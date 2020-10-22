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Факел
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбашев Роман 3 (2) 0.19
2. Дашаев Аслан 1 0.06
3. Никитин Андрей Владимирович 1 0.06
4. Земсков Михаил 1 0.06
5. Разборов Андрей 1 0.06
6. Мазуров Илья 1 0.06
7. Дмитриев Олег 1 0.06
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 13 0.81
2. Зиньковский Антон 6 (1) 0.38
3. Голенков Егор 5 0.31
4. Гацкан Александр 2 0.13
5. Гынсарь Раду 2 0.13
6. Ежов Роман 2 0.13
7. Сарвели Владислав 1 0.06
8. Солдатенков Александр 1 0.06
9. Витюгов Максим 1 0.06

Карточки

Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 7 0
2. Брызгалов Сергей 4 1
3. Никитин Андрей Владимирович 4 1
4. Григорьев Максим 2 1
5. Дашаев Аслан 3 0
6. Яковлев Павел 3 0
7. Коробов Дмитрий 3 0
8. Замалиев Наиль 2 0
9. Мастерной Владислав 2 0
10. Разборов Андрей 2 0
11. Дмитриев Олег 2 0
12. Смирнов Михаил 1 0
13. Почивалин Валерий 1 0
14. Земсков Михаил 1 0
15. Соловьёв Алексей 1 0
16. Мазуров Илья 1 0
17. Петрусёв Михаил 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Гацкан Александр 3 1
3. Божин Сергей 4 0
4. Чернов Никита 2 1
5. Ежов Роман 3 0
6. Карпов Максим 1 1
7. Голенков Егор 2 0
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Сергеев Иван 1 0
15. Солдатенков Александр 1 0
16. Витюгов Максим 1 0
17. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Факел 11.11% (1) 0 33.33% (3) 0 33.33% (3) 22.22% (2)
 Крылья Советов 9.09% (3) 12.12% (4) 18.18% (6) 21.21% (7) 9.09% (3) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Факел Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел Факел 1:0 Акрон Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи

Последние игры между собой

Факел: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Крылья Советов Кубок ФНЛ Факел 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 16 12 1 3 25 - 11 37
2. Оренбург Заявка 16 10 6 0 25 - 9 36
3. Крылья Советов Заявка 16 11 2 3 35 - 9 35
4. Торпедо Москва Заявка 16 9 4 3 31 - 11 31
5. Спартак-2 Заявка 16 9 1 6 24 - 17 28
6. Алания Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
7. Нефтехимик Заявка 16 8 4 4 22 - 13 28
8. Велес Москва Заявка 16 8 4 4 22 - 20 28
9. Балтика Заявка 16 7 4 5 17 - 13 25
10. Енисей Заявка 16 7 2 7 18 - 23 23
11. Динамо Брянск Заявка 16 7 1 8 10 - 22 22
12. Краснодар-2 Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
13. Чайка Заявка 16 6 4 6 16 - 20 22
14. Волгарь Заявка 16 5 3 8 16 - 19 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 16 5 3 8 16 - 20 18
16. Текстильщик Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
17. Акрон Заявка 16 4 2 10 9 - 18 14
18. Чертаново Заявка 16 4 2 10 9 - 22 14
19. Факел Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
20. Иртыш Омск Заявка 16 3 3 10 10 - 25 12
21. Шинник Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
22. Томь Заявка 16 2 3 11 8 - 21 9
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 9 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 48
    Факел 14.6% (7)
    X 18.8% (9)
    Крылья Советов 66.7% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Крылья Советов
    7.06
    4.58
    1.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.40 4.50 1.45
    6.80 4.50 1.45
    7.06 4.58 1.43

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.50 1.04 3.85 1.23 3.05 1.35 2.02 1.74 1.81 1.94 1.59 2.26 1.39 2.85 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.10 1.03 9.70
    10.75 1.01 9.80 1.02 3.90 1.23 3.10 1.36 2.11 1.79 1.62 2.27 1.40 2.81 1.17 4.40 1.12 5.05 1.03 8.90
    4.16 1.23 2.47 1.54 2.08 1.75 1.85 1.96 1.61 2.31 1.49 2.63 1.40 2.94 1.14 5.64
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.70 1.47 2.55 1.15 4.90
    3.24 1.33 2.14 1.69 1.50 2.55 1.17 4.95 1.12 6.15
    3.26 1.34 2.69 1.47 2.12 1.74 1.66 2.22 1.47 2.69
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.10
    4.20 1.22 2.99 1.38 1.79 2.00 1.35 3.14 1.22 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.80
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.29
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    Прогнозы на матч Факел - Крылья Советов

    Исход игры
    Факел
    14.6% (7)
    Ничья
    18.8% (9)
    Крылья Советов
    66.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    58.7% (27)
    Нет
    41.3% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    29.2% (14)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    0:1 Крылья Советов
    16.7% (8)
    0:2 Крылья Советов
    12.5% (6)
    1:0 Факел
    8.3% (4)
    2:1 Факел
    4.2% (2)
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