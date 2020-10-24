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Краснодар
 
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Стадион:
Спартак Москва
39
Сафонов
Матвей
28
Смольников
Игорь
31
Кайо
Силва
4
Мартынович
Александр
18
Чернов
Евгений
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
52
Де
Вильена
Тонни
8
Газинский
Юрий
6
Рамирес
Кристьян
74
Сперцян
Эдуард
11
Ионов
Алексей
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
33
Крал
Алекс
47
Зобнин
Роман
6
Айртон
Лукас
10
Бакаев
Зелимхан
19
Понсе
Эсекель
11
Ларссон
Джордан
Краснодар
4-4-1-1
Спартак Москва
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 5 0.45
2. Кабелла Реми 4 (1) 0.36
3. Классон Виктор 2 0.18
4. Петров Сергей 2 0.18
5. Вандерсон 1 0.09
6. Олссон Кристоффер 1 0.09
7. Де Вильена Тонни 1 0.09
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.09
9. Уткин Даниил 1 0.09
10. Газинский Юрий 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 5 (1) 0.45
2. Понсе Эсекель 5 0.45
3. Соболев Александр Сергеевич 3 0.27
4. Айртон Лукас 2 0.18
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.09
6. Жиго Самуэль 1 0.09
7. Кокорин Александр 1 (1) 0.09
8. Зобнин Роман 0 0
9. Крал Алекс 0 0
10. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 3 1
2. Петров Сергей 4 0
3. Олссон Кристоффер 4 0
4. Смольников Игорь 3 0
5. Берг Маркус 2 0
6. Газинский Юрий 2 0
7. Рамирес Кристьян 2 0
8. Уткин Даниил 2 0
9. Мартынович Александр 1 0
10. Классон Виктор 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 4 1
2. Соболев Александр Сергеевич 4 0
3. Зобнин Роман 3 0
4. Максименко Александр 3 0
5. Ещенко Андрей 2 0
6. Понсе Эсекель 2 0
7. Крал Алекс 2 0
8. Умяров Наиль 2 0
9. Урунов Остон 2 0
10. Кокорин Александр 1 0
11. Кутепов Илья 1 0
12. Бакаев Зелимхан 1 0
13. Жиго Самуэль 1 0
14. Ларссон Джордан 1 0
15. Гапонов Илья 1 0
16. Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 33.33% (6) 16.67% (3)
 Спартак Москва 22.22% (4) 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар
Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва
Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Спартак Москва 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Краснодар Кубок «Париматч» Премьер Спартак Москва 1:1 Краснодар Премьер-лига
Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Краснодар 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
2. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 160
    Краснодар 39.4% (63)
    X 38.8% (62)
    Спартак Москва 21.9% (35)
    Все прогнозы
    1.97 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Спартак Москва
    2.90
    3.60
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.30 3.55 3.00
    2.75 3.45 2.55
    2.90 3.60 2.63
    2.78 3.48 2.59

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 9.10 1.04 3.85 1.27 3.00 1.39 2.07 1.75 2.04 1.83 1.82 2.05 1.60 2.44 1.36 3.05 1.16 4.90 1.12 5.50 1.03 9.60 1.03 10.00
    9.50 1.02 9.10 1.05 3.50 1.28 2.95 1.40 2.09 1.91 1.58 2.38 1.36 3.02 1.16 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60
    4.01 1.26 3.10 1.40 2.39 1.61 2.04 1.84 1.80 2.07 1.57 2.48 1.47 2.81 1.37 3.16 1.13 6.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.85 1.42 2.85 1.13 5.90
    2.95 1.40 2.05 1.77 1.44 2.79 1.16 5.40 1.11 6.85
    3.16 1.38 2.60 1.53 2.05 1.83 1.64 2.34 1.46 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.15
    3.85 1.26 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.19 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
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    Прогнозы на матч Краснодар - Спартак Москва

    Исход игры
    Краснодар
    39.8% (64)
    Ничья
    38.5% (62)
    Спартак Москва
    21.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.41% (76)
    Меньше
    51.59% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    80.89% (127)
    Нет
    19.11% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (51)
    2:1 Краснодар
    23.6% (38)
    1:2 Спартак Москва
    12.4% (20)
    1:0 Краснодар
    9.9% (16)
    2:2 Ничья
    3.7% (6)
    0:1 Спартак Москва
    3.7% (6)
    3:1 Краснодар
    2.5% (4)
    0:2 Спартак Москва
    1.9% (3)
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