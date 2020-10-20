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Зенит
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 6 (1) 0.55
2. Азмун Сердар 6 0.55
3. Ерохин Александр 4 0.36
4. Дуглас Сантос 2 0.18
5. Караваев Вячеслав 1 0.09
6. Мостовой Андрей 1 0.09
7. Сутормин Алексей 1 0.09
8. Дриусси Себастьян 1 0.09
9. Малком Филипе 1 0.09
10. Ловрен Деян 1 0.09
11. Круговой Данил 0 0
12. Жирков Юрий 0 0
13. Оздоев Магомед 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 4 (1) 0.36
2. Макаров Денис 4 0.36
3. Кварацхелия Хвича 2 0.18
4. Игнатьев Иван 2 (2) 0.18
5. Ин-Бём Хван 1 0.09
6. Шатов Олег 1 (1) 0.09
7. Старфельт Карл 1 0.09
8. Бакаев Солтмурад 1 0.09

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 2 1
3. Караваев Вячеслав 2 0
4. Азмун Сердар 2 0
5. Ерохин Александр 1 0
6. Оздоев Магомед 1 0
7. Ловрен Деян 1 0
8. Дуглас Сантос 1 0
9. Дриусси Себастьян 1 0
10. Малком Филипе 1 0
11. Ригони Эмилиано 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 5 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Макаров Денис 4 0
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Ин-Бём Хван 2 1
7. Бегич Сильвие 1 1
8. Шатов Олег 2 0
9. Деспотович Джордже 2 0
10. Зуев Александр 2 0
11. Самошников Илья 2 0
12. Кварацхелия Хвича 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 4.17% (1) 29.17% (7) 12.5% (3) 4.17% (1) 25% (6) 25% (6)
 Рубин 0 0 31.25% (5) 25% (4) 18.75% (3) 25% (4)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа
Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит
Рубин Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин
Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин

Последние игры между собой

Зенит: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рубин 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Рубин Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига
Рубин 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Рубин Премьер-лига Зенит 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 6:2 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Зенит Премьер-лига Рубин 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:2 Рубин Премьер-лига Зенит 0:2 Рубин Суперкубок Рубин 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:3 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 3 1 24 - 7 24
2. Спартак Москва Заявка 11 7 3 1 19 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 11 7 1 3 19 - 9 22
4. Локомотив Москва Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
5. Ростов Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
6. Сочи Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Краснодар Заявка 11 5 3 3 21 - 10 18
8. Динамо Москва Заявка 11 5 2 4 10 - 8 17
9. Рубин Заявка 11 4 3 4 16 - 16 15
10. Ахмат Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
11. Арсенал Тула Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Тамбов Заявка 11 3 2 6 10 - 14 11
13. Урал Заявка 11 2 4 5 7 - 12 10
14. Химки Заявка 11 1 3 7 11 - 23 6
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 5 - 21 6
16. Ротор Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Зенит 82.4% (42)
    X 13.7% (7)
    Рубин 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Рубин
    1.50
    4.85
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.40 4.80 8.00
    1.48 4.50 7.40
    1.50 4.85 7.70
    1.44 4.62 7.54

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 11.00 1.02 4.50 1.22 3.45 1.32 2.23 1.71 1.98 1.89 1.74 2.07 1.47 2.75 1.25 3.90 1.19 4.40 1.07 7.50 1.06 8.20
    14.50 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.38 1.72 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.18 4.75 1.07 8.50
    4.28 1.23 2.65 1.50 2.23 1.68 1.98 1.88 1.70 2.20 1.54 2.54 1.43 2.86 1.15 5.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.71 1.51 2.60 1.16 5.10
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60
    3.38 1.34 2.79 1.46 2.19 1.70 1.71 2.20 1.50 2.66 1.33 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.28 3.45
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.35
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    Прогнозы на матч Зенит - Рубин

    Исход игры
    Зенит
    82.4% (42)
    Ничья
    13.7% (7)
    Рубин
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (22)
    Нет
    54.17% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    39.2% (20)
    2:1 Зенит
    15.7% (8)
    3:1 Зенит
    13.7% (7)
    1:0 Зенит
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    9.8% (5)
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