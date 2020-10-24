  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Динамо Москва
2:1
Перерыв

Стадион:
Сочи
0'
1:0
11' Гол
Лесовой Даниил
1:1
22' Гол
Мевля Миха
2:1
26' Гол
Шиманьски Себастиан
28' Желтая карточка
Ордец Иван
35' Желтая карточка
Миладинович Иван
38' Желтая карточка
Юсупов Артур
44' Желтая карточка
Цаллагов Ибрагим
45' Желтая карточка
Комличенко Николай
Динамо - Сочи. 2:1. Себастиан Ши...
Динамо - Сочи. 1:1. Миха Мевля, ...
Динамо - Сочи. 1:0. Даниил Лесов...
Динамо Москва
4-2-3-1
Сочи
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.17
2. Шиманьски Себастиан 1 0.08
3. Грулёв Вячеслав 1 0.08
4. Игбун Сильвестр 1 0.08
5. Ордец Иван 1 0.08
6. Шунич Тони 1 0.08
7. Комличенко Николай 1 0.08
8. Моро Никола 1 0.08
9. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.08
10. Фомин Даниил 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.58
2. Бурмистров Никита 3 0.25
3. Мевля Миха 3 0.25
4. Заболотный Антон 2 0.17
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.17
6. Заика Кирилл 1 0.08
7. Юсупов Артур 1 0.08
8. Миладинович Иван 1 0.08
9. Жоаозиньо Рамос 0 0
10. Набиуллин Эльмир 0 0
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 5 1
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Комличенко Николай 2 1
4. Каборе Шарль 3 0
5. Ордец Иван 3 0
6. Нжи Клинтон Муа 3 0
7. Фомин Даниил 3 0
8. Грулёв Вячеслав 3 0
9. Скопинцев Дмитрий 1 1
10. Филипп Максимилиан 2 0
11. Моро Никола 2 0
12. Шиманьски Себастиан 2 0
13. Лесовой Даниил 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Плиев Заурбек 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Заика Кирилл 3 1
2. Терехов Сергей 4 0
3. Маргасов Тимофей 4 0
4. Нобоа Кристиан 3 0
5. Юсупов Артур 3 0
6. Полоз Дмитрий 2 0
7. Цаллагов Ибрагим 2 0
8. Набиуллин Эльмир 2 0
9. Маммана Эмануэль 2 0
10. Бурмистров Никита 1 0
11. Заболотный Антон 1 0
12. Бахтияров Акмаль 1 0
13. Миладинович Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 60% (6) 30% (3) 0 10% (1)
 Сочи 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат
Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 1:2 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар
Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сочи 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Сочи Товарищеские матчи Сочи 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 2:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Динамо Москва 2:1 Заявка 12 6 2 4 12 - 9 20
6. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
7. Сочи 1:2 Заявка 12 5 4 3 19 - 17 19
8. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" на своём поле переигрывает "Сочи" со счётом 2:1. Пока игра для Сандро Шварца получается довольно нервной, но в целом преимущество по игре как раз сохраняется за московским клубом, что позволяет ему вести в счёте. Во втором тайме "Динамо" нужно обязательно постараться забить хотя ещё один гол, чтобы уже в полной мере рассчитывать на победу. 
  • Опасный момент
    45'
    Удалось "Сочи" в последней атаке в первом тайме создать голевой момент. Антон Заболотный выполнил передачу на ход Терехову по левому флангу, Сергей удачно набежал на мяч и выполнил прострел в центр штрафной площади, Жоаозино не смог пробить по воротам, но при этом Фомин при блокировке удара Бурмистрова едва не срезал мяч в свои ворота, мяч полетел под перекладину, но Шунин успел среагировать и отбить его перед собой, а следом мяч подальше от своих ворот уже выбил Ордец. 
  • Желтая карточка
    45'
    Форвард "Динамо" Николай Комличенко получил жёлтую карточку в борьбе за верховой мяч на половине поля "Сочи" против Миладиновича. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Алексей Сухой к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Сочи" Ибрагим Цаллагов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Шиманьски. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Нойштедтер в центре поля нарушил правила против Антона Заболотного. Игроки "Сочи" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Видеоповтор
    43'
    Алексей Сухой быстро послушал судей и из комнаты VAR, убедился главный арбитр матча, что пенальти назначать по итогам этого эпизода нет оснований. 
  • Судья
    42'
    Нойштедтер из центра поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади "Сочи" на ход Грулёву, Вячеслав зацепился за мяч, а затем в борьбе с Мевлей форвард "Динамо" оказался на газоне, Алексей Сухой не дал свистка. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Юсупов в центре поля нарушил правила против Комличенко. Никак пока Артур не может успокоиться и найти свою игру. 
  • 40'
    Бурмистров попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Ордец и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Лесовой с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Миладиновича. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Динамо" против Каборе. 
  • 37'
    Шиманьски со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, Юсупов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Желтая карточка
    36'
    Защитник "Сочи" Иван Миладинович получил жёлтую карточку за грубую игру против Грулёва на правом фланге. 
  • Видеоповтор
    35'
    Судьи из комнаты VAR проверили прошлый эпизод, игроки "Динамо" показывали, что Маммана сыграл рукой, но повтор показал, что Эмануэль удачно поднял ногу и как раз избавил свою команду от лишних проблем. 
  • 34'
    Грулёв перехватил мяч в центре поля, затем Вячеслав развил ответную атаку через правый фланг и выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на Фомина, Даниил быстро отдал пас на свободного Лесового на левый угол штрафной площади, Даниил подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в ногу Маммане. 
  • 33'
    Лесовой с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Грулёв головой сбросил мяч по линии вратарской, но Комличенко в борьбе с защитниками "Сочи" так и не смог пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Цаллагов в центре поля нарушил правила против Комличенко. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 31'
    Вновь игроки "Сочи" сейчас перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Фомин в борьбе с Заболотным в центре поля подыграл себе рукой, Алексей Сухой всё видел и дал свисток в пользу "Сочи". 
  • 29'
    Бурмистров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    28'
    Центральный защитник "Динамо" Иван Ордец получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Антона Заболотного. 
  • 27'
    Лесовой на этот раз передержал мяч на левом фланге и в борьбе с Бурмистровым Даниил потерял мяч. 
  • 26'
    Яркая игра у нас получается в первом тайме, сегодня "Динамо" и "Сочи" стараются показывать в итоге довольно открытый футбол. 
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Шиманьски!!! Скопинцев совершил хороший проход вперёд по левому флангу, следом Дмитрий выполнил передачу к линии штрафной площади, Комличенко обработал мяч и выполнил скидку немного назад на Шиманьски, Себастиан пробил по воротам плотно, но практически по центру, Николай Заболотный отбил мяч перед собой, Шиманьски не выключился из момента и удачно сыграв на добивании всё же поразил ворота "Сочи". 
  • 24'
    Игроки "Сочи" после забитого гола продолжают пока контролировать мяч в центре поля, стараются теперь уже гости немного успокоить игру. 
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Мевля!!! Маргасов с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Антон Заболотный сбросил мяч в центр штрафной площади, Миладинович довольно неудачно обработал мяч, но следом неудачно сыграл и Грулёв, который невольно сбросил мяч к линии вратарской, где оказался Мевля, который головой пробил точно в левый угол ворот. 
  • 22'
    Бурмистров неплохо поработал на правом фланге у углового флажка, в борьбе с Ордецом Никита заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Антон Заболотный на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо", правила были нарушены против Ордеца. 
  • Опасный момент
    20'
    Маргасов удачно подключился к атаке по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Антон Заболотный головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Фомин выполнил заброс на правый угол штрафной площади "Сочи" на ход Комличенко, Миладинович поставил корпус и заставил форварда "Динамо" нарушить правила. 
  • Замена
    18'
    В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Клинтона Нжи на поле вышел Вячеслав Грулёв. 
  • Опасный момент
    17'
    Скопинцев сместился в центр с левого фланга, а затем Дмитрий выполнил передачу к линии штрафной площади, Нжи подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел Миладиновича, но Николай Заболотный за счёт грамотной позиции смог отбить мяч на своего партнёра по команде. 
  • 16'
    Нжи совершил проход вперёд по правому флангу, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади, Комличенко скатил мяч немного назад на Шиманьски, а уже Себастиан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Николаю Заболотному. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Клинтон Нжи получил мышечное повреждение и показал скамейке запасных, что ему нужна замена. 
  • 14'
    Удачное начало матча получилось для "Динамо", но расслабляться московскому клубу нельзя, "Сочи" способен доставить проблемы в любой момент. 
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Лесовой!!! Шиманьски с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Ордец головой выполнил скидку по линии вратарской уже к правому углу, Маргасов не очень удачно прервал полёт мяча, получилась скидка в центр штрафной площади на Лесового, Даниил подработал мяч, а затем пробил по воротам, Николай Заболотный не смог спасти свою команду. 
  • 12'
    Скопинцев при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Лесовым, а затем Дмитрий выполнил прострел во вратарскую, Мевля в падении выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    11'
    Теперь уже угловой заработали игроки "Динамо". Хозяева поля быстро разыграли стандарт, затем с левого фланга последовал прострел в центр штрафной площади "Сочи", Мевля разрядил обстановку у своих ворот и выбил мяч к центру поля. 
  • 10'
    Скопинцев совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Дмитрий выполнил подачу в штрафную площадь, Бурмистров удачно выставил ногу и отправил мяч в аут. 
  • 9'
    Ордец из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Нжи, мяч полетел слишком сильно и оказался в руках у Николая Заболотного. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Жоаозиньо с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, игроки "Динамо" перехватили мяч, а затем уже Терехов нарушил правила против Шиманьски. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Фомин на своей половине поля зацепил Антона Заболотного. Игроки "Сочи" пока решили обойтись без подачи в штрафную площадь. 
  • 6'
    Паршивлюк из центра поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Комличенко, Мевля оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Теперь уже сам Юсупов на левом фланге нарушил правила против Скопинцева. Игроки "Динамо" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Фомин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Сочи", правила были нарушены против Юсупова. 
  • Видеоповтор
    3'
    Стоит отметить, что сегодня не удалось настроить полностью систему VAR, а поэтому на данном матче судьи не смогут отслеживать положение "вне игры" по специальным линиям. 
  • 2'
    Шиманьски выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Паршивлюк в касание на технику пробил в ближний угол ворот, Николай Заболотный был на месте. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра между двумя нестабильными командами, которые способны выдать неплохой футбол, но также могут и провалиться. Будем надеяться, что сегодня "Динамо" и "Сочи" покажут качественный футбол, чтобы набрать очки и остаться в верхней части турнирной таблицы. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VTB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.25 5.50 14.00
1.30 5.00 13.00
2.00 3.38 4.05
2.05 3.22 4.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.90 1.08 6.40 1.14 6.50 1.11 2.25 1.69 4.90 1.17 1.81 2.06 2.35 1.58 1.77 2.04 3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.24 4.00 1.16 5.10 1.03 12.00 1.03 12.00
8.00 1.08 6.40 1.12 2.76 1.46 2.06 1.78 1.63 2.42 1.28 3.72 1.20 4.70 1.07 8.90 1.06 9.80 1.00 19.25
7.61 1.10 2.87 1.43 2.51 1.55 2.13 1.75 1.81 2.06 1.61 2.37 1.45 2.80 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.63 1.48 1.61 2.31 2.00 1.80 1.31 3.35 1.16 5.10 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
2.56 1.51 1.66 2.22 1.32 3.38 1.07 8.70 1.05 9.70
2.60 1.52 2.13 1.75 1.65 2.30 1.42 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.63 1.48 1.65 2.22 1.18 4.50
3.20 1.35 2.08 1.78 1.50 2.59 1.14 5.75 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Динамо Москва 2:1 Сочи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Динамо Москва 2:1 Сочи

Исход игры
Динамо Москва
66% (107)
Ничья
28.4% (46)
Сочи
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (70)
Меньше
55.97% (89)
Обе команды забьют
Да
69.18% (110)
Нет
30.82% (49)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
37% (60)
1:1 Ничья
25.3% (41)
1:0 Динамо Москва
22.2% (36)
2:0 Динамо Москва
4.9% (8)
1:2 Сочи
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный