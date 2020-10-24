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Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Мы начинаем прямую трансляцию матча ФНЛ между "Факелом" и "Крыльями Советами". Кто-то хочет смотреть сегодня "эль класико", а кто-то будет наблюдать за нашим футболом - своя рубаха, что называется, ближе к телу.