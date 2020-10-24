РБ Лейпциг
2:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Герта
0:1
9' ГолКордоба Джон
1:1
11' ГолЮпамекано Део
17' Желтая карточкаТусар Люка
47' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
49' Желтая карточкаЮпамекано Део
50' Вторая желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
2:1
77' ПенальтиЗабитцер Марсель
90' Undefined phrase: football_event_Нганкам Жессик
90' Желтая карточкаНганкам Жессик
44
Кампль
Кевин
20
Боята
Дедрик
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
15
Кордоба
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
-
45 Eric Martel
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
9'
0:1
11'
1:1
17'
49'
77'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
12 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|2
|0.4
|2.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.4
|3.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.4
|4.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.2
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|6.
|Хайдара Амаду
|1
|0.2
|7.
|Юпамекано Део
|1
|0.2
|8.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.2
|9.
|Ольмо Дани
|0
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|3
|0.6
|2.
|Кунья Матеус
|2
|0.4
|3.
|Лукебакио Доди
|1
|0.2
|4.
|Пекарик Петер
|1
|0.2
|5.
|Нганкам Жессик
|1
|0.2
|6.
|Дарида Владимир
|0
|0
|7.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|8.
|Леки Мэттью
|0
|0
|9.
|Пёнтек Кшиштоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юпамекано Део
|2
|0
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|3.
|Сорлот Александр
|1
|0
|4.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|5.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|6.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зеефейк Дейовайзио
|1
|1
|2.
|Тусар Люка
|2
|0
|3.
|Кунья Матеус
|2
|0
|4.
|Боята Дедрик
|1
|0
|5.
|Кордоба Джон
|1
|0
|6.
|Штарк Никлас
|1
|0
|7.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|8.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|9.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Герта
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг
Герта Последние 20 матчей: + = -Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта
Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта Герта 4:0 Унион Берлин Хоффенхайм 0:3 Герта Герта 2:2 Вердер
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Герта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 16
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|14.00
|1.01
|4.75
|1.18
|4.60
|1.20
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.87
|1.99
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.38
|3.05
|—
|—
|1.04
|10.00
|—
|—
|1.12
|5.70
|1.03
|12.00
|1.02
|11.00
|1.01
|15.00
|1.02
|13.00
|—
|—
|5.65
|1.15
|4.55
|1.21
|2.66
|1.49
|—
|—
|2.10
|1.75
|—
|—
|1.72
|2.25
|—
|—
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.29
|3.68
|—
|—
|1.13
|6.05
|1.11
|6.95
|1.03
|12.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.12
|1.19
|—
|—
|2.38
|1.63
|2.51
|1.55
|1.97
|1.89
|1.59
|2.42
|1.21
|4.52
|1.10
|7.18
|1.58
|2.47
|1.44
|2.91
|1.62
|2.39
|1.45
|2.86
|—
|—
|1.20
|4.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|3.35
|1.31
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.58
|2.35
|—
|—
|1.27
|3.75
|2.10
|1.72
|—
|—
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.02
|13.00
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.19
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.34
|2.78
|1.47
|2.18
|1.73
|1.71
|2.21
|1.50
|2.68
|1.48
|2.83
|—
|—
|1.70
|2.23
|1.43
|2.96
|1.15
|5.78
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Герта
Исход игры
РБ Лейпциг
96.8% (152)
Ничья
1.9% (3)
Герта
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (88)
Меньше
42.86% (66)
Обе команды забьют
Да
51.95% (80)
Нет
48.05% (74)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
35.7% (56)
2:1 РБ Лейпциг
25.5% (40)
3:1 РБ Лейпциг
20.4% (32)
3:0 РБ Лейпциг
5.7% (9)
1:0 РБ Лейпциг
4.5% (7)
3:2 РБ Лейпциг
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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