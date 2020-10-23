Штуттгарт
1:1
Конец матча
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Кёльн
1:0
1' ГолМангаля Орель
8' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
1:1
23' ПенальтиАндерссон Себастьян
51' Желтая карточкаВамангитука Силла
55' Желтая карточкаЯкобс Исмаил
68' Желтая карточкаДуда Ондрей
72' Желтая карточкаСкири Эйе
80' Желтая карточкаКаразор Атакан
88' Желтая карточкаЭзкан Салих
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
1:0
23'
55'
68'
72'
80'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|0.6
|2.
|Вамангитука Силла
|2
|0.4
|3.
|Дидави Даниэль
|1
|0.2
|4.
|Кастро Гонсало
|1
|0.2
|5.
|Климович Матео
|1
|0.2
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.2
|7.
|Мангаля Орель
|1
|0.2
|8.
|Клемент Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.4
|2.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.2
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0.2
|4.
|Реджбекай Элвис
|1
|0.2
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|6.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|7.
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штенцель Паскаль
|1
|1
|2.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|3.
|Вамангитука Силла
|2
|0
|4.
|Кастро Гонсало
|1
|0
|5.
|Эндо Ватару
|1
|0
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|7.
|Мангаля Орель
|1
|0
|8.
|Каразор Атакан
|1
|0
|9.
|Калайджич Саша
|1
|0
|10.
|Массимо Роберто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|2.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0
|4.
|Хектор Йонас
|2
|0
|5.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|6.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|7.
|Скири Эйе
|1
|0
|8.
|Эзкан Салих
|1
|0
|9.
|Хорн Яннес
|1
|0
|10.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штуттгарт
|20% (2)
|0
|10% (1)
|0
|30% (3)
|40% (4)
|Кёльн
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Штуттгарт Последние 20 матчей: + = -Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт
Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 3:2 Штуттгарт Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Штуттгарт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Кёльн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Штуттгарт 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:5 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:3 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 8
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 16
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.01
|5.10
|1.15
|4.30
|1.22
|1.25
|3.90
|2.17
|1.74
|1.75
|2.05
|1.76
|2.14
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.35
|6.80
|1.25
|7.77
|1.10
|6.80
|1.08
|7.77
|15.75
|1.02
|15.00
|1.02
|5.25
|1.17
|4.40
|1.22
|2.65
|1.54
|—
|—
|2.02
|1.84
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.11
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.47
|1.18
|—
|—
|2.15
|1.75
|1.78
|2.11
|1.41
|3.04
|1.28
|3.81
|1.22
|4.57
|1.67
|2.28
|1.42
|3.00
|1.66
|2.31
|1.26
|4.03
|—
|—
|1.17
|5.46
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|2.27
|1.62
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.27
|3.70
|1.15
|5.30
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.17
|5.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.41
|2.46
|1.60
|1.87
|2.05
|1.60
|2.47
|1.41
|3.10
|—
|—
|1.54
|2.58
|1.31
|3.59
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Кёльн
Исход игры
Штуттгарт
83.2% (129)
Ничья
10.3% (16)
Кёльн
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
67.32% (103)
Меньше
32.68% (50)
Обе команды забьют
Да
75.82% (116)
Нет
24.18% (37)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
56.1% (87)
2:0 Штуттгарт
11.6% (18)
1:0 Штуттгарт
10.3% (16)
1:1 Ничья
8.4% (13)
1:2 Кёльн
3.2% (5)
3:1 Штуттгарт
3.2% (5)
2:3 Кёльн
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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