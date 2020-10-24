Динамо Москва
2:1
Перерыв
Стадион: ВТБ Арена
Сочи
1:0
11' ГолЛесовой Даниил
1:1
22' ГолМевля Миха
2:1
26' ГолШиманьски Себастиан
28' Желтая карточкаОрдец Иван
35' Желтая карточкаМиладинович Иван
38' Желтая карточкаЮсупов Артур
44' Желтая карточкаЦаллагов Ибрагим
45' Желтая карточкаКомличенко Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
62 Зорин БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alyaksandr Kulchy
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Ход матча
11'
1:0
22'
1:1
26'
28'
35'
38'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.17
|2.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.08
|3.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.08
|4.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.08
|5.
|Ордец Иван
|1
|0.08
|6.
|Шунич Тони
|1
|0.08
|7.
|Комличенко Николай
|1
|0.08
|8.
|Моро Никола
|1
|0.08
|9.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.08
|10.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.58
|2.
|Бурмистров Никита
|3
|0.25
|3.
|Мевля Миха
|3
|0.25
|4.
|Заболотный Антон
|2
|0.17
|5.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.17
|6.
|Заика Кирилл
|1
|0.08
|7.
|Юсупов Артур
|1
|0.08
|8.
|Миладинович Иван
|1
|0.08
|9.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|10.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|11.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|12.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|5
|1
|2.
|Евгеньев Роман
|4
|1
|3.
|Комличенко Николай
|2
|1
|4.
|Каборе Шарль
|3
|0
|5.
|Ордец Иван
|3
|0
|6.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|7.
|Фомин Даниил
|3
|0
|8.
|Грулёв Вячеслав
|3
|0
|9.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|10.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|11.
|Моро Никола
|2
|0
|12.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|13.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|14.
|Слепов Сергей
|2
|0
|15.
|Шунин Антон
|1
|0
|16.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Заика Кирилл
|3
|1
|2.
|Терехов Сергей
|4
|0
|3.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|4.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|5.
|Юсупов Артур
|3
|0
|6.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|7.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|8.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|11.
|Заболотный Антон
|1
|0
|12.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|13.
|Миладинович Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|60% (6)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|Сочи
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат
Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва
Сочи Последние 20 матчей: + = -Оренбург 1:2 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар
Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|5.
|Динамо Москва
|2:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|12 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|7.
|Сочи
|1:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 17
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.90
|1.08
|6.40
|1.14
|6.50
|1.11
|2.25
|1.69
|4.90
|1.17
|1.81
|2.06
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.77
|2.04
|3.70
|1.27
|2.52
|1.52
|1.62
|2.27
|1.24
|4.00
|1.16
|5.10
|1.03
|12.00
|1.03
|12.00
|8.00
|1.08
|6.40
|1.12
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.06
|1.78
|—
|—
|1.63
|2.42
|—
|—
|1.28
|3.72
|1.20
|4.70
|1.07
|8.90
|1.06
|9.80
|1.00
|19.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.61
|1.10
|—
|—
|2.87
|1.43
|2.51
|1.55
|2.13
|1.75
|1.81
|2.06
|1.61
|2.37
|1.45
|2.80
|—
|—
|1.22
|4.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|2.00
|1.80
|1.31
|3.35
|1.16
|5.10
|1.47
|2.65
|1.07
|8.40
|1.04
|10.00
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.07
|8.70
|1.05
|9.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.60
|1.52
|2.13
|1.75
|1.65
|2.30
|1.42
|2.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва 2:1 Сочи
Исход игры
Динамо Москва
66% (107)
Ничья
28.4% (46)
Сочи
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (70)
Меньше
55.97% (89)
Обе команды забьют
Да
69.18% (110)
Нет
30.82% (49)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
37% (60)
1:1 Ничья
25.3% (41)
1:0 Динамо Москва
22.2% (36)
2:0 Динамо Москва
4.9% (8)
1:2 Сочи
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!