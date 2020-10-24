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РБ Лейпциг
1:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Герта
0'
0:1
9' Гол
Кордоба Джон
1:1
11' Гол
Юпамекано Део
17' Желтая карточка
Тусар Люка
22'
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
3
Анхелиньо
Хосе
21
Клюйверт
Джастин
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
19
Сорлот
Александр
10
Форсберг
Эмиль
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
20
Боята
Дедрик
14
Альдерете
Омар
29
Тусар
Люка
17
Миттельштедт
Максимилиан
11
Лукебакио
Доди
6
Дарида
Владимир
10
Кунья
Матеус
15
Кордоба
Джон
РБ Лейпциг
4-4-2
Герта
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Кордоба Джон
(Лукебакио Доди)
11'
Юпамекано Део
1:1
17'
 
Тусар Люка

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 2 0.4
2. Форсберг Эмиль 2 (1) 0.4
3. Анхелиньо Хосе 2 0.4
4. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.2
5. Орбан Вилли 1 0.2
6. Хайдара Амаду 1 0.2
7. Ольмо Дани 0 0
8. Нкунку Кристофер 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 2 0.4
2. Кордоба Джон 2 0.4
3. Пекарик Петер 1 0.2
4. Лукебакио Доди 1 0.2
5. Нганкам Жессик 1 0.2
6. Дарида Владимир 0 0
7. Миттельштедт Максимилиан 0 0
8. Леки Мэттью 0 0
9. Пёнтек Кшиштоф 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Поульсен Юссуф 1 0
2. Сорлот Александр 1 0
3. Клостерманн Лукас 1 0
4. Адамс Тайлер 1 0
5. Хайдара Амаду 1 0
6. Юпамекано Део 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 2 0
2. Боята Дедрик 1 0
3. Кордоба Джон 1 0
4. Штарк Никлас 1 0
5. Тусар Люка 1 0
6. Миттельштедт Максимилиан 1 0
7. Пёнтек Кшиштоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Герта 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг
Герта Последние 20 матчей: + = -
Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта
Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта Герта 4:0 Унион Берлин Хоффенхайм 0:3 Герта Герта 2:2 Вердер

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Герта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
РБ Лейпциг 2:2 Герта Бундеслига Герта 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 5:0 Герта Бундеслига Герта 0:3 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 2:3 Герта Бундеслига Герта 1:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Герта Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Герта Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1:0 Заявка 5 4 0 1 18 - 8 12
2. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Штуттгарт Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
5. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
11. Боруссия М 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Фрайбург 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 8 6
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта 1:1 Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 16 1
18. Майнц 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
РБ Лейпциг 96.8% (152)
X 1.9% (3)
Герта 1.3% (2)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Герта
1.65
4.60
6.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.50 4.60 6.00
1.57 4.20 5.40
1.59 4.50 5.75
1.65 4.16 5.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.01 4.75 1.18 4.60 1.20 2.40 1.57 2.14 1.76 1.87 1.99 1.58 2.35 1.38 3.05 1.23 4.05 1.12 5.70 1.08 7.77 1.02 11.00 1.02 13.00
5.65 1.15 4.55 1.21 2.66 1.49 2.10 1.75 1.72 2.25 1.39 3.05 1.29 3.68 1.13 6.05 1.11 6.95 1.03 12.25
5.12 1.19 2.38 1.63 2.12 1.79 1.86 2.04 1.66 2.32 1.54 2.61 1.51 2.72 1.21 4.82 1.10 8.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.65 1.48 1.58 2.35 1.27 3.75 1.15 5.30
3.76 1.27 2.62 1.49 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
3.37 1.34 2.78 1.47 2.18 1.73 1.71 2.21 1.50 2.68 1.48 2.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.11 1.68 1.57 2.30 1.36 3.00
5.55 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.57 2.40 1.35 3.20 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Где смотреть матч РБ Лейпциг 1:1 Герта онлайн

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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:1 Герта

Исход игры
РБ Лейпциг
96.8% (152)
Ничья
1.9% (3)
Герта
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (88)
Меньше
42.86% (66)
Обе команды забьют
Да
51.95% (80)
Нет
48.05% (74)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
35.7% (56)
2:1 РБ Лейпциг
25.5% (40)
3:1 РБ Лейпциг
20.4% (32)
3:0 РБ Лейпциг
5.7% (9)
1:0 РБ Лейпциг
4.5% (7)
3:2 РБ Лейпциг
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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