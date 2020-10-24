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Унион Берлин
1:1
Конец матча

Стадион:
Фрайбург
0'
0:1
34' Гол
Грифо Винченцо
1:1
36' Гол
Андрих Роберт
39' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
69' Желтая карточка
Темпельман Лино
77' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
80' Желтая карточка
Линхарт Филипп
88' Желтая карточка
Хёфлер Николас
90'+5
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
27
Бекер
Шеральдо
10
Крузе
Макс
32
Ингвартсен
Маркус
9
Похьянпало
Йоэль
21
Мюллер
Флориан
7
Шмид
Жонатан
3
Линхарт
Филипп
23
Хайнц
Доминик
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
18
Петерсен
Нильс
9
Хёлер
Лукас
Унион Берлин
4-2-3-1
Фрайбург
4-4-2

Ход матча

34'
0:1
Грифо Винченцо
(Гюнтер Кристиан)
36'
Андрих Роберт
(Крузе Макс)
1:1
39'
Ингвартсен Маркус
 
59'
Бюльтер Мариус
Ингвартсен Маркус
 
61'
 
Темпельман Лино
Сантамария Батист
69'
 
Темпельман Лино
71'
Эндо Кейта
Бекер Шеральдо
 
71'
Авонийи Тайво
Похьянпало Йоэль
 
71'
Гризбек Себастьян
Гентнер Кристиан
 
77'
 
Шаллаи Роланд
77'
 
Квон Чхан Хун
Шаллаи Роланд
77'
 
Чон У-Ён
Грифо Винченцо
80'
Рюэрсон Юлиан
Триммель Кристофер
 
80'
 
Линхарт Филипп
87'
 
Демирович Эрмедин
Петерсен Нильс
88'
 
Хёфлер Николас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридрих Марвин 2 0.4
2. Крузе Макс 1 0.2
3. Ингвартсен Маркус 1 0.2
4. Похьянпало Йоэль 1 0.2
5. Андрих Роберт 1 0.2
6. Бюльтер Мариус 1 0.2
7. Шлоттербек Нико 1 0.2
8. Триммель Кристофер 0 0
9. Ленц Кристофер 0 0
10. Бекер Шеральдо 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 2 0.4
2. Петерсен Нильс 2 0.4
3. Шаллаи Роланд 1 0.2
4. Линхарт Филипп 1 0.2
5. Хёлер Лукас 0 0
6. Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 3 0
2. Гризбек Себастьян 1 0
3. Андрих Роберт 1 0
4. Ингвартсен Маркус 1 0
5. Прёмель Гриша 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 2 0
2. Шмид Жонатан 1 0
3. Кюблер Лукас 1 0
4. Квон Чхан Хун 1 0
5. Хёлер Лукас 1 0
6. Сантамария Батист 1 0
7. Линхарт Филипп 1 0
8. Шаллаи Роланд 1 0
9. Темпельман Лино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 12.5% (1) 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1)
 Фрайбург 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин
Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин
Фрайбург Последние 20 матчей: + = -
Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург
Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Вольфсбург 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Байер Л Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Фрайбург 0:1 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Фрайбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Фрайбург 3:1 Унион Берлин Бундеслига Фрайбург 1:3 Унион Берлин Кубок Унион Берлин 2:0 Фрайбург Бундеслига Унион Берлин 2:1 Фрайбург Бундеслига 2
Фрайбург 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Фрайбург 0:5 Унион Берлин Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 22 - 8 12
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Штуттгарт Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
5. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
10. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
12. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 16 1
18. Майнц Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
Новости матча
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Прогнозы
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Прогнозы 156
Унион Берлин 48.7% (76)
X 37.8% (59)
Фрайбург 13.5% (21)
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3.45 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.85 2.30 3.80
10.00 1.13 15.00
2.23 3.52 3.16
3.85 1.62 6.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.20 1.11 8.50 1.05 2.45 1.55 2.80 1.44 2.15 1.74 1.12 6.10 1.74 2.17 1.53 2.60 1.23 4.05 1.15 5.40 1.03 12.00 1.02 10.50 1.02 13.00
10.75 1.05 9.10 1.07 3.60 1.30 2.79 1.45 1.96 1.94 1.49 2.66 1.33 3.36 1.16 5.45 1.13 6.25 1.04 12.00
6.25 1.14 3.05 1.41 2.40 1.61 2.07 1.81 1.72 2.19 1.53 2.61 1.80 2.08 1.52 2.63 1.24 4.23 2.09 1.79 1.77 2.12 1.54 2.57 1.35 3.32 1.14 6.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.15 1.99 1.82 1.09 7.20 1.13 5.60 1.08 7.77
2.88 1.42 1.95 1.85 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
1.47 2.80 1.26 3.98 1.71 2.21 1.46 2.84 1.47 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.72 2.12 1.28 3.68 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Унион Берлин 1:1 Фрайбург онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Фрайбург

Исход игры
Унион Берлин
48.7% (76)
Ничья
37.8% (59)
Фрайбург
13.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
46.45% (72)
Меньше
53.55% (83)
Обе команды забьют
Да
80% (124)
Нет
20% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (54)
2:1 Унион Берлин
28.2% (44)
1:0 Унион Берлин
16.7% (26)
1:2 Фрайбург
10.9% (17)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:3 Фрайбург
1.3% (2)
3:1 Унион Берлин
1.3% (2)
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