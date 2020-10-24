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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Ротор
Локомотив Москва
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.27
2. Миранчук Алексей 2 0.18
3. Крыховяк Гжегож 2 0.18
4. Миранчук Антон 1 (1) 0.09
5. Лисакович Виталий 1 0.09
6. Игнатьев Владислав 1 0.09
7. Баринов Дмитрий 1 0.09
8. Мурило Серкейра 1 0.09
9. Рыбчинский Дмитрий 0 0
10. Чорлука Ведран 0 0
11. Зе Луиш Жозе 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.18
2. Серченков Сергей 1 0.09
3. Фламарион 1 0.09
4. Николаев Олег 0 0
5. Степанов Данил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 4 0
2. Рыбус Мацей 3 0
3. Гилерме Маринато 3 0
4. Крыховяк Гжегож 3 0
5. Живоглядов Дмитрий 3 0
6. Баринов Дмитрий 3 0
7. Эдер Лопеш 3 0
8. Чорлука Ведран 2 0
9. Игнатьев Владислав 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Магкеев Станислав 2 0
12. Куликов Даниил 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Кверквелия Соломон 3 0
3. Жигулёв Илья 3 0
4. Макаров Сергей 3 0
5. Кожемякин Олег 3 0
6. Степанов Данил 3 0
7. Манучарян Армен 1 1
8. Алейник Олег 2 0
9. Байрыев Азат 2 0
10. Песегов Евгений 1 0
11. Султонов Мухаммад 1 0
12. Муллин Камиль 1 0
13. Пискунов Антон 1 0
14. Матрикарди Патрисио 1 0
15. Серченков Сергей 1 0
16. Микелтадзе Бека 1 0
17. Николаев Олег 1 0
18. Колесниченко Кирилл 1 0
19. Фламарион 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Ротор 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин
Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор 0:0 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
2. Зенит Заявка 12 7 3 2 25 - 9 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
9. Рубин Заявка 12 5 3 4 18 - 17 18
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 161
    Локомотив Москва 95.7% (154)
    X 3.1% (5)
    Ротор 1.2% (2)
    Все прогнозы
    1.82 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ротор
    1.52
    4.35
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.48 4.20 8.00
    1.50 3.90 8.20
    1.52 4.35 9.60
    1.49 4.11 8.18

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.10 1.06 7.10 1.12 3.05 1.37 2.30 1.66 1.91 1.96 1.74 2.21 1.37 3.15 1.21 3.85 1.06 6.80 1.05 7.60 1.01 15.00
    8.20 1.03 6.60 1.08 2.99 1.42 2.30 1.62 1.73 2.36 1.30 3.52 1.20 4.33 1.06 7.60 1.04 8.20 1.00 10.75
    3.10 1.39 2.71 1.49 2.31 1.65 1.91 1.96 1.68 2.24 1.51 2.65 1.24 4.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.73 2.11 1.31 3.30 1.08 7.30
    2.77 1.44 1.70 2.14 1.37 3.10 1.09 7.40 1.06 9.00
    2.72 1.49 2.23 1.69 1.73 2.19 1.46 2.81 1.34 3.43
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.51 1.60 2.33 1.19 3.90
    3.26 1.34 2.20 1.67 1.51 2.56 1.18 4.85 1.14 5.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.61
    Букмекер Да Нет
    6.40 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ротор

    Исход игры
    Локомотив Москва
    95.7% (154)
    Ничья
    3.1% (5)
    Ротор
    1.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.25% (32)
    Меньше
    79.75% (126)
    Обе команды забьют
    Да
    12.66% (20)
    Нет
    87.34% (138)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    54% (87)
    1:0 Локомотив Москва
    22.4% (36)
    3:0 Локомотив Москва
    8.1% (13)
    2:1 Локомотив Москва
    6.2% (10)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    3:1 Локомотив Москва
    1.2% (2)
    4:0 Локомотив Москва
    1.2% (2)
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