Арит на правом фланге нарушил правила против Брандта. Игроки "Боруссии" решили обойтись без подачи в штрафную площадь.

Ощипка из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Матондо, Хуммельс за счёт более выгодной позиции выиграл верховую борьбу за мяч.

Рейна с левого фланга вошёл в штрафную площадь, где против него в подкате грамотно сыграл Маскарель, мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Боруссии".

Санчо выполнил хорошую передачу по центру к линии штрафной площади, совсем немного не хватило Холанну, чтобы обработать мяч и выйти уже практически на рандеву с Рённовом.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Боруссия" в дерби играет на своём поле вничью с "Шальке" 0:0. В целом по игре небольшое преимущество есть у подопечных Люсьена Фавра, но пока ни одна из команд не показывает особо атакующего футбола. Будем надеяться, что во втором тайме уже "Боруссия" и "Шальке" будут действовать смелее в атаке, а иначе это рурское дерби может пройти с минимальным количеством забитых мячей.

40' Рейна и Маскарель неудачно столкнулись между собой в центре поля, после этого футболисты немного повздорили, но Феликс Цвайер быстро всех успокоил.

39' Рейна в центре поля получил по ногам. Наконец-то "Боруссия" быстро разыграла стандарт.

38' Заканчивается постепенно первый тайм, есть большая вероятность, что на перерыв мы уйдём при нулях на табло.

37' Менье с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Рейна головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

36' Игроки "Боруссии" вновь перехватили контроль над мячом, но сейчас команде Люсьена Фавра очень трудно продвинуться дальше центра поля.

35' Угловой у ворот "Боруссии". Ощипка выполнил подачу в центр штрафной площади, Хуммельс головой выбил мяч подальше от своих ворот.

34' Матондо перехватил передачу от Аканджи в центре поля, затем Рабби убежал к линии штрафной площади по центру и отдал передачу к левому углу штрафной площади, Ощипка в касание пробил по воротам, мяч попал в ногу Менье и улетел в аут.

33' Менье получил небольшое повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Ощипкой, но после паузы Тома сам поднялся и показал, что он готов играть дальше.

32' Дауд пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

31' Угловой у ворот "Шальке". Рейна выполнил подачу к левому углу вратарской, Настасич головой выбил мяч к левому флангу на Пасьенсу.

30' "Шальке" очень плотно держит оборону у своей штрафной площади, пока "Боруссия" не знает как вскрывать защитные редуты соперника.

29' Из центра поля последовала хорошая передача на правый угол штрафной площади "Шальке", Холанн зацепился за мяч, но в борьбе с Сане Эрлинг пробил параллельно воротам, мяч улетел в аут.

28' Арит в центре поля оказался на газоне в борьбе с Делейни, Феликс Цвайер показал, что нужно играть дальше.

27' Арит с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Настасич головой сбросил мяч к правой штанге на Матондо, Рабби оказался в офсайде.

26' Матондо головой удачно сбросил мяч к правому углу штрафной площади, Пасьенса зацепился за мяч, немного сместился в центр и пробил по воротам, мяч попал в Аканджи и ушёл на угловой.

25' Маскарель со стандарта выполнил заброс на правый фланг к штрафной площади "Боруссии", но Тиау в борьбе с Холанном не смог зацепиться за мяч.

24' Делейни в центре поля грубо сыграл против Арита, Феликс Цвайер пока лишь устно пообщался с игроком "Боруссии".

23' Геррейро выполнил заброс на левый угол штрафной площади, оттуда Брандт в касание отдал пас чуть ближе к центру штрафной на Холанна, но борьбу за мяч у Эрлинга выиграл Настасич, который головой сбросил мяч в руки Рённову.

22' Тиау в центре поля грубо сыграл против Рейны, но на этот раз Феликс Цвайер решил обойтись без жёлтой карточки.

21' "Шальке" начинает уже всё больше действовать от обороны, как-то иначе действовать клубу из Гельзенкирхена в Дортмунде довольно проблематично.

20' Брандт выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Геррейро, Рафаэль принял мяч, ушёл от соперника и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

19' Ощипка в центре поля нарушил правила против Дауда. На этот раз "Боруссии" уже не удалось быстро разыграть стандарт и сохранить темп атаки.

18' Санчо и Холанн довели мяч с правого фланга до левого угла штрафной площади, там оказался Менье, который зацепился за мяч и затем плотно пробил в ближний угол ворот, Рённов выручил свою команду.

17' Брандт вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем в окружении соперников Юлиан благополучно потерял мяч.

16' Угловой у ворот "Шальке". Геррейро закрутил мяч к левой штанге, Рённов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

15' Геррейро с левого фланга выполнил хороший прострел в центр штрафной площади, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

14' Капитан "Шальке" Омар Маскарель получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дауда.

13' Пасьенса на половине поля "Боруссии" нарушил правила против Дауда. Дортмундский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча.

12' Брандт выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Холанн зацепился за мяч и пробил низом в правый угол ворот, Рённов сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

11' Теперь уже Санчо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

10' Дауд в завершении затяжной атаки пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Шальке".

9' Хуммельс из центра поля выполнил заброс на ход Рейне в штрафную площадь по левому флангу, Джованни ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Тиау он оказался на газоне, Феликс Цвайер показал, что нужно играть дальше.

8' Арит в центре поля нарушил правила против Делейни. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Санчо по центру прорвался к линии штрафной площади, а затем Джейдон выполнил передачу на Рейну, но Джованни в борьбе с Тиау смог заработать лишь аут для своей команды.

6' В среднем темпе начинается наша игра, можно сказать, что пока команды присматриваются друг к другу.

5' Холанн теперь уже отправился в штрафную площадь прессинговать Рённова, голкиперу "Шальке" пришлось выбить мяч в аут.

4' "Шальке" довольно активно начинает этот матч, но конечно же это пока далеко не показатель, главное отыграть гостям сегодня стабильно, чтобы можно было рассчитывать на очки.

3' Пасьенса попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Хуммельс и перехватил мяч, а затем Гонсало нарушил правила.

2' Бюрки в своей штрафной площади попал под прессинг Матондо, но Роман сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг.