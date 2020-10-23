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Штуттгарт
1:1
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
1:0
1' Гол
Мангаля Орель
8' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
1:1
23' Пенальти
Андерссон Себастьян
51' Желтая карточка
Вамангитука Силла
55' Желтая карточка
Якобс Исмаил
68' Желтая карточка
Дуда Ондрей
72' Желтая карточка
Скири Эйе
80' Желтая карточка
Каразор Атакан
88' Желтая карточка
Эзкан Салих
90'+4
1
Кобель
Грегор
15
Штенцель
Паскаль
16
Каразор
Атакан
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
7
Кулибали
Тангуй
10
Дидави
Даниэль
8
Кастро
Гонсало
9
Калайджич
Саша
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
8
Якобс
Исмаил
9
Андерссон
Себастьян
Штуттгарт
3-4-2-1
Кёльн
4-2-3-1

Ход матча

1'
Мангаля Орель
(Калайджич Саша)
1:0
8'
 
Эхизибуэ Кингсли
17'
 
Лимниос Димитрис
Эхизибуэ Кингсли
23'
1:1
Андерссон Себастьян
34'
Каминьски Марцин
Кемпф Марк-Оливер
 
51'
Вамангитука Силла
 
55'
 
Якобс Исмаил
56'
Гонсалес Николас
Кулибали Тангуй
 
57'
Массимо Роберто
Вамангитука Силла
 
68'
 
Дуда Ондрей
70'
 
Модест Антони
Андерссон Себастьян
72'
 
Скири Эйе
74'
Чурлинов Дарко
Калайджич Саша
 
74'
Клемент Филипп
Дидави Даниэль
 
80'
Каразор Атакан
 
81'
 
Каттербах Ноа
Хорн Яннес
81'
 
Эзкан Салих
Дуда Ондрей
88'
 
Эзкан Салих

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 0.6
2. Вамангитука Силла 2 0.4
3. Дидави Даниэль 1 0.2
4. Кастро Гонсало 1 0.2
5. Климович Матео 1 0.2
6. Кемпф Марк-Оливер 1 0.2
7. Мангаля Орель 1 0.2
8. Клемент Филипп 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.4
2. Дрекслер Доминик 1 0.2
3. Дуда Ондрей 1 0.2
4. Реджбекай Элвис 1 0.2
5. Эхизибуэ Кингсли 0 0
6. Борнаув Себастьян 0 0
7. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Штенцель Паскаль 1 1
2. Дидави Даниэль 2 0
3. Вамангитука Силла 2 0
4. Кастро Гонсало 1 0
5. Эндо Ватару 1 0
6. Кемпф Марк-Оливер 1 0
7. Мангаля Орель 1 0
8. Каразор Атакан 1 0
9. Калайджич Саша 1 0
10. Массимо Роберто 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Эхизибуэ Кингсли 3 0
2. Соренсен Фредерик 2 0
3. Дуда Ондрей 2 0
4. Хектор Йонас 2 0
5. Реджбекай Элвис 2 0
6. Кцихос Рафаэль 1 0
7. Скири Эйе 1 0
8. Эзкан Салих 1 0
9. Хорн Яннес 1 0
10. Якобс Исмаил 1 0
11. Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 20% (2) 0 10% (1) 0 30% (3) 40% (4)
 Кёльн 0 40% (2) 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: + = -
Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт
Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт
Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Кёльн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Кёльн 2:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Кёльн Бундеслига Штуттгарт 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига
Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Штуттгарт 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:5 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария Заявка 4 3 0 1 17 - 8 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Штуттгарт Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
11. Боруссия М Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 16 1
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 155
Штуттгарт 83.2% (129)
X 10.3% (16)
Кёльн 6.5% (10)
Все прогнозы
2.09 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.80 1.65 5.60
6.80 1.25 9.50
1.99 3.92 3.82
3.34 1.85 5.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 5.10 1.15 4.30 1.22 1.25 3.90 2.17 1.74 1.75 2.05 1.76 2.14 1.35 3.15 1.10 6.80 1.07 8.40 1.35 6.80 1.25 7.77 1.10 6.80 1.08 7.77
15.75 1.02 15.00 1.02 5.25 1.17 4.40 1.22 2.65 1.54 2.02 1.84 1.62 2.33 1.36 3.20 1.27 3.84 1.11 6.80
5.47 1.18 2.15 1.75 1.78 2.11 1.41 3.04 1.28 3.81 1.22 4.57 1.67 2.28 1.42 3.00 1.66 2.31 1.26 4.03 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.44 1.57 3.35 1.31 2.27 1.62 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30
3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 5.15
3.12 1.41 2.46 1.60 1.87 2.05 1.60 2.47 1.41 3.10 1.54 2.58 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.97 1.82 1.57 2.63 1.35 3.60
5.15 1.17 3.95 1.25 2.08 1.75 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
2.85 1.48
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Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Кёльн

Исход игры
Штуттгарт
83.2% (129)
Ничья
10.3% (16)
Кёльн
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
67.32% (103)
Меньше
32.68% (50)
Обе команды забьют
Да
75.82% (116)
Нет
24.18% (37)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
56.1% (87)
2:0 Штуттгарт
11.6% (18)
1:0 Штуттгарт
10.3% (16)
1:1 Ничья
8.4% (13)
1:2 Кёльн
3.2% (5)
3:1 Штуттгарт
3.2% (5)
2:3 Кёльн
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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