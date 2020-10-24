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Факел
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбашев Роман 3 (2) 0.19
2. Дашаев Аслан 1 0.06
3. Никитин Андрей Владимирович 1 0.06
4. Земсков Михаил 1 0.06
5. Разборов Андрей 1 0.06
6. Мазуров Илья 1 0.06
7. Дмитриев Олег 1 0.06
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 13 0.81
2. Зиньковский Антон 6 (1) 0.38
3. Голенков Егор 5 0.31
4. Гацкан Александр 2 0.13
5. Гынсарь Раду 2 0.13
6. Ежов Роман 2 0.13
7. Сарвели Владислав 1 0.06
8. Солдатенков Александр 1 0.06
9. Витюгов Максим 1 0.06

Карточки

Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 7 0
2. Брызгалов Сергей 4 1
3. Никитин Андрей Владимирович 4 1
4. Григорьев Максим 2 1
5. Дашаев Аслан 3 0
6. Яковлев Павел 3 0
7. Коробов Дмитрий 3 0
8. Замалиев Наиль 2 0
9. Мастерной Владислав 2 0
10. Разборов Андрей 2 0
11. Дмитриев Олег 2 0
12. Смирнов Михаил 1 0
13. Почивалин Валерий 1 0
14. Земсков Михаил 1 0
15. Соловьёв Алексей 1 0
16. Мазуров Илья 1 0
17. Петрусёв Михаил 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Гацкан Александр 3 1
3. Божин Сергей 4 0
4. Чернов Никита 2 1
5. Ежов Роман 3 0
6. Карпов Максим 1 1
7. Голенков Егор 2 0
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Сергеев Иван 1 0
15. Солдатенков Александр 1 0
16. Витюгов Максим 1 0
17. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Факел 11.11% (1) 0 33.33% (3) 0 33.33% (3) 22.22% (2)
 Крылья Советов 9.09% (3) 12.12% (4) 18.18% (6) 21.21% (7) 9.09% (3) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Факел Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел Факел 1:0 Акрон Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи

Последние игры между собой

Факел: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ Факел 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Оренбург Заявка 17 10 6 1 26 - 12 36
3. Крылья Советов Заявка 16 11 2 3 35 - 9 35
4. Торпедо Москва Заявка 16 9 4 3 31 - 11 31
5. Спартак-2 0:0 Заявка 17 9 2 6 24 - 17 29
6. Нефтехимик 3:3 Заявка 17 8 5 4 25 - 16 29
7. Алания Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8. Велес Москва Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
9. Енисей Заявка 17 8 2 7 21 - 24 26
10. Балтика Заявка 16 7 4 5 17 - 13 25
11. Динамо Брянск Заявка 17 7 2 8 10 - 22 23
12. Краснодар-2 Заявка 17 6 5 6 21 - 21 23
13. Чайка Заявка 16 6 4 6 16 - 20 22
14. СКА-Хабаровск Заявка 17 6 3 8 18 - 20 21
15. Текстильщик Заявка 17 5 6 6 15 - 20 21
16. Волгарь 0:0 Заявка 17 5 4 8 16 - 19 19
17. Акрон 3:3 Заявка 17 4 3 10 12 - 21 15
18. Факел Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
19. Чертаново Заявка 17 4 2 11 9 - 24 14
20. Иртыш Омск Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
21. Шинник Заявка 17 2 4 11 13 - 32 10
22. Томь Заявка 16 2 3 11 8 - 21 9
  • До матча
  • Комментировать матч для вас будет Михаил Крипак! Чувствую, что футбол нас сегодня как минимум не разочарует. 
  • Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Мы начинаем прямую трансляцию матча ФНЛ между "Факелом" и "Крыльями Советами". Кто-то хочет смотреть сегодня "эль класико", а кто-то будет наблюдать за нашим футболом - своя рубаха, что называется, ближе к телу. 
     
Прогнозы 159
Факел 6.3% (10)
X 14.5% (23)
Крылья Советов 79.2% (126)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Крылья Советов
5.80
3.80
1.73
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.80 3.80 1.55
4.70 3.60 1.72
5.00 3.78 1.69
4.84 3.78 1.73

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.04 7.40 1.08 3.05 1.35 2.41 1.52 1.98 1.77 1.75 2.01 1.69 2.10 1.36 2.85 1.25 3.70 1.09 6.40 1.08 6.80 1.01 13.00 1.03 9.70
8.40 1.03 7.50 1.06 3.10 1.34 2.40 1.56 1.79 2.11 1.39 2.95 1.26 3.62 1.09 6.10 1.06 6.75 1.00 11.25
3.41 1.32 2.99 1.40 2.54 1.53 2.04 1.81 1.76 2.08 1.58 2.40 1.42 2.86 1.49 2.63 1.28 3.67 1.10 7.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 1.95 1.37 2.95 1.09 6.20
2.78 1.43 1.85 1.93 1.38 2.99 1.11 6.15 1.07 8.00
2.82 1.44 2.32 1.62 1.81 2.04 1.50 2.61 1.37 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.22 3.80
3.56 1.28 2.46 1.56 1.61 2.28 1.23 4.10 1.14 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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Прогнозы на матч Факел - Крылья Советов

Исход игры
Факел
6.3% (10)
Ничья
14.5% (23)
Крылья Советов
79.2% (126)
Тотал 2.5
Больше
43.31% (68)
Меньше
56.69% (89)
Обе команды забьют
Да
51.59% (81)
Нет
48.41% (76)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
27.7% (44)
0:1 Крылья Советов
20.8% (33)
0:2 Крылья Советов
18.9% (30)
1:1 Ничья
12.6% (20)
1:3 Крылья Советов
5.7% (9)
1:0 Факел
3.1% (5)
0:3 Крылья Советов
3.1% (5)
2:1 Факел
1.9% (3)
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