Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Эндо Ватару из команды Штуттгарт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' Удар от ворот произведет Кёльн

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Каминьски Марцин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' О, нет. Из многообещающей позиции Модест Антони из команды Кёльн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

91' Исмаил Якобс из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91' Удар от ворот произведет Штуттгарт

90' Кёльн имеет хороший шанс забить.

90' Соперник делает почти голевой пас, но Кобель Грегор из команды Штуттгарт начеку и спасает ситуацию.

89' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Штуттгарт

88' Эзкан Салих получает желтую карточку за нырок

88' Исмаил Якобс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Эзкан Салих из команды Кёльн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

87' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

86' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Штуттгарт

86' Кёльн имеет хороший шанс забить.

85' Удар от ворот произведет Кёльн

85' Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Эндо Ватару выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Скири Эйе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Каразор Атакан получил желтую карточку от судьи

80' Исмаил Якобс из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...

80' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Штуттгарт имеет хороший шанс забить.

77' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Штуттгарт имеет хороший шанс забить.

76' Каразор Атакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

74' Удар от ворот произведет Кёльн

73' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

72' Удар от ворот произведет Кёльн

72' Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Каразор Атакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

70' Удар от ворот произведет Кёльн

70' Каминьски Марцин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Плохо сыграл Борнаув Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Дуда Ондрей получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Удар от ворот произведет Штуттгарт

67' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Хорн Яннес получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Хорн Яннес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Эндо Ватару выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

66' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Каразор Атакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

65' Кёльн имеет хороший шанс забить.

64' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

62' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

62' Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Штуттгарт

61' Скири Эйе не смог попасть в створ ударом издали

60' Исмаил Якобс из команды Кёльн делает пас партнеру.

60' Кёльн имеет хороший шанс забить.

60' Удар от ворот произведет Штуттгарт

60' Исмаил Якобс из команды Кёльн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

59' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Штуттгарт имеет хороший шанс забить.

58' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Кёльн

56' Дидави Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Исмаил Якобс получил желтую карточку от судьи

54' Удар от ворот произведет Штуттгарт

54' Исмаил Якобс из команды Кёльн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

54' Каразор Атакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

52' Вамангитука Силла выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Судья подбегает и показывает Вамангитука Силла из команды Штуттгарт отложенную желтую карточку за фол.

51' Штенцель Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Кёльн

47' Штуттгарт имеет хороший шанс забить.

47' Эндо Ватару из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля