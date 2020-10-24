Факел
Позже
Крылья Советов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Седов МаксимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбашев Роман
|3 (2)
|0.19
|2.
|Дашаев Аслан
|1
|0.06
|3.
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.06
|4.
|Земсков Михаил
|1
|0.06
|5.
|Разборов Андрей
|1
|0.06
|6.
|Мазуров Илья
|1
|0.06
|7.
|Дмитриев Олег
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|13
|0.81
|2.
|Зиньковский Антон
|6 (1)
|0.38
|3.
|Голенков Егор
|5
|0.31
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.13
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.13
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.13
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.06
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.06
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|7
|0
|2.
|Брызгалов Сергей
|4
|1
|3.
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|4.
|Григорьев Максим
|2
|1
|5.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|6.
|Яковлев Павел
|3
|0
|7.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Замалиев Наиль
|2
|0
|9.
|Мастерной Владислав
|2
|0
|10.
|Разборов Андрей
|2
|0
|11.
|Дмитриев Олег
|2
|0
|12.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|13.
|Почивалин Валерий
|1
|0
|14.
|Земсков Михаил
|1
|0
|15.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|16.
|Мазуров Илья
|1
|0
|17.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|2.
|Гацкан Александр
|3
|1
|3.
|Божин Сергей
|4
|0
|4.
|Чернов Никита
|2
|1
|5.
|Ежов Роман
|3
|0
|6.
|Карпов Максим
|1
|1
|7.
|Голенков Егор
|2
|0
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|9.
|Фролов Евгений
|1
|0
|10.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|12.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|14.
|Сергеев Иван
|1
|0
|15.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|16.
|Витюгов Максим
|1
|0
|17.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Факел
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Крылья Советов
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Факел Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел Факел 1:0 Акрон Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи
Последние игры между собой
Факел: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|26 - 12
|36
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 9
|35
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 11
|31
|5.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|17
|9
|2
|6
|24 - 17
|29
|6.
|Нефтехимик
|3:3 Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 16
|29
|7.
|Алания
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 20
|28
|9.
|Енисей
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|21 - 24
|26
|10.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 13
|25
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|10 - 22
|23
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Чайка
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 20
|22
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 20
|21
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 20
|21
|16.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 19
|19
|17.
|Акрон
|3:3 Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 21
|15
|18.
|Факел
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|19.
|Чертаново
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|9 - 24
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 25
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 32
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 21
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.60
|1.04
|7.40
|1.08
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.41
|1.52
|1.98
|1.77
|1.75
|2.01
|1.69
|2.10
|1.36
|2.85
|—
|—
|1.25
|3.70
|1.09
|6.40
|1.08
|6.80
|1.01
|13.00
|1.03
|9.70
|8.40
|1.03
|7.50
|1.06
|3.10
|1.34
|—
|—
|2.40
|1.56
|—
|—
|1.79
|2.11
|—
|—
|1.39
|2.95
|—
|—
|1.26
|3.62
|1.09
|6.10
|1.06
|6.75
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.32
|2.99
|1.40
|2.54
|1.53
|2.04
|1.81
|1.76
|2.08
|1.58
|2.40
|1.42
|2.86
|1.49
|2.63
|1.28
|3.67
|—
|—
|1.10
|7.09
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Факел - Крылья Советов
Исход игры
Факел
6.3% (10)
Ничья
14.5% (23)
Крылья Советов
79.2% (126)
Тотал 2.5
Больше
43.31% (68)
Меньше
56.69% (89)
Обе команды забьют
Да
51.59% (81)
Нет
48.41% (76)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
27.7% (44)
0:1 Крылья Советов
20.8% (33)
0:2 Крылья Советов
18.9% (30)
1:1 Ничья
12.6% (20)
1:3 Крылья Советов
5.7% (9)
1:0 Факел
3.1% (5)
0:3 Крылья Советов
3.1% (5)
2:1 Факел
1.9% (3)
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