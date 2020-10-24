Деспотович оказался на газоне в центре поля после единоборства с Ловреном, арбитр все прекрасно видел и зафиксировал нарушение правил со стороны хорвата.

Угловой заработали казанцы. Пошла подача в центр штрафной, выиграл там верховую борьбу Бегич, но пробил в сторону своих ворот.

Дзюба покатил мяч на левый фланг на Барриоса, который красиво обыграл Йевтича и завалился на газон, опасный стандарт будет.

Опасно! Дуглас Сантос выполнил подачу в центр штрафной, выиграл там верховую борьбу Ерохин, но пробил рядом со штангой.

Дзюба оказался в положении "вне игры" после заброса Ловрена, не спорит с этим решением арбитра капитан сборной России.

19' Отметим, что за первые восемнадцать минут даже опасного момента ни одного не было, это удивительно, всё-таки обе команды ориентированы на атаку.

18' Ничем опасным подача со стандарта не закончилась, но на подборе первым оказался Оздоев, продолжается атака "Зенита".

17' Дуглас Сантос получил мяч на левом фланге, обыграл Бакаева и завалился на газон, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока гостей.

16' Длинная передача от Хвичи в направлении Деспотовича, но не позволяет добраться до мяча нападающему Ярослав Ракицкий.

15' Продолжают атаковать питерцы, разыгрывали комбинацию на левом фланге Дуглас Сантос и Вендел, но последний забрался в положение "вне игры".

14' От правого углового флажка пошла передача на ближнюю штангу, но здорово там сыграл Уремович и вынес мяч подальше от ворот.

13' Оздоев здорово сыграл в штрафную на Караваева, но успевает выбить мяч из-под ног Вячеслава Самошников, угловой будет.

12' Дуглас Сантос с левого фланга выполнил подачу в штрафную гостей в направлении Дзюбы, но надежно сыграли защитника казанцев.

11' Дриусси покатил мяч в штрафную на Оздоева, который с острого угла пробивал по воротам, в последний момент успел заблокировать выстрел Магомеда Бегич.

10' Шатов едва не подарил мяч Ерохину у своей штрафной площади, повезло, что подстраховали Олега партнёры по команде.

9' Перехватили мяч на чужой половине поля казанцы, попытался ворваться в штрафную площадь питерцев Бакаев, но сразу двое соперников оказалось перед ним.

8' Затяжную позиционную атаку проводили казанцы, но на границе чужой штрафной площади потерял мяч Йевтич, контратака хозяев ничем опасным не закончилась.

7' Шатов оказался на газоне в центре поля после единоборства с Ерохиным, арбитр зафиксировал фол со стороны полузащитника "Зенита".

6' Пошла подача на дальнюю штангу, где выиграл верховую борьбу Ракицкий, выполнивший безадресную скидку в центр вратарской.

5' Ерохин получил мяч в штрафной площади "Рубина" и в касание простреливал вдоль ворот, но заблокировал эту передачу Шатов, угловой будет.

4' Хвича оказался на левом краю штрафной площади "Зенита", но сразу два соперника оказалось перед ним, удар грузина был заблокирован.

3' На первых минутах владеют территориальным преимуществом хозяева, но возникает ощущение, что сознательно отдают мяч своему сопернику казанцы.

2' Убежали в быструю контратаку футболисты казанского клуба, в результате чего пошла подача с левого фланга в штрфную "Зенита", но никого из игроков атаки там не оказалось.