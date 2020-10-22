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Торпедо Москва
 
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Алания

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 6 (2) 0.38
2. Берковский Илья 4 0.25
3. Калмыков Амур 3 0.19
4. Адаев Владислав 2 0.13
5. Нетфуллин Равиль 2 0.13
6. Кертанов Константин 2 0.13
7. Гордюшенко Астемир 2 0.13
8. Рязанцев Александр 1 0.06
9. Лях Андрей 1 0.06
10. Шоркин Максим 1 0.06
11. Прошляков Данила 1 0.06
12. Евдокимов Андрей 1 0.06
13. Магаль Руслан 1 (1) 0.06
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 6 (1) 0.38
2. Хадарцев Батраз 4 (1) 0.25
3. Магомедов Бутта 4 (1) 0.25
4. Машуков Ислам 3 0.19
5. Малоян Артур 2 0.13
6. Кочиев Хетаг 2 0.13
7. Хабалов Алан 2 (1) 0.13
8. Бутаев Аллон 1 0.06
9. Кобесов Давид 1 (1) 0.06

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Евдокимов Андрей 5 0
3. Рязанцев Александр 4 0
4. Магаль Руслан 4 0
5. Калмыков Амур 2 1
6. Лебеденко Игорь 3 0
7. Самсонов Артём Владимирович 3 0
8. Елисеев Александр 3 0
9. Адаев Владислав 3 0
10. Берковский Илья 3 0
11. Шустиков Сергей 2 0
12. Лях Андрей 2 0
13. Кертанов Константин 2 0
14. Прошляков Данила 2 0
15. Нетфуллин Равиль 1 0
16. Прошкин Егор 1 0
Алания
# Игрок      
1. Хабалов Алан 6 0
2. Шавлохов Давид 3 1
3. Машуков Ислам 4 0
4. Багаев Алан 2 1
5. Кобесов Дмитрий 2 1
6. Засеев Азамат 3 0
7. Гурциев Батраз 3 0
8. Хосонов Хетаг 3 0
9. Дзахов Давид 2 0
10. Качмазов Сослан 2 0
11. Суанов Руслан 2 0
12. Магомедов Бутта 2 0
13. Бутаев Аллон 2 0
14. Кобесов Давид 2 0
15. Кочиев Хетаг 2 0
16. Малоян Артур 1 0
17. Зураев Эльбрус 1 0
18. Хадарцев Батраз 1 0
19. Кокоев Батрадз 1 0
20. Солдатенко Ростислав 1 0
21. Крамаренко Сергей 1 0
22. Хугаев Алан 1 0
23. Цараев Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 11.11% (3) 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4) 18.52% (5) 25.93% (7)
 Алания 12% (3) 12% (3) 24% (6) 8% (2) 8% (2) 36% (9)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Торпедо Москва 4:0 Нефтехимик Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Томь
Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Енисей 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка
Алания Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Алания 4:4 Шинник Факел 0:0 Алания Алания 2:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 Алания
Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Алания: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Алания 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 0:1 Алания Первый дивизион
Алания 1:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Оренбург Заявка 16 10 6 0 25 - 9 36
3. Крылья Советов Заявка 16 11 2 3 35 - 9 35
4. Торпедо Москва Заявка 16 9 4 3 31 - 11 31
5. Спартак-2 Заявка 16 9 1 6 24 - 17 28
6. Алания Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
7. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 22 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
9. Балтика Заявка 16 7 4 5 17 - 13 25
10. Енисей Заявка 16 7 2 7 18 - 23 23
11. Динамо Брянск Заявка 16 7 1 8 10 - 22 22
12. Краснодар-2 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
13. Чайка Заявка 16 6 4 6 16 - 20 22
14. Волгарь Заявка 16 5 3 8 16 - 19 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 16 - 20 18
16. Текстильщик Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
17. Акрон Заявка 16 4 2 10 9 - 18 14
18. Чертаново Заявка 16 4 2 10 9 - 22 14
19. Факел Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
20. Иртыш Омск Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
21. Шинник Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
22. Томь Заявка 16 2 3 11 8 - 21 9
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 48
    Торпедо Москва 66.7% (32)
    X 18.8% (9)
    Алания 14.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Алания
    1.91
    3.70
    4.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.89 3.60 3.80
    1.88 3.62 4.00
    1.91 3.70 3.88

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 8.00 1.06 3.35 1.30 2.60 1.47 2.08 1.70 1.82 1.92 1.44 2.65 1.30 3.30 1.12 5.60 1.10 6.30 1.02 11.50
    9.10 1.02 8.00 1.04 3.32 1.30 2.61 1.48 1.89 1.99 1.46 2.68 1.30 3.32 1.11 5.55 1.08 6.20 1.00 11.25
    3.51 1.29 2.69 1.47 2.14 1.71 1.86 1.96 1.65 2.25 1.44 2.79 1.29 3.54 1.10 7.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.85 1.89 1.39 2.85 1.11 5.90
    2.90 1.40 1.92 1.86 1.42 2.82 1.12 5.90 1.09 7.20
    2.95 1.40 2.42 1.56 1.89 1.93 1.54 2.47 1.39 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55
    3.78 1.26 2.58 1.49 1.66 2.19 1.26 3.78 1.17 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Алания

    Исход игры
    Торпедо Москва
    66.7% (32)
    Ничья
    18.8% (9)
    Алания
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    31.3% (15)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    2:0 Торпедо Москва
    14.6% (7)
    1:0 Торпедо Москва
    10.4% (5)
    1:2 Алания
    8.3% (4)
    0:1 Алания
    4.2% (2)
    3:0 Торпедо Москва
    4.2% (2)
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