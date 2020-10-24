Унион Берлин
1:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Фрайбург
0:1
34' ГолГрифо Винченцо
1:1
36' ГолАндрих Роберт
39' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
69' Желтая карточкаТемпельман Лино
77' Желтая карточкаШаллаи Роланд
80' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
88' Желтая карточкаХёфлер Николас
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Эндо КейтаНападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
36'
1:1
69'
77'
80'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридрих Марвин
|2
|0.4
|2.
|Крузе Макс
|1
|0.2
|3.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.2
|4.
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.2
|5.
|Андрих Роберт
|1
|0.2
|6.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.2
|7.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.2
|8.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|10.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|2
|0.4
|2.
|Петерсен Нильс
|2
|0.4
|3.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.2
|4.
|Линхарт Филипп
|1
|0.2
|5.
|Хёлер Лукас
|0
|0
|6.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|3
|0
|2.
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|3.
|Андрих Роберт
|1
|0
|4.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|5.
|Прёмель Гриша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|2
|0
|2.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|3.
|Кюблер Лукас
|1
|0
|4.
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|5.
|Хёлер Лукас
|1
|0
|6.
|Сантамария Батист
|1
|0
|7.
|Линхарт Филипп
|1
|0
|8.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|9.
|Темпельман Лино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Фрайбург
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин
Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Энерги Коттбус 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Фортуна Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Боруссия М 4:1 Унион Берлин
Фрайбург Последние 20 матчей: + = -Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург
Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Вольфсбург 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Байер Л Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Фрайбург 0:1 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Фрайбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 16
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.20
|1.11
|8.50
|1.05
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|2.80
|1.44
|2.15
|1.74
|1.12
|6.10
|1.74
|2.17
|1.53
|2.60
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.15
|5.40
|1.03
|12.00
|1.02
|10.50
|1.02
|13.00
|10.75
|1.05
|9.10
|1.07
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.79
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.94
|—
|—
|1.49
|2.66
|—
|—
|1.33
|3.36
|—
|—
|1.16
|5.45
|1.13
|6.25
|1.04
|12.00
|—
|—
|6.25
|1.14
|—
|—
|3.05
|1.41
|2.40
|1.61
|2.07
|1.81
|1.72
|2.19
|1.53
|2.61
|1.80
|2.08
|1.52
|2.63
|1.24
|4.23
|2.09
|1.79
|1.77
|2.12
|1.54
|2.57
|1.35
|3.32
|1.14
|6.44
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Фрайбург
Исход игры
Унион Берлин
48.7% (76)
Ничья
37.8% (59)
Фрайбург
13.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
46.45% (72)
Меньше
53.55% (83)
Обе команды забьют
Да
80% (124)
Нет
20% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (54)
2:1 Унион Берлин
28.2% (44)
1:0 Унион Берлин
16.7% (26)
1:2 Фрайбург
10.9% (17)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:3 Фрайбург
1.3% (2)
3:1 Унион Берлин
1.3% (2)
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