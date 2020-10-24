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Зенит
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Рубин
0' 21'
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
27
Оздоев
Магомед
5
Барриос
Вилмар
21
Ерохин
Александр
20
Вендел
Маркус
11
Дриусси
Себастьян
22
Дзюба
Артём
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
8
Йевтич
Дарко
6
Ин-Бём
Хван
87
Бакаев
Солтмурад
20
Шатов
Олег
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
Зенит
4-2-3-1
Рубин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 6 (1) 0.5
2. Азмун Сердар 6 0.5
3. Ерохин Александр 4 0.33
4. Дуглас Сантос 2 0.17
5. Караваев Вячеслав 1 0.08
6. Мостовой Андрей 1 0.08
7. Сутормин Алексей 1 0.08
8. Дриусси Себастьян 1 0.08
9. Малком Филипе 1 0.08
10. Ловрен Деян 1 0.08
11. Круговой Данил 0 0
12. Жирков Юрий 0 0
13. Оздоев Магомед 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 4 (1) 0.33
2. Макаров Денис 4 0.33
3. Кварацхелия Хвича 2 0.17
4. Игнатьев Иван 2 (2) 0.17
5. Ин-Бём Хван 1 0.08
6. Шатов Олег 1 (1) 0.08
7. Старфельт Карл 1 0.08
8. Бакаев Солтмурад 1 0.08

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 2 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Ерохин Александр 1 0
6. Оздоев Магомед 1 0
7. Ловрен Деян 1 0
8. Дуглас Сантос 1 0
9. Дриусси Себастьян 1 0
10. Малком Филипе 1 0
11. Ригони Эмилиано 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 5 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Макаров Денис 4 0
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Ин-Бём Хван 2 1
7. Бегич Сильвие 1 1
8. Шатов Олег 2 0
9. Деспотович Джордже 2 0
10. Зуев Александр 2 0
11. Самошников Илья 2 0
12. Кварацхелия Хвича 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 4.17% (1) 29.17% (7) 12.5% (3) 4.17% (1) 25% (6) 25% (6)
 Рубин 0 0 31.25% (5) 25% (4) 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа
Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин
Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин

Последние игры между собой

Зенит: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рубин 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Рубин Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига
Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:3 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 12 7 4 1 24 - 7 25
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Динамо Москва Заявка 12 6 2 4 13 - 9 20
6. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
7. Сочи Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
8. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
9. Рубин 0:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 16 16
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Первый тайм
  • Офсайд
    24'
    Дзюба оказался в положении "вне игры" после заброса Ловрена, не спорит с этим решением арбитра капитан сборной России.
  • Опасный момент
    23'
    Опасно! Дуглас Сантос выполнил подачу в центр штрафной, выиграл там верховую борьбу Ерохин, но пробил рядом со штангой. 
  • 22'
    Дзюба покатил мяч на левый фланг на Барриоса, который красиво обыграл Йевтича и завалился на газон, опасный стандарт будет.
  • Угловой
    21'
    Угловой заработали казанцы. Пошла подача в центр штрафной, выиграл там верховую борьбу Бегич, но пробил в сторону своих ворот.
  • 20'
    Деспотович оказался на газоне в центре поля после единоборства с Ловреном, арбитр все прекрасно видел и зафиксировал нарушение правил со стороны хорвата. 
  • 19'
    Отметим, что за первые восемнадцать минут даже опасного момента ни одного не было, это удивительно, всё-таки обе команды ориентированы на атаку.
  • 18'
    Ничем опасным подача со стандарта не закончилась, но на подборе первым оказался Оздоев, продолжается атака "Зенита".
  • 17'
    Дуглас Сантос получил мяч на левом фланге, обыграл Бакаева и завалился на газон, арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны игрока гостей.
  • 16'
    Длинная передача от Хвичи в направлении Деспотовича, но не позволяет добраться до мяча нападающему Ярослав Ракицкий. 
  • Офсайд
    15'
    Продолжают атаковать питерцы, разыгрывали комбинацию на левом фланге Дуглас Сантос и Вендел, но последний забрался в положение "вне игры".
  • Угловой
    14'
    От правого углового флажка пошла передача на ближнюю штангу, но здорово там сыграл Уремович и вынес мяч подальше от ворот.
  • 13'
    Оздоев здорово сыграл в штрафную на Караваева, но успевает выбить мяч из-под ног Вячеслава Самошников, угловой будет.
  • 12'
    Дуглас Сантос с левого фланга выполнил подачу в штрафную гостей в направлении Дзюбы, но надежно сыграли защитника казанцев. 
  • 11'
    Дриусси покатил мяч в штрафную на Оздоева, который с острого угла пробивал по воротам, в последний момент успел заблокировать выстрел Магомеда Бегич.
  • 10'
    Шатов едва не подарил мяч Ерохину у своей штрафной площади, повезло, что подстраховали Олега партнёры по команде.
  • 9'
    Перехватили мяч на чужой половине поля казанцы, попытался ворваться в штрафную площадь питерцев Бакаев, но сразу двое соперников оказалось перед ним.
  • 8'
    Затяжную позиционную атаку проводили казанцы, но на границе чужой штрафной площади потерял мяч Йевтич, контратака хозяев ничем опасным не закончилась. 
  • 7'
    Шатов оказался на газоне в центре поля после единоборства с Ерохиным, арбитр зафиксировал фол со стороны полузащитника "Зенита".
  • Угловой
    6'
    Пошла подача на дальнюю штангу, где выиграл верховую борьбу Ракицкий, выполнивший безадресную скидку в центр вратарской. 
  • 5'
    Ерохин получил мяч в штрафной площади "Рубина" и в касание простреливал вдоль ворот, но заблокировал эту передачу Шатов, угловой будет.
  • 4'
    Хвича оказался на левом краю штрафной площади "Зенита", но сразу два соперника оказалось перед ним, удар грузина был заблокирован. 
  • 3'
    На первых минутах владеют территориальным преимуществом хозяева, но возникает ощущение, что сознательно отдают мяч своему сопернику казанцы. 
  • 2'
    Убежали в быструю контратаку футболисты казанского клуба, в результате чего пошла подача с левого фланга в штрфную "Зенита", но никого из игроков атаки там не оказалось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.45 4.70 7.50
1.53 4.20 5.90
1.52 4.65 7.50
1.50 4.40 6.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 11.00 1.02 3.90 1.19 3.50 1.37 2.04 1.77 2.07 1.91 1.60 2.33 1.40 2.90 1.20 4.75 1.20 5.55 1.07 8.40 1.06 9.00
14.75 1.03 13.25 1.04 4.70 1.20 3.72 1.28 2.22 1.81 1.67 2.23 1.44 2.83 1.27 3.84 1.20 4.85 1.06 9.80
4.37 1.23 2.50 1.56 2.09 1.78 1.87 2.01 1.62 2.36 1.50 2.70 1.40 3.02 1.15 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 2.00 1.80 1.45 2.70 1.20 5.10
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.19 4.30 1.14 5.60
3.38 1.34 2.81 1.46 2.20 1.71 1.72 2.21 1.50 2.67 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.82 1.83 1.37 3.05 1.24 4.00
4.80 1.18 3.10 1.37 1.82 1.89 1.36 3.12 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
4.60 1.21
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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Прогнозы на матч Зенит 0:0 Рубин

Исход игры
Зенит
87.4% (146)
Ничья
10.8% (18)
Рубин
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.34% (73)
Меньше
54.66% (88)
Обе команды забьют
Да
49.69% (80)
Нет
50.31% (81)
Популярный счёт
2:0 Зенит
32.9% (55)
2:1 Зенит
24.6% (41)
3:1 Зенит
12% (20)
1:0 Зенит
11.4% (19)
1:1 Ничья
8.4% (14)
3:0 Зенит
3.6% (6)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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