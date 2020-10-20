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Динамо Москва
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.18
2. Грулёв Вячеслав 1 0.09
3. Игбун Сильвестр 1 0.09
4. Ордец Иван 1 0.09
5. Шунич Тони 1 0.09
6. Комличенко Николай 1 0.09
7. Моро Никола 1 0.09
8. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.09
9. Шиманьски Себастиан 0 0
10. Фомин Даниил 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.64
2. Бурмистров Никита 3 0.27
3. Заболотный Антон 2 0.18
4. Мевля Миха 2 0.18
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.18
6. Заика Кирилл 1 0.09
7. Юсупов Артур 1 0.09
8. Миладинович Иван 1 0.09
9. Жоаозиньо Рамос 0 0
10. Набиуллин Эльмир 0 0
11. Маргасов Тимофей 0 0
12. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 5 1
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Каборе Шарль 3 0
4. Нжи Клинтон Муа 3 0
5. Фомин Даниил 3 0
6. Грулёв Вячеслав 3 0
7. Комличенко Николай 1 1
8. Скопинцев Дмитрий 1 1
9. Ордец Иван 2 0
10. Филипп Максимилиан 2 0
11. Моро Никола 2 0
12. Шиманьски Себастиан 2 0
13. Лесовой Даниил 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Плиев Заурбек 1 0
17. Игбун Сильвестр 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Заика Кирилл 3 1
2. Терехов Сергей 4 0
3. Маргасов Тимофей 4 0
4. Нобоа Кристиан 3 0
5. Юсупов Артур 2 0
6. Полоз Дмитрий 2 0
7. Набиуллин Эльмир 2 0
8. Маммана Эмануэль 2 0
9. Бурмистров Никита 1 0
10. Заболотный Антон 1 0
11. Цаллагов Ибрагим 1 0
12. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 60% (6) 30% (3) 0 10% (1)
 Сочи 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =3 -9
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат
Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва
Сочи Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Оренбург 1:2 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар
Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Сочи 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Сочи Товарищеские матчи Сочи 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 2:3 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
6. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
8. Динамо Москва Заявка 11 5 2 4 10 - 8 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 6 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 54
    Динамо Москва 74.1% (40)
    X 24.1% (13)
    Сочи 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Сочи
    2.14
    3.40
    3.98
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.00 3.40 3.80
    2.14 3.20 3.90
    2.14 3.36 3.80
    2.10 3.20 3.98

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.60 1.07 5.90 1.13 2.65 1.48 2.02 1.85 1.74 2.17 1.58 2.50 1.25 3.90 1.19 4.70 1.05 8.40 1.04 9.10 1.01 16.00
    7.60 1.09 6.05 1.13 2.66 1.49 1.99 1.84 1.59 2.51 1.26 3.94 1.19 4.85 1.06 9.50 1.05 10.50 1.00 19.00
    7.52 1.10 2.66 1.50 2.32 1.63 1.98 1.87 1.70 2.19 1.55 2.52 1.45 2.81 1.19 4.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.57 2.40 1.28 3.65 1.06 8.80
    2.50 1.53 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.80
    2.51 1.55 2.06 1.81 1.59 2.42 1.39 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.80
    3.15 1.36 2.05 1.77 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.11 1.73
    Букмекер Да Нет
    6.10 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Сочи

    Исход игры
    Динамо Москва
    74.1% (40)
    Ничья
    24.1% (13)
    Сочи
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    50% (27)
    1:1 Ничья
    22.2% (12)
    1:0 Динамо Москва
    11.1% (6)
    2:0 Динамо Москва
    7.4% (4)
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