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Оренбург
0:2
Перерыв
Енисей
0'
0:1
11' Пенальти
Кичин Валерий
0:2
27' Гол в свои ворота
Сиваков Михаил
34' Желтая карточка
Фамейе Джоэль
34' Желтая карточка
Кичин Валерий
36' Желтая карточка
Малых Андрей
38' Желтая карточка
Капленко Кирилл
0:2
41' Не забитый пенальти
Миронов Алексей
42' Желтая карточка
Аюпов Тимур
43' Вторая желтая карточка
Кичин Валерий
Оренбург
Енисей

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.29
2. Фамейе Джоэль 3 0.18
3. Чуканов Андреа 2 0.12
4. Гойкович Ренато 2 0.12
5. Эктов Александр 2 0.12
6. Прудников Николай 2 0.12
7. Кулишев Артём 2 (1) 0.12
8. Ткачук Денис 1 0.06
9. Скворцов Алексей 1 0.06
10. Козлов Андрей 1 0.06
11. Юсупов Артём 1 0.06
12. Козлов Савелий 1 0.06
13. Миронов Алексей 1 0.06
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.06
Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ломакин Александр 4 0.24
2. Галимов Александр 3 0.18
3. Саная Анзор 3 (1) 0.18
4. Лескано Хуан 2 0.12
5. Кичин Валерий 2 (2) 0.12
6. Зотов Александр 1 0.06
7. Марков Николай 1 0.06
8. Раздорских Никита 1 0.06
9. Песиков Евгений 1 0.06

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 7 0
2. Аюпов Тимур 5 0
3. Фамейе Джоэль 5 0
4. Сиваков Михаил 3 1
5. Алвеш Рикарду 4 0
6. Скворцов Алексей 3 0
7. Козлов Савелий 3 0
8. Козлов Андрей 1 1
9. Чуканов Андреа 2 0
10. Шкофлек Жига 2 0
11. Гойкович Ренато 2 0
12. Насыров Исламжан 2 0
13. Капленко Кирилл 2 0
14. Ткачук Денис 1 0
15. Палиенко Максим 1 0
16. Мамин Артём 1 0
17. Эктов Александр 1 0
18. Миронов Алексей 1 0
19. Кеняйкин Алексей 1 0
Енисей
# Игрок      
1. Кичин Валерий 5 1
2. Зотов Александр 3 1
3. Саная Анзор 4 0
4. Цховребов Валерий 4 0
5. Рукас Томас 4 0
6. Иванов Егор 3 0
7. Марков Николай 3 0
8. Песиков Евгений 3 0
9. Дворников Фёдор 2 0
10. Ланин Олег 2 0
11. Лескано Хуан 2 0
12. Комков Михаил 1 0
13. Опарин Михаил 1 0
14. Ганус Валерий 1 0
15. Раздорских Никита 1 0
16. Третьяков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20% (5) 8% (2) 12% (3) 16% (4) 16% (4) 28% (7)
 Енисей 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 1:2 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург
Енисей Последние 20 матчей: + = -
Енисей 1:0 Спартак Москва Енисей 3:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 2:0 Велес Москва
Балтика 1:0 Енисей Родина Москва 3:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Акрон 3:0 Енисей Енисей 0:3 Торпедо Москва Шинник 3:0 Енисей Факел 1:0 Енисей Волгарь 1:1 Енисей Енисей 3:1 Крылья Советов Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей Енисей 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Енисей Енисей 2:3 Кубань-Холдинг

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Енисей: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Енисей 2:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:0 Енисей Премьер-лига Оренбург 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Енисей 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург Первый дивизион Енисей 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:4 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Оренбург 0:2 Заявка 17 10 6 1 25 - 11 36
3. Крылья Советов Заявка 16 11 2 3 35 - 9 35
4. Торпедо Москва Заявка 16 9 4 3 31 - 11 31
5. Спартак-2 Заявка 16 9 1 6 24 - 17 28
6. Алания Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
7. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 22 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
9. Енисей 2:0 Заявка 17 8 2 7 20 - 23 26
10. Балтика Заявка 16 7 4 5 17 - 13 25
11. Динамо Брянск Заявка 17 7 2 8 10 - 22 23
12. Краснодар-2 Заявка 17 6 5 6 21 - 21 23
13. Чайка Заявка 16 6 4 6 16 - 20 22
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 6 3 8 18 - 20 21
15. Текстильщик 0:0 Заявка 17 4 7 6 12 - 20 19
16. Волгарь Заявка 16 5 3 8 16 - 19 18
17. Акрон Заявка 16 4 2 10 9 - 18 14
18. Факел Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
19. Чертаново Заявка 17 4 2 11 9 - 24 14
20. Иртыш Омск Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
21. Шинник 0:0 Заявка 17 2 5 10 13 - 29 11
22. Томь Заявка 16 2 3 11 8 - 21 9
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Оренбург" - "Енисей" - 0:2.
  • 45'
    Аюпов справа навесил на Козлова, который головой пробил выше ворот.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Енисея": вместо Александра Ломакина на поле вышел Максим Сухомлинов.
  • Опасный момент
    45'
    Саная справа из пределов штрафной площади нанёс плотный удар по воротам. Климович сумел отбить мяч в сторону.
  • Угловой
    45'
    Неудачно хозяева разыграли угловой удар. Мяч вынесен к центральному кругу.
  • 45'
    Малых справа навесил на дальнюю штангу, где Фамейе в прыжке только чиркнул головой по мячу.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Вилков в первом тайме.
  • 45'
    Подачу Капленко справа в штрафную площадь заблокировал Ломакин.
  • Жёлтая и сразу красная
    44'
    Кичин фолит на чужой половине поля и получает вторую жёлтую карточку. "Енисей" остаётся в меньшинстве.
  • Фол, нарушение
    43'
    Митронов у центрального круга сбил Ланина.
  • Желтая карточка
    42'
    Аюпов в центре поля сбил Глушкова и получил жёлтую карточку.
  • Не забитый пенальти
    41'
    Миронов с одиннадцатиметровой отметки низом пробил рядом с правой штангой.
  • Пенальти!
    40'
    Пенальти! Песиков в штрафной площади попал по ноге Скворцову.
  • 39'
    Ломакин слева со штрафного навесил к воротам. Хозяева спокойно вынесли мяч к центральному кругу.
  • Желтая карточка
    38'
    Капленко на фланге сбил Ломакина и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    37'
    Малых на чужой полови не поля врезал по ногам Ланину и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    36'
    Кичин получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
  • Желтая карточка
    35'
    Фамейе в центре поля наступил на ногу Ланину и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    34'
    Песиков справа из пределов штрафной площади опасно пробил в ближний угол. Климович справился.
  • 32'
    Малых справа в штрафной площади получил мяч, но пробил в ближний угол очень неудачно.
  • 31'
    Палиенко слева навесил на Фамейе, который головой пробил в сторону от ворот.
  • 30'
    Фамейе справа навесил на дальнюю штангу, где Козлов не смог добраться до мяча.
  • Травма, повреждение
    29'
    Саная в центре поля получил травму в стыке с Сиваковым. Медики на поле.
  • Гол в свои ворота
    27'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    СИВАКОВ!!! Кичин слева с дальней дистанции пробил по воротам. Климович отбил мяч на Песикова. Евгений справа прострелил к воротам, где Сиваков срезал сферу в собственные ворота.
  • Фол, нарушение
    27'
    Саная на правом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Гойковичем.
  • 26'
    Фамейе справа вывел к воротам Козлова. Опарин бросился в ноги Андрею и забрал мяч.
  • 26'
    Малых справа навесил в центр штрафной площади. Козлов принял мяч,  но пробить по воротам не смог.
  • Фол, нарушение
    25'
    Ломакин в центре поля сыграл рукой.
  • 24'
    Миронов со штрафного пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    23'
    Ланин перед штрафной площадью сбил Фамейе. Двадцать два метра до ворот.
  • 22'
    Кичин сделал слева заброс к воротам на Саная, но Анзор не смог пробить головой прицельно.
  • Травма, повреждение
    20'
    У Сивакова проблемы с левым ахилом. Медики вышли оказать помощь защитнику "Оренбурга".
  • Опасный момент
    19'
    Миронов с двадцати восьми метров нанёс плотный удар по воротам. Опарин отбил мяч кулаками в сторону.
  • 18'
    Аюпов справа вывел к воротам Палиенко, но удар Максима заблокировали защитники "Енисея".
  • Опасный момент
    17'
    Саная справа от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
  • 16'
    Малых справа навесил на Палиенко, который сделал скидку себе грудью, но Опарин не позволил нанести удар.
  • 14'
    Гости справа прорвались в штрафную площадь "Оренбурга", но оказались в окружении соперников и до удара комбинацию довести не смогли.
  • 13'
    Аюпов справа с дальней дистанции пробил по воротам. После рикошета от Палиенко мяч прилетел точно в руки Опарину.
  • Пенальти
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КИЧИН!!! Кичин с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол. Климович угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
  • Пенальти!
    11'
    Пенальти! Аюпов в штрафной площади сзади ударил по ногам Саная.
  • Фол, нарушение
    10'
    Миронов на чужой половине поля сбил Зотова.
  • 10'
    , но мяч смог перехватить на выходе Опарин.Миронов слева навесил на дальнюю штангу. Аюпов делал скидку на Фамейе
  • Угловой
    9'
    Гости исполнили подряд два угловых удара. Оренбуржцам удалось отбиться.
  • Угловой
    8'
    Опарин вышел на подачу Миронова от углового флага и кулаками выбил мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    7'
    Миронов от углового флага навесил на Аюпова, который головой пробил под перекладину. Опарин  отбивает мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    6'
    Аюпов справа вывел к воротам Палиенко, чей удар в ближний угол Опарин отбил ногами.
  • 5'
    Песиков справа из-за пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • Угловой
    4'
    Миронов от углового флага навесил на Гойковича, который головой пробил выше ворот.
  • 3'
    Подача Малых справа заблокирована соперниками. Хозяева заработали первый угловой удар в матче.
  • 2'
    "Оренбург" играет в белой форме, "Енисей" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Газовике"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 17 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют «Оренбург» и «Енисей». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 158
Оренбург 88.6% (140)
X 10.8% (17)
Енисей 0.6% (1)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Енисей
5.10
4.20
4.14
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 3.25 2.40
5.10 4.20 1.47
1.88 3.45 3.84
1.85 3.63 4.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
8.80 1.05 6.80 1.08 12.00 1.01 2.26 1.57 1.91 1.83 7.77 1.05 1.82 1.93 1.36 3.10 2.65 1.44 1.09 6.70 1.55 2.35 1.02 13.50 1.17 4.70 1.04 9.00
8.40 1.03 6.90 1.06 3.10 1.34 2.40 1.56 1.79 2.11 1.39 2.95 1.26 3.62 1.08 6.25 1.06 6.90 1.00 11.00
3.57 1.30 2.96 1.39 2.51 1.53 2.00 1.83 1.74 2.11 1.56 2.42 1.43 2.87 1.46 2.73 1.29 3.59 1.10 7.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.72 2.04 2.42 1.52 1.08 6.70 1.50 2.48 1.04 9.00
2.78 1.43 1.81 1.98 1.37 3.04 1.10 6.15 1.07 8.00
2.84 1.44 2.24 1.65 1.74 2.10 1.47 2.69 1.37 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.52 1.58 2.30 1.22 3.95
3.56 1.28 2.42 1.58 1.60 2.31 1.22 4.20 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.50
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Оренбург 0:2 Енисей онлайн

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Прогнозы на матч Оренбург 0:2 Енисей

Исход игры
Оренбург
88.6% (140)
Ничья
10.8% (17)
Енисей
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.18% (58)
Меньше
62.82% (98)
Обе команды забьют
Да
43.59% (68)
Нет
56.41% (88)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
35.4% (56)
2:1 Оренбург
28.5% (45)
2:0 Оренбург
17.7% (28)
1:1 Ничья
8.2% (13)
3:1 Оренбург
3.8% (6)
3:0 Оренбург
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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