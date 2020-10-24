Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет [team]

46' Кампль Кевин не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Герта

45' Тусар Люка оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Удар от ворот произведет Герта

43' Форсберг Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Нкунку Кристофер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

42' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Герта

39' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' После проверки VAR рефери не стал менять решения - РБ Лейпциг пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

36' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

33' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Пекарик Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

21' Удар от ворот произведет Герта

19' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Тусар Люка получил желтую карточку от судьи

16' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Лукебакио Доди получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Лукебакио Доди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Г О О О О Л - Юпамекано Део забивает!

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мукиэле Норди и попал в каркас ворот!

11' Нкунку Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Кордоба Джон изменил счет на табло!

8' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Хенрихс Бенджамин . Удар в створ, но вратарь начеку

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Герта

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лукебакио Доди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Герта начинает с центра поля