Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Рюэрсон Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Фрайбург

89' Какой промах! Фридрих Марвин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

89' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Хёфлер Николас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Фридрих Марвин не смог попасть в створ ударом издали

85' Бюльтер Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Фрайбург

83' Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Линхарт Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Хайнц Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Линхарт Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Линхарт Филипп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Линхарт Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Авонийи Тайво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Фрайбург

78' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Шаллаи Роланд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Игрок команды Унион Берлин нанес удар, но мяч был заблокирован

75' Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Андрих Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Темпельман Лино совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

64' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Фрайбург

62' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Фрайбург

55' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Отличные скиллы показывает Ингвартсен Маркус , обводя своих соперников

48' Удар от ворот произведет Фрайбург

48' Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Шаллаи Роланд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Отличные скиллы показывает Шаллаи Роланд , обводя своих соперников

46' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля