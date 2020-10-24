Саная справа из пределов штрафной площади нанёс плотный удар по воротам. Климович сумел отбить мяч в сторону.

Замена в составе "Енисея": вместо Александра Ломакина на поле вышел Максим Сухомлинов.

Аюпов справа навесил на Козлова, который головой пробил выше ворот.

45' Малых справа навесил на дальнюю штангу, где Фамейе в прыжке только чиркнул головой по мячу.

45' 3 минуты добавил Вилков в первом тайме.

45' Подачу Капленко справа в штрафную площадь заблокировал Ломакин.

44' Кичин фолит на чужой половине поля и получает вторую жёлтую карточку. "Енисей" остаётся в меньшинстве.

43' Митронов у центрального круга сбил Ланина.

42' Аюпов в центре поля сбил Глушкова и получил жёлтую карточку.

41' Миронов с одиннадцатиметровой отметки низом пробил рядом с правой штангой.

40' Пенальти! Песиков в штрафной площади попал по ноге Скворцову.

39' Ломакин слева со штрафного навесил к воротам. Хозяева спокойно вынесли мяч к центральному кругу.

38' Капленко на фланге сбил Ломакина и получил жёлтую карточку.

37' Малых на чужой полови не поля врезал по ногам Ланину и получил жёлтую карточку.

36' Кичин получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

35' Фамейе в центре поля наступил на ногу Ланину и получил жёлтую карточку.

34' Песиков справа из пределов штрафной площади опасно пробил в ближний угол. Климович справился.

32' Малых справа в штрафной площади получил мяч, но пробил в ближний угол очень неудачно.

31' Палиенко слева навесил на Фамейе, который головой пробил в сторону от ворот.

30' Фамейе справа навесил на дальнюю штангу, где Козлов не смог добраться до мяча.

29' Саная в центре поля получил травму в стыке с Сиваковым. Медики на поле.

27' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

СИВАКОВ!!! Кичин слева с дальней дистанции пробил по воротам. Климович отбил мяч на Песикова. Евгений справа прострелил к воротам, где Сиваков срезал сферу в собственные ворота.

27' Саная на правом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Гойковичем.

26' Фамейе справа вывел к воротам Козлова. Опарин бросился в ноги Андрею и забрал мяч.

26' Малых справа навесил в центр штрафной площади. Козлов принял мяч, но пробить по воротам не смог.

25' Ломакин в центре поля сыграл рукой.

24' Миронов со штрафного пробил в стенку.

23' Ланин перед штрафной площадью сбил Фамейе. Двадцать два метра до ворот.

22' Кичин сделал слева заброс к воротам на Саная, но Анзор не смог пробить головой прицельно.

20' У Сивакова проблемы с левым ахилом. Медики вышли оказать помощь защитнику "Оренбурга".

19' Миронов с двадцати восьми метров нанёс плотный удар по воротам. Опарин отбил мяч кулаками в сторону.

18' Аюпов справа вывел к воротам Палиенко, но удар Максима заблокировали защитники "Енисея".

17' Саная справа от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

16' Малых справа навесил на Палиенко, который сделал скидку себе грудью, но Опарин не позволил нанести удар.

14' Гости справа прорвались в штрафную площадь "Оренбурга", но оказались в окружении соперников и до удара комбинацию довести не смогли.

13' Аюпов справа с дальней дистанции пробил по воротам. После рикошета от Палиенко мяч прилетел точно в руки Опарину.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КИЧИН!!! Кичин с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол. Климович угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

11' Пенальти! Аюпов в штрафной площади сзади ударил по ногам Саная.

10' Миронов на чужой половине поля сбил Зотова.

10' , но мяч смог перехватить на выходе Опарин.Миронов слева навесил на дальнюю штангу. Аюпов делал скидку на Фамейе

9' Гости исполнили подряд два угловых удара. Оренбуржцам удалось отбиться.

8' Опарин вышел на подачу Миронова от углового флага и кулаками выбил мяч из штрафной площади.

7' Миронов от углового флага навесил на Аюпова, который головой пробил под перекладину. Опарин отбивает мяч за пределы поля.

6' Аюпов справа вывел к воротам Палиенко, чей удар в ближний угол Опарин отбил ногами.

5' Песиков справа из-за пределов штрафной площади пробил выше ворот.

4' Миронов от углового флага навесил на Гойковича, который головой пробил выше ворот.

3' Подача Малых справа заблокирована соперниками. Хозяева заработали первый угловой удар в матче.

2' "Оренбург" играет в белой форме, "Енисей" - в синей.