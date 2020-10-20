Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.18
|2.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.09
|3.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.09
|4.
|Ордец Иван
|1
|0.09
|5.
|Шунич Тони
|1
|0.09
|6.
|Комличенко Николай
|1
|0.09
|7.
|Моро Никола
|1
|0.09
|8.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.09
|9.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|10.
|Фомин Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.64
|2.
|Бурмистров Никита
|3
|0.27
|3.
|Заболотный Антон
|2
|0.18
|4.
|Мевля Миха
|2
|0.18
|5.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.18
|6.
|Заика Кирилл
|1
|0.09
|7.
|Юсупов Артур
|1
|0.09
|8.
|Миладинович Иван
|1
|0.09
|9.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|10.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|11.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|12.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|5
|1
|2.
|Евгеньев Роман
|4
|1
|3.
|Каборе Шарль
|3
|0
|4.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|5.
|Фомин Даниил
|3
|0
|6.
|Грулёв Вячеслав
|3
|0
|7.
|Комличенко Николай
|1
|1
|8.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|9.
|Ордец Иван
|2
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|11.
|Моро Никола
|2
|0
|12.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0
|13.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|14.
|Слепов Сергей
|2
|0
|15.
|Шунин Антон
|1
|0
|16.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Заика Кирилл
|3
|1
|2.
|Терехов Сергей
|4
|0
|3.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|4.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|5.
|Юсупов Артур
|2
|0
|6.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|7.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|8.
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|9.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|10.
|Заболотный Антон
|1
|0
|11.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|12.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|60% (6)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|Сочи
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =3 -9ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат
Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва
Сочи Последние 20 матчей: +8 =7 -5Оренбург 1:2 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар
Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 7
|24
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|5.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 8
|17
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 16
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.60
|1.07
|5.90
|1.13
|2.65
|1.48
|—
|—
|2.02
|1.85
|1.74
|2.17
|1.58
|2.50
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.19
|4.70
|1.05
|8.40
|1.04
|9.10
|1.01
|16.00
|7.60
|1.09
|6.05
|1.13
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.99
|1.84
|—
|—
|1.59
|2.51
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.19
|4.85
|1.06
|9.50
|1.05
|10.50
|1.00
|19.00
|7.52
|1.10
|—
|—
|2.66
|1.50
|2.32
|1.63
|1.98
|1.87
|1.70
|2.19
|1.55
|2.52
|1.45
|2.81
|—
|—
|1.19
|4.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Сочи
Исход игры
Динамо Москва
74.1% (40)
Ничья
24.1% (13)
Сочи
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
80.77% (42)
Нет
19.23% (10)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
50% (27)
1:1 Ничья
22.2% (12)
1:0 Динамо Москва
11.1% (6)
2:0 Динамо Москва
7.4% (4)
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