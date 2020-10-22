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Оренбург
 
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Енисей

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.31
2. Фамейе Джоэль 3 0.19
3. Чуканов Андреа 2 0.13
4. Гойкович Ренато 2 0.13
5. Эктов Александр 2 0.13
6. Прудников Николай 2 0.13
7. Кулишев Артём 2 (1) 0.13
8. Ткачук Денис 1 0.06
9. Скворцов Алексей 1 0.06
10. Козлов Андрей 1 0.06
11. Юсупов Артём 1 0.06
12. Козлов Савелий 1 0.06
13. Миронов Алексей 1 0.06
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.06
Енисей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ломакин Александр 4 0.25
2. Галимов Александр 3 0.19
3. Саная Анзор 3 (1) 0.19
4. Лескано Хуан 2 0.13
5. Зотов Александр 1 0.06
6. Марков Николай 1 0.06
7. Раздорских Никита 1 0.06
8. Песиков Евгений 1 0.06
9. Кичин Валерий 1 (1) 0.06

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 6 0
2. Сиваков Михаил 3 1
3. Алвеш Рикарду 4 0
4. Аюпов Тимур 4 0
5. Фамейе Джоэль 4 0
6. Скворцов Алексей 3 0
7. Козлов Савелий 3 0
8. Козлов Андрей 1 1
9. Чуканов Андреа 2 0
10. Шкофлек Жига 2 0
11. Гойкович Ренато 2 0
12. Насыров Исламжан 2 0
13. Ткачук Денис 1 0
14. Палиенко Максим 1 0
15. Мамин Артём 1 0
16. Эктов Александр 1 0
17. Капленко Кирилл 1 0
18. Миронов Алексей 1 0
19. Кеняйкин Алексей 1 0
Енисей
# Игрок      
1. Зотов Александр 3 1
2. Саная Анзор 4 0
3. Цховребов Валерий 4 0
4. Кичин Валерий 4 0
5. Рукас Томас 4 0
6. Иванов Егор 3 0
7. Марков Николай 3 0
8. Песиков Евгений 3 0
9. Дворников Фёдор 2 0
10. Ланин Олег 2 0
11. Лескано Хуан 2 0
12. Комков Михаил 1 0
13. Опарин Михаил 1 0
14. Ганус Валерий 1 0
15. Раздорских Никита 1 0
16. Третьяков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 20% (5) 8% (2) 12% (3) 16% (4) 16% (4) 28% (7)
 Енисей 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Оренбург 1:2 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск
Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург
Енисей Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Енисей 1:0 Спартак Москва Енисей 3:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Енисей 2:0 Велес Москва
Балтика 1:0 Енисей Родина Москва 3:0 Енисей Енисей 0:1 Краснодар-2 Акрон 3:0 Енисей Енисей 0:3 Торпедо Москва Шинник 3:0 Енисей Факел 1:0 Енисей Волгарь 1:1 Енисей Енисей 3:1 Крылья Советов Енисей 2:1 Волгарь Текстильщик 2:2 Енисей Енисей 3:2 Алания Нефтехимик 2:0 Енисей Енисей 1:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Енисей Енисей 2:3 Кубань-Холдинг

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Енисей: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Енисей 2:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:0 Енисей Премьер-лига Оренбург 1:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Енисей 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Енисей 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион Енисей 1:1 Оренбург Первый дивизион Енисей 0:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:4 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Оренбург Заявка 16 10 6 0 25 - 9 36
3. Крылья Советов Заявка 16 11 2 3 35 - 9 35
4. Торпедо Москва Заявка 16 9 4 3 31 - 11 31
5. Спартак-2 Заявка 16 9 1 6 24 - 17 28
6. Алания Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
7. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 22 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
9. Балтика Заявка 16 7 4 5 17 - 13 25
10. Енисей Заявка 16 7 2 7 18 - 23 23
11. Динамо Брянск Заявка 16 7 1 8 10 - 22 22
12. Краснодар-2 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
13. Чайка Заявка 16 6 4 6 16 - 20 22
14. Волгарь Заявка 16 5 3 8 16 - 19 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 16 - 20 18
16. Текстильщик Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
17. Акрон Заявка 16 4 2 10 9 - 18 14
18. Чертаново Заявка 16 4 2 10 9 - 22 14
19. Факел Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
20. Иртыш Омск Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
21. Шинник Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
22. Томь Заявка 16 2 3 11 8 - 21 9
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 6 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Оренбург 84.6% (44)
    X 15.4% (8)
    Енисей 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Енисей
    1.66
    4.42
    5.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.66 4.10 4.60
    1.65 4.00 5.25
    1.66 4.42 4.40

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 9.50 1.04 3.85 1.23 3.00 1.35 2.01 1.75 1.80 1.95 1.59 2.28 1.39 2.85 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.20 1.03 9.80
    10.50 1.01 9.40 1.02 3.80 1.24 3.04 1.37 2.07 1.82 1.59 2.33 1.38 2.90 1.16 4.55 1.12 5.20 1.02 9.20
    4.01 1.24 3.01 1.39 2.43 1.56 2.07 1.76 1.83 1.99 1.58 2.37 1.46 2.73 1.37 3.06 1.14 5.84
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.05 1.72 1.47 2.60 1.15 5.00
    3.14 1.35 2.11 1.71 1.49 2.58 1.16 5.10 1.11 6.30
    3.23 1.35 2.66 1.48 2.09 1.76 1.65 2.24 1.46 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10
    4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.03 1.33 3.26 1.22 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Оренбург - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Енисей

    Исход игры
    Оренбург
    84.6% (44)
    Ничья
    15.4% (8)
    Енисей
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34% (17)
    Меньше
    66% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    44% (22)
    Нет
    56% (28)
    Популярный счёт
    1:0 Оренбург
    34.6% (18)
    2:1 Оренбург
    25% (13)
    2:0 Оренбург
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    3:1 Оренбург
    3.8% (2)
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