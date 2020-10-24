Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Ротор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Жигулёв ИльяЗащитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Фламарион
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Понсе АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|3
|0.27
|2.
|Миранчук Алексей
|2
|0.18
|3.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.18
|4.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.09
|5.
|Лисакович Виталий
|1
|0.09
|6.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.09
|7.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.09
|8.
|Мурило Серкейра
|1
|0.09
|9.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|10.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|11.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|2
|0.18
|2.
|Серченков Сергей
|1
|0.09
|3.
|Фламарион
|1
|0.09
|4.
|Николаев Олег
|0
|0
|5.
|Степанов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|2.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|3.
|Гилерме Маринато
|3
|0
|4.
|Крыховяк Гжегож
|3
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|6.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|7.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|8.
|Чорлука Ведран
|2
|0
|9.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|11.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|12.
|Куликов Даниил
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|3.
|Жигулёв Илья
|3
|0
|4.
|Макаров Сергей
|3
|0
|5.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|6.
|Степанов Данил
|3
|0
|7.
|Манучарян Армен
|1
|1
|8.
|Алейник Олег
|2
|0
|9.
|Байрыев Азат
|2
|0
|10.
|Песегов Евгений
|1
|0
|11.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|12.
|Муллин Камиль
|1
|0
|13.
|Пискунов Антон
|1
|0
|14.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|15.
|Серченков Сергей
|1
|0
|16.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|17.
|Николаев Олег
|1
|0
|18.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|19.
|Фламарион
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Ротор
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва
Ротор Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин
Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|2.
|Зенит
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 9
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|9.
|Рубин
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 17
|18
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.10
|1.06
|7.10
|1.12
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.30
|1.66
|1.91
|1.96
|1.74
|2.21
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.21
|3.85
|1.06
|6.80
|1.05
|7.60
|1.01
|15.00
|8.20
|1.03
|6.60
|1.08
|2.99
|1.42
|—
|—
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.73
|2.36
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.20
|4.33
|1.06
|7.60
|1.04
|8.20
|1.00
|10.75
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.39
|2.71
|1.49
|2.31
|1.65
|1.91
|1.96
|1.68
|2.24
|1.51
|2.65
|—
|—
|1.24
|4.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ротор
Исход игры
Локомотив Москва
95.7% (154)
Ничья
3.1% (5)
Ротор
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
20.25% (32)
Меньше
79.75% (126)
Обе команды забьют
Да
12.66% (20)
Нет
87.34% (138)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
54% (87)
1:0 Локомотив Москва
22.4% (36)
3:0 Локомотив Москва
8.1% (13)
2:1 Локомотив Москва
6.2% (10)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:1 Локомотив Москва
1.2% (2)
4:0 Локомотив Москва
1.2% (2)
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