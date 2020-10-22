Факел
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбашев Роман
|3 (2)
|0.19
|2.
|Дашаев Аслан
|1
|0.06
|3.
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.06
|4.
|Земсков Михаил
|1
|0.06
|5.
|Разборов Андрей
|1
|0.06
|6.
|Мазуров Илья
|1
|0.06
|7.
|Дмитриев Олег
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|13
|0.81
|2.
|Зиньковский Антон
|6 (1)
|0.38
|3.
|Голенков Егор
|5
|0.31
|4.
|Гацкан Александр
|2
|0.13
|5.
|Гынсарь Раду
|2
|0.13
|6.
|Ежов Роман
|2
|0.13
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.06
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.06
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|7
|0
|2.
|Брызгалов Сергей
|4
|1
|3.
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|4.
|Григорьев Максим
|2
|1
|5.
|Дашаев Аслан
|3
|0
|6.
|Яковлев Павел
|3
|0
|7.
|Коробов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Замалиев Наиль
|2
|0
|9.
|Мастерной Владислав
|2
|0
|10.
|Разборов Андрей
|2
|0
|11.
|Дмитриев Олег
|2
|0
|12.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|13.
|Почивалин Валерий
|1
|0
|14.
|Земсков Михаил
|1
|0
|15.
|Соловьёв Алексей
|1
|0
|16.
|Мазуров Илья
|1
|0
|17.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|2.
|Гацкан Александр
|3
|1
|3.
|Божин Сергей
|4
|0
|4.
|Чернов Никита
|2
|1
|5.
|Ежов Роман
|3
|0
|6.
|Карпов Максим
|1
|1
|7.
|Голенков Егор
|2
|0
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|9.
|Фролов Евгений
|1
|0
|10.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|12.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|14.
|Сергеев Иван
|1
|0
|15.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|16.
|Витюгов Максим
|1
|0
|17.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Факел
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Крылья Советов
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Факел Последние 20 матчей: +5 =5 -10Текстильщик 0:0 Факел Факел 0:0 Алания Нефтехимик 3:1 Факел Факел 0:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Чертаново 0:3 Факел Факел 0:1 Нижний Новгород Факел 1:0 Енисей Факел 0:2 Оренбург Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел Факел 1:0 Акрон Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =2 -3Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи
Последние игры между собой
Факел: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 11
|37
|2.
|Оренбург
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|25 - 9
|36
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 9
|35
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 11
|31
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|24 - 17
|28
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 13
|28
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 20
|28
|9.
|Балтика
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|17 - 13
|25
|10.
|Енисей
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 23
|23
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|10 - 22
|22
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|13.
|Чайка
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 20
|22
|14.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 19
|18
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 20
|18
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|17.
|Акрон
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|9 - 18
|14
|18.
|Чертаново
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|9 - 22
|14
|19.
|Факел
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 25
|12
|21.
|Шинник
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 29
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|8 - 21
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.50
|1.04
|3.85
|1.23
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.02
|1.74
|1.81
|1.94
|1.59
|2.26
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.18
|4.50
|1.14
|5.20
|1.04
|9.10
|1.03
|9.70
|10.75
|1.01
|9.80
|1.02
|3.90
|1.23
|3.10
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.79
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.40
|2.81
|1.17
|4.40
|1.12
|5.05
|1.03
|8.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.16
|1.23
|—
|—
|2.47
|1.54
|2.08
|1.75
|1.85
|1.96
|1.61
|2.31
|1.49
|2.63
|1.40
|2.94
|—
|—
|1.14
|5.64
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Факел - Крылья Советов
Исход игры
Факел
14.6% (7)
Ничья
18.8% (9)
Крылья Советов
66.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
58.7% (27)
Нет
41.3% (19)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
29.2% (14)
1:1 Ничья
16.7% (8)
0:1 Крылья Советов
16.7% (8)
0:2 Крылья Советов
12.5% (6)
1:0 Факел
8.3% (4)
2:1 Факел
4.2% (2)
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