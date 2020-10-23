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Штуттгарт
1:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Кёльн
0'
1:0
1' Гол
Мангаля Орель
8' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
1:1
23' Пенальти
Андерссон Себастьян
33'
1
Кобель
Грегор
15
Штенцель
Паскаль
16
Каразор
Атакан
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
7
Кулибали
Тангуй
10
Дидави
Даниэль
8
Кастро
Гонсало
9
Калайджич
Саша
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
8
Якобс
Исмаил
9
Андерссон
Себастьян
Штуттгарт
3-4-2-1
Кёльн
4-5-1

Ход матча

1'
Мангаля Орель
(Калайджич Саша)
1:0
8'
 
Эхизибуэ Кингсли
17'
 
Лимниос Димитрис
Эхизибуэ Кингсли
23'
1:1
Андерссон Себастьян

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 0.6
2. Вамангитука Силла 2 0.4
3. Дидави Даниэль 1 0.2
4. Кастро Гонсало 1 0.2
5. Климович Матео 1 0.2
6. Кемпф Марк-Оливер 1 0.2
7. Мангаля Орель 1 0.2
8. Клемент Филипп 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.4
2. Дрекслер Доминик 1 0.2
3. Дуда Ондрей 1 0.2
4. Реджбекай Элвис 1 0.2
5. Эхизибуэ Кингсли 0 0
6. Борнаув Себастьян 0 0
7. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Штенцель Паскаль 1 1
2. Дидави Даниэль 2 0
3. Кастро Гонсало 1 0
4. Эндо Ватару 1 0
5. Кемпф Марк-Оливер 1 0
6. Мангаля Орель 1 0
7. Калайджич Саша 1 0
8. Массимо Роберто 1 0
9. Вамангитука Силла 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Эхизибуэ Кингсли 3 0
2. Соренсен Фредерик 2 0
3. Хектор Йонас 2 0
4. Реджбекай Элвис 2 0
5. Дуда Ондрей 1 0
6. Кцихос Рафаэль 1 0
7. Хорн Яннес 1 0
8. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 11.11% (1) 0 11.11% (1) 0 33.33% (3) 44.44% (4)
 Кёльн 0 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: + = -
Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт
Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт
Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Кёльн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Кёльн 2:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Кёльн Бундеслига Штуттгарт 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига
Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Штуттгарт 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:5 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария Заявка 4 3 0 1 17 - 8 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Штуттгарт 1:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
11. Боруссия М Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн 1:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 16 1
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 155
Штуттгарт 83.2% (129)
X 10.3% (16)
Кёльн 6.5% (10)
Все прогнозы
2.09 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Кёльн
1.98
4.13
4.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 4.10 4.00
1.38 3.30 3.70
1.99 3.92 3.82
2.16 3.14 3.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 5.10 1.15 4.30 1.22 4.60 1.19 2.17 1.74 3.70 1.27 1.76 2.14 3.05 1.37 2.33 1.60 1.72 2.08 1.35 3.15 1.25 3.90 1.10 6.80 1.08 7.77
15.75 1.02 15.00 1.02 5.25 1.17 4.40 1.22 2.65 1.54 2.02 1.84 1.62 2.33 1.36 3.20 1.27 3.84 1.11 6.80
5.47 1.18 7.29 1.11 2.30 1.68 2.01 1.89 1.76 2.16 2.62 1.52 2.27 1.68 1.93 1.96 1.66 2.31 1.51 2.66 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.44 1.57 3.35 1.31 2.27 1.62 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30
3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 5.15
3.12 1.41 2.46 1.60 1.87 2.05 1.60 2.47 1.41 3.10 1.54 2.58 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.82 1.57 2.63 1.35 3.60
5.15 1.17 3.95 1.25 2.08 1.75 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
2.85 1.48
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Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Кёльн

Исход игры
Штуттгарт
83.2% (129)
Ничья
10.3% (16)
Кёльн
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
67.32% (103)
Меньше
32.68% (50)
Обе команды забьют
Да
75.82% (116)
Нет
24.18% (37)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
56.1% (87)
2:0 Штуттгарт
11.6% (18)
1:0 Штуттгарт
10.3% (16)
1:1 Ничья
8.4% (13)
1:2 Кёльн
3.2% (5)
3:1 Штуттгарт
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:3 Кёльн
1.3% (2)
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