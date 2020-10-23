Штуттгарт
1:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Кёльн
1:0
1' ГолМангаля Орель
8' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
1:1
23' ПенальтиАндерссон Себастьян
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
28
Скири
Эйе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
1:0
23'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|0.6
|2.
|Вамангитука Силла
|2
|0.4
|3.
|Дидави Даниэль
|1
|0.2
|4.
|Кастро Гонсало
|1
|0.2
|5.
|Климович Матео
|1
|0.2
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.2
|7.
|Мангаля Орель
|1
|0.2
|8.
|Клемент Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.4
|2.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.2
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0.2
|4.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.2
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|6.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|7.
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штенцель Паскаль
|1
|1
|2.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|3.
|Кастро Гонсало
|1
|0
|4.
|Эндо Ватару
|1
|0
|5.
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|6.
|Мангаля Орель
|1
|0
|7.
|Калайджич Саша
|1
|0
|8.
|Массимо Роберто
|1
|0
|9.
|Вамангитука Силла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|2.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|3.
|Хектор Йонас
|2
|0
|4.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|5.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|6.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|7.
|Хорн Яннес
|1
|0
|8.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штуттгарт
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|Кёльн
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Штуттгарт Последние 20 матчей: + = -Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт
Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Кёльн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Штуттгарт 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:5 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 8
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|16.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 16
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.01
|5.10
|1.15
|4.30
|1.22
|4.60
|1.19
|2.17
|1.74
|3.70
|1.27
|1.76
|2.14
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.72
|2.08
|1.35
|3.15
|1.25
|3.90
|1.10
|6.80
|1.08
|7.77
|15.75
|1.02
|15.00
|1.02
|5.25
|1.17
|4.40
|1.22
|2.65
|1.54
|—
|—
|2.02
|1.84
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.11
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.47
|1.18
|—
|—
|7.29
|1.11
|2.30
|1.68
|2.01
|1.89
|1.76
|2.16
|2.62
|1.52
|2.27
|1.68
|1.93
|1.96
|1.66
|2.31
|1.51
|2.66
|—
|—
|1.17
|5.46
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|2.27
|1.62
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.27
|3.70
|1.15
|5.30
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.17
|5.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.41
|2.46
|1.60
|1.87
|2.05
|1.60
|2.47
|1.41
|3.10
|—
|—
|1.54
|2.58
|1.31
|3.59
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Кёльн
Исход игры
Штуттгарт
83.2% (129)
Ничья
10.3% (16)
Кёльн
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
67.32% (103)
Меньше
32.68% (50)
Обе команды забьют
Да
75.82% (116)
Нет
24.18% (37)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
56.1% (87)
2:0 Штуттгарт
11.6% (18)
1:0 Штуттгарт
10.3% (16)
1:1 Ничья
8.4% (13)
1:2 Кёльн
3.2% (5)
3:1 Штуттгарт
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:3 Кёльн
1.3% (2)
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