Зенит
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Газпром Арена
Рубин
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Вратарь
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|6 (1)
|0.5
|2.
|Азмун Сердар
|6
|0.5
|3.
|Ерохин Александр
|4
|0.33
|4.
|Дуглас Сантос
|2
|0.17
|5.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.08
|6.
|Мостовой Андрей
|1
|0.08
|7.
|Сутормин Алексей
|1
|0.08
|8.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.08
|9.
|Малком Филипе
|1
|0.08
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0.08
|11.
|Круговой Данил
|0
|0
|12.
|Жирков Юрий
|0
|0
|13.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|14.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|4 (1)
|0.33
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.33
|3.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.17
|4.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.17
|5.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.08
|6.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.08
|7.
|Старфельт Карл
|1
|0.08
|8.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|4
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|2
|1
|3.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|4.
|Азмун Сердар
|2
|0
|5.
|Ерохин Александр
|1
|0
|6.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|7.
|Ловрен Деян
|1
|0
|8.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|9.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|10.
|Малком Филипе
|1
|0
|11.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|5
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Макаров Денис
|4
|0
|4.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|2
|1
|6.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|7.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|8.
|Шатов Олег
|2
|0
|9.
|Деспотович Джордже
|2
|0
|10.
|Зуев Александр
|2
|0
|11.
|Самошников Илья
|2
|0
|12.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|13.
|Старфельт Карл
|1
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|4.17% (1)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|25% (6)
|25% (6)
|Рубин
|0
|0
|31.25% (5)
|25% (4)
|18.75% (3)
|25% (4)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа
Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит
Рубин Последние 20 матчей: + = -Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин
Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин
Последние игры между собой
Зенит: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:3 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 7
|25
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 9
|22
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 9
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|7.
|Сочи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|8.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 10
|18
|9.
|Рубин
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Тамбов
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 14
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|7 - 12
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 23
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|11.00
|1.02
|3.90
|1.19
|3.50
|1.37
|—
|—
|2.04
|1.77
|2.07
|1.91
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.20
|4.75
|1.20
|5.55
|1.07
|8.40
|1.06
|9.00
|14.75
|1.03
|13.25
|1.04
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.22
|1.81
|—
|—
|1.67
|2.23
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.27
|3.84
|1.20
|4.85
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.37
|1.23
|—
|—
|2.50
|1.56
|2.09
|1.78
|1.87
|2.01
|1.62
|2.36
|1.50
|2.70
|1.40
|3.02
|—
|—
|1.15
|5.76
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Рубин
Исход игры
Зенит
87.4% (146)
Ничья
10.8% (18)
Рубин
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.34% (73)
Меньше
54.66% (88)
Обе команды забьют
Да
49.69% (80)
Нет
50.31% (81)
Популярный счёт
2:0 Зенит
32.9% (55)
2:1 Зенит
24.6% (41)
3:1 Зенит
12% (20)
1:0 Зенит
11.4% (19)
1:1 Ничья
8.4% (14)
3:0 Зенит
3.6% (6)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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