Краснодар
Позже
Стадион: Краснодар
Спартак Москва
31
Кайо
Силва
39
Маслов
Павел
33
Крал
Алекс
47
Зобнин
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Jacob SabuaПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|5
|0.45
|2.
|Кабелла Реми
|4 (1)
|0.36
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.18
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.18
|5.
|Вандерсон
|1
|0.09
|6.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.09
|7.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.09
|8.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.09
|9.
|Уткин Даниил
|1
|0.09
|10.
|Газинский Юрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|5 (1)
|0.45
|2.
|Понсе Эсекель
|5
|0.45
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.27
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.18
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.09
|6.
|Жиго Самуэль
|1
|0.09
|7.
|Кокорин Александр
|1 (1)
|0.09
|8.
|Зобнин Роман
|0
|0
|9.
|Крал Алекс
|0
|0
|10.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|3
|1
|2.
|Петров Сергей
|4
|0
|3.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|4.
|Смольников Игорь
|3
|0
|5.
|Берг Маркус
|2
|0
|6.
|Газинский Юрий
|2
|0
|7.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|8.
|Уткин Даниил
|2
|0
|9.
|Мартынович Александр
|1
|0
|10.
|Классон Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|4
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|3.
|Зобнин Роман
|3
|0
|4.
|Максименко Александр
|3
|0
|5.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|6.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|7.
|Крал Алекс
|2
|0
|8.
|Умяров Наиль
|2
|0
|9.
|Урунов Остон
|2
|0
|10.
|Кокорин Александр
|1
|0
|11.
|Кутепов Илья
|1
|0
|12.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|13.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|14.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|15.
|Гапонов Илья
|1
|0
|16.
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
|Спартак Москва
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар
Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва
Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Краснодар 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Краснодар 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 4:0 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|2.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.10
|1.04
|3.85
|1.27
|3.00
|1.39
|2.07
|1.75
|2.04
|1.83
|1.82
|2.05
|1.60
|2.44
|—
|—
|1.36
|3.05
|1.16
|4.90
|1.12
|5.50
|1.03
|9.60
|1.03
|10.00
|9.50
|1.02
|9.10
|1.05
|3.50
|1.28
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.09
|1.91
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.36
|3.02
|1.16
|4.85
|1.11
|5.45
|1.02
|9.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.01
|1.26
|3.10
|1.40
|2.39
|1.61
|2.04
|1.84
|1.80
|2.07
|1.57
|2.48
|1.47
|2.81
|1.37
|3.16
|—
|—
|1.13
|6.43
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Спартак Москва
Исход игры
Краснодар
39.8% (64)
Ничья
38.5% (62)
Спартак Москва
21.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
48.41% (76)
Меньше
51.59% (81)
Обе команды забьют
Да
80.89% (127)
Нет
19.11% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (51)
2:1 Краснодар
23.6% (38)
1:2 Спартак Москва
12.4% (20)
1:0 Краснодар
9.9% (16)
2:2 Ничья
3.7% (6)
0:1 Спартак Москва
3.7% (6)
3:1 Краснодар
2.5% (4)
0:2 Спартак Москва
1.9% (3)
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