамо Брянск Заявка 17 7 2 8 10 - 22 23
12. Краснодар-2 Заявка 17 6 5 6 21 - 21 23
13. Чайка Заявка 16 6 4 6 16 - 20 22
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 6 3 8 18 - 20 21
15. Текстильщик Заявка 17 5 6 6 15 - 20 21
16. Волгарь 0:0 Заявка 17 5 4 8 16 - 19 19
17. Акрон 3:3 Заявка 17 4 3 10 12 - 21 15
18. Факел Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
19. Чертаново Заявка 17 4 2 11 9 - 24 14
20. Иртыш Омск Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
21. Шинник Заявка 17 2 4 11 13 - 32 10
22. Томь Заявка 16 2 3 11 8 - 21 9
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "ФНЛ" "Торпедо" Москва - "Алания" Владикавказ. Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 159
Торпедо Москва 79.2% (126)
X 13.8% (22)
Алания 6.9% (11)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Алания
2.02
3.82
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.80 3.70
2.00 3.50 3.30
1.99 3.82 3.40
2.02 3.74 3.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 9.70 1.03 4.10 1.23 3.10 1.32 2.08 1.70 2.05 1.72 1.83 1.91 1.66 2.21 1.42 2.70 1.20 4.40 1.16 5.10 1.05 8.40 1.04 9.00
11.75 1.00 10.50 1.01 4.00 1.22 3.20 1.34 2.14 1.77 1.64 2.23 1.40 2.81 1.17 4.35 1.13 5.00 1.03 8.80
4.14 1.24 2.97 1.41 2.49 1.55 2.10 1.75 1.88 1.96 1.63 2.30 1.50 2.62 1.41 2.93 1.14 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.49 2.60 1.17 5.00
3.38 1.31 2.23 1.64 1.51 2.52 1.18 4.85 1.12 6.05
3.15 1.37 2.61 1.50 2.05 1.80 1.64 2.29 1.45 2.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 1.81 1.90 1.36 2.90
4.30 1.21 2.99 1.38 1.79 2.00 1.34 3.20 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Торпедо Москва - Алания онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Торпедо Москва - Алания

Исход игры
Торпедо Москва
79.2% (126)
Ничья
13.8% (22)
Алания
6.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
56.05% (88)
Меньше
43.95% (69)
Обе команды забьют
Да
63.06% (99)
Нет
36.94% (58)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
38.4% (61)
2:0 Торпедо Москва
18.2% (29)
1:0 Торпедо Москва
12.6% (20)
1:1 Ничья
10.7% (17)
3:1 Торпедо Москва
3.8% (6)
1:2 Алания
3.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:0 Торпедо Москва
2.5% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный