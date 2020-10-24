Полузащитник "Сочи" Ибрагим Цаллагов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Шиманьски.

Форвард "Динамо" Николай Комличенко получил жёлтую карточку в борьбе за верховой мяч на половине поля "Сочи" против Миладиновича.

Удалось "Сочи" в последней атаке в первом тайме создать голевой момент. Антон Заболотный выполнил передачу на ход Терехову по левому флангу, Сергей удачно набежал на мяч и выполнил прострел в центр штрафной площади, Жоаозино не смог пробить по воротам, но при этом Фомин при блокировке удара Бурмистрова едва не срезал мяч в свои ворота, мяч полетел под перекладину, но Шунин успел среагировать и отбить его перед собой, а следом мяч подальше от своих ворот уже выбил Ордец.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" на своём поле переигрывает "Сочи" со счётом 2:1. Пока игра для Сандро Шварца получается довольно нервной, но в целом преимущество по игре как раз сохраняется за московским клубом, что позволяет ему вести в счёте. Во втором тайме "Динамо" нужно обязательно постараться забить хотя ещё один гол, чтобы уже в полной мере рассчитывать на победу.

44' Нойштедтер в центре поля нарушил правила против Антона Заболотного. Игроки "Сочи" не смогли быстро разыграть стандарт.

43' Алексей Сухой быстро послушал судей и из комнаты VAR, убедился главный арбитр матча, что пенальти назначать по итогам этого эпизода нет оснований.

42' Нойштедтер из центра поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади "Сочи" на ход Грулёву, Вячеслав зацепился за мяч, а затем в борьбе с Мевлей форвард "Динамо" оказался на газоне, Алексей Сухой не дал свистка.

41' Юсупов в центре поля нарушил правила против Комличенко. Никак пока Артур не может успокоиться и найти свою игру.

40' Бурмистров попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Ордец и выбил мяч в аут.

39' Лесовой с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Миладиновича.

38' Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Динамо" против Каборе.

37' Шиманьски со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу в штрафную площадь, Юсупов головой выбил мяч подальше от своих ворот.

36' Защитник "Сочи" Иван Миладинович получил жёлтую карточку за грубую игру против Грулёва на правом фланге.

35' Судьи из комнаты VAR проверили прошлый эпизод, игроки "Динамо" показывали, что Маммана сыграл рукой, но повтор показал, что Эмануэль удачно поднял ногу и как раз избавил свою команду от лишних проблем.

34' Грулёв перехватил мяч в центре поля, затем Вячеслав развил ответную атаку через правый фланг и выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на Фомина, Даниил быстро отдал пас на свободного Лесового на левый угол штрафной площади, Даниил подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в ногу Маммане.

33' Лесовой с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Грулёв головой сбросил мяч по линии вратарской, но Комличенко в борьбе с защитниками "Сочи" так и не смог пробить по воротам.

32' Цаллагов в центре поля нарушил правила против Комличенко. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

31' Вновь игроки "Сочи" сейчас перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно.

30' Фомин в борьбе с Заболотным в центре поля подыграл себе рукой, Алексей Сухой всё видел и дал свисток в пользу "Сочи".

29' Бурмистров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

28' Центральный защитник "Динамо" Иван Ордец получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Антона Заболотного.

27' Лесовой на этот раз передержал мяч на левом фланге и в борьбе с Бурмистровым Даниил потерял мяч.

26' Яркая игра у нас получается в первом тайме, сегодня "Динамо" и "Сочи" стараются показывать в итоге довольно открытый футбол.

25' Г-О-О-О-Л! 2:1!!! Шиманьски!!! Скопинцев совершил хороший проход вперёд по левому флангу, следом Дмитрий выполнил передачу к линии штрафной площади, Комличенко обработал мяч и выполнил скидку немного назад на Шиманьски, Себастиан пробил по воротам плотно, но практически по центру, Николай Заболотный отбил мяч перед собой, Шиманьски не выключился из момента и удачно сыграв на добивании всё же поразил ворота "Сочи".

24' Игроки "Сочи" после забитого гола продолжают пока контролировать мяч в центре поля, стараются теперь уже гости немного успокоить игру.

23' Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Мевля!!! Маргасов с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Антон Заболотный сбросил мяч в центр штрафной площади, Миладинович довольно неудачно обработал мяч, но следом неудачно сыграл и Грулёв, который невольно сбросил мяч к линии вратарской, где оказался Мевля, который головой пробил точно в левый угол ворот.

22' Бурмистров неплохо поработал на правом фланге у углового флажка, в борьбе с Ордецом Никита заработал угловой для своей команды.

21' Антон Заболотный на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Динамо", правила были нарушены против Ордеца.

20' Маргасов удачно подключился к атаке по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Антон Заболотный головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

19' Фомин выполнил заброс на правый угол штрафной площади "Сочи" на ход Комличенко, Миладинович поставил корпус и заставил форварда "Динамо" нарушить правила.

18' В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Клинтона Нжи на поле вышел Вячеслав Грулёв.

17' Скопинцев сместился в центр с левого фланга, а затем Дмитрий выполнил передачу к линии штрафной площади, Нжи подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел Миладиновича, но Николай Заболотный за счёт грамотной позиции смог отбить мяч на своего партнёра по команде.

16' Нжи совершил проход вперёд по правому флангу, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади, Комличенко скатил мяч немного назад на Шиманьски, а уже Себастиан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Николаю Заболотному.

15' Клинтон Нжи получил мышечное повреждение и показал скамейке запасных, что ему нужна замена.

14' Удачное начало матча получилось для "Динамо", но расслабляться московскому клубу нельзя, "Сочи" способен доставить проблемы в любой момент.

13' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Лесовой!!! Шиманьски с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Ордец головой выполнил скидку по линии вратарской уже к правому углу, Маргасов не очень удачно прервал полёт мяча, получилась скидка в центр штрафной площади на Лесового, Даниил подработал мяч, а затем пробил по воротам, Николай Заболотный не смог спасти свою команду.

12' Скопинцев при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Лесовым, а затем Дмитрий выполнил прострел во вратарскую, Мевля в падении выбил мяч на угловой.

11' Теперь уже угловой заработали игроки "Динамо". Хозяева поля быстро разыграли стандарт, затем с левого фланга последовал прострел в центр штрафной площади "Сочи", Мевля разрядил обстановку у своих ворот и выбил мяч к центру поля.

10' Скопинцев совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Дмитрий выполнил подачу в штрафную площадь, Бурмистров удачно выставил ногу и отправил мяч в аут.

9' Ордец из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Нжи, мяч полетел слишком сильно и оказался в руках у Николая Заболотного.

8' Жоаозиньо с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, игроки "Динамо" перехватили мяч, а затем уже Терехов нарушил правила против Шиманьски.

7' Фомин на своей половине поля зацепил Антона Заболотного. Игроки "Сочи" пока решили обойтись без подачи в штрафную площадь.

6' Паршивлюк из центра поля выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Комличенко, Мевля оказался первым на мяче и выбил его в аут.

5' Теперь уже сам Юсупов на левом фланге нарушил правила против Скопинцева. Игроки "Динамо" довольно быстро разыграли стандарт.

4' Фомин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Сочи", правила были нарушены против Юсупова.

3' Стоит отметить, что сегодня не удалось настроить полностью систему VAR, а поэтому на данном матче судьи не смогут отслеживать положение "вне игры" по специальным линиям.

2' Шиманьски выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Паршивлюк в касание на технику пробил в ближний угол ворот, Николай Заболотный был на месте.