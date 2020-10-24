0:1
11' ПенальтиКичин Валерий
0:2
27' Гол в свои воротаСиваков Михаил
34' Желтая карточкаФамейе Джоэль
34' Желтая карточкаКичин Валерий
36' Желтая карточкаМалых Андрей
38' Желтая карточкаКапленко Кирилл
0:2
41' Не забитый пенальтиМиронов Алексей
42' Желтая карточкаАюпов Тимур
43' Вторая желтая карточкаКичин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алфёров Александр
Ход матча
11'
0:1
27'
0:2
34'
34'
36'
38'
41'
0:2
42'
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|5
|0.29
|2.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.18
|3.
|Чуканов Андреа
|2
|0.12
|4.
|Гойкович Ренато
|2
|0.12
|5.
|Эктов Александр
|2
|0.12
|6.
|Прудников Николай
|2
|0.12
|7.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.12
|8.
|Ткачук Денис
|1
|0.06
|9.
|Скворцов Алексей
|1
|0.06
|10.
|Козлов Андрей
|1
|0.06
|11.
|Юсупов Артём
|1
|0.06
|12.
|Козлов Савелий
|1
|0.06
|13.
|Миронов Алексей
|1
|0.06
|14.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ломакин Александр
|4
|0.24
|2.
|Галимов Александр
|3
|0.18
|3.
|Саная Анзор
|3 (1)
|0.18
|4.
|Лескано Хуан
|2
|0.12
|5.
|Кичин Валерий
|2 (2)
|0.12
|6.
|Зотов Александр
|1
|0.06
|7.
|Марков Николай
|1
|0.06
|8.
|Раздорских Никита
|1
|0.06
|9.
|Песиков Евгений
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|7
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|5
|0
|3.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|4.
|Сиваков Михаил
|3
|1
|5.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|6.
|Скворцов Алексей
|3
|0
|7.
|Козлов Савелий
|3
|0
|8.
|Козлов Андрей
|1
|1
|9.
|Чуканов Андреа
|2
|0
|10.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|11.
|Гойкович Ренато
|2
|0
|12.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|13.
|Капленко Кирилл
|2
|0
|14.
|Ткачук Денис
|1
|0
|15.
|Палиенко Максим
|1
|0
|16.
|Мамин Артём
|1
|0
|17.
|Эктов Александр
|1
|0
|18.
|Миронов Алексей
|1
|0
|19.
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кичин Валерий
|5
|1
|2.
|Зотов Александр
|3
|1
|3.
|Саная Анзор
|4
|0
|4.
|Цховребов Валерий
|4
|0
|5.
|Рукас Томас
|4
|0
|6.
|Иванов Егор
|3
|0
|7.
|Марков Николай
|3
|0
|8.
|Песиков Евгений
|3
|0
|9.
|Дворников Фёдор
|2
|0
|10.
|Ланин Олег
|2
|0
|11.
|Лескано Хуан
|2
|0
|12.
|Комков Михаил
|1
|0
|13.
|Опарин Михаил
|1
|0
|14.
|Ганус Валерий
|1
|0
|15.
|Раздорских Никита
|1
|0
|16.
|Третьяков Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|20% (5)
|8% (2)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|28% (7)
|Енисей
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 1:2 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург
Енисей Последние 20 матчей: + = -Енисей 1:0 Спартак Москва Енисей 3:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 2:0 Велес Москва
Балтика 1:0 Енисей Родина Москва 3:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Акрон 3:0 Енисей Енисей 0:3 Торпедо Москва Шинник 3:0 Енисей Факел 1:0 Енисей Волгарь 1:1 Енисей Енисей 3:1 Крылья Советов Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей Енисей 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Енисей Енисей 2:3 Кубань-Холдинг
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Енисей: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Енисей 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург Первый дивизион Енисей 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:4 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Оренбург
|0:2 Заявка
|17
|10
|6
|1
|25 - 11
|36
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 9
|35
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 11
|31
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|24 - 17
|28
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 20
|28
|9.
|Енисей
|2:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|20 - 23
|26
|10.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 13
|25
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|10 - 22
|23
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Чайка
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 20
|22
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 20
|21
|15.
|Текстильщик
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 20
|19
|16.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 19
|18
|17.
|Акрон
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|9 - 18
|14
|18.
|Факел
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|9 - 24
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 25
|12
|21.
|Шинник
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 29
|11
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 21
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|8.80
|1.05
|6.80
|1.08
|12.00
|1.01
|—
|—
|2.26
|1.57
|1.91
|1.83
|7.77
|1.05
|1.82
|1.93
|1.36
|3.10
|—
|—
|2.65
|1.44
|1.09
|6.70
|1.55
|2.35
|1.02
|13.50
|1.17
|4.70
|1.04
|9.00
|8.40
|1.03
|6.90
|1.06
|3.10
|1.34
|—
|—
|2.40
|1.56
|—
|—
|1.79
|2.11
|—
|—
|1.39
|2.95
|—
|—
|1.26
|3.62
|1.08
|6.25
|1.06
|6.90
|1.00
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.57
|1.30
|2.96
|1.39
|2.51
|1.53
|2.00
|1.83
|1.74
|2.11
|1.56
|2.42
|1.43
|2.87
|1.46
|2.73
|1.29
|3.59
|—
|—
|1.10
|7.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Оренбург 0:2 Енисей
Исход игры
Оренбург
88.6% (140)
Ничья
10.8% (17)
Енисей
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.18% (58)
Меньше
62.82% (98)
Обе команды забьют
Да
43.59% (68)
Нет
56.41% (88)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
35.4% (56)
2:1 Оренбург
28.5% (45)
2:0 Оренбург
17.7% (28)
1:1 Ничья
8.2% (13)
3:1 Оренбург
3.8% (6)
3:0 Оренбург
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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