  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия Д
0:0
Перерыв

Стадион:
Шальке 04
0'
13' Желтая карточка
Маскарель Омар
1
Бюрки
Роман
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
8
Дауд
Махмуд
6
Делани
Томас
7
Санчо
Джедон
19
Брандт
Юлиан
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
23
Рённов
Фредерик
33
Тиау
Малик
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
2
Людевиг
Килиан
25
Арит
Амин
6
Маскарель
Омар
10
Бенталеб
Набиль
24
Ощипка
Бастиан
18
Пасьенса
Гонсало
14
Матондо
Рабби
Боруссия Д
4-2-3-1
Шальке 04
3-5-2

Ход матча

13'
 
Маскарель Омар

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 4 (1) 0.8
2. Джованни Рейна 1 0.2
3. Ройс Марко 1 0.2
4. Джан Эмре 1 0.2
5. Пасслак Феликс 1 0.2
6. Санчо Джедон 0 0
7. Беллингхем Джуд 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 1 0.2
2. Пасьенса Гонсало 1 0.2
3. Маскарель Омар 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 1 0
2. Витсель Аксель 1 0
3. Джан Эмре 1 0
4. Мёнье Тома 1 0
5. Аканджи Мануэль 1 0
6. Холанн Эрлинг 1 0
7. Джованни Рейна 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Пасьенса Гонсало 2 0
4. Ибишевич Ведад 1 0
5. Ют Марк 1 0
6. Настасич Матия 1 0
7. Скрибски Стивен 1 0
8. Сане Салиф 1 0
9. Маскарель Омар 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Шальке 04 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -
Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д
Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер
Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига
Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 22 - 8 12
3. Боруссия Д 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Штуттгарт Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
5. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
10. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
12. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 16 2
18. Майнц Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Боруссия" в дерби играет на своём поле вничью с "Шальке" 0:0. В целом по игре небольшое преимущество есть у подопечных Люсьена Фавра, но пока ни одна из команд не показывает особо атакующего футбола. Будем надеяться, что во втором тайме уже "Боруссия" и "Шальке" будут действовать смелее в атаке, а иначе это рурское дерби может пройти с минимальным количеством забитых мячей. 
  • 44'
    Санчо выполнил хорошую передачу по центру к линии штрафной площади, совсем немного не хватило Холанну, чтобы обработать мяч и выйти уже практически на рандеву с Рённовом.
     
  • 43'
    Рейна с левого фланга вошёл в штрафную площадь, где против него в подкате грамотно сыграл Маскарель, мяч ушёл за лицевую линию поля от игрока "Боруссии". 
  • 42'
    Ощипка из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Матондо, Хуммельс за счёт более выгодной позиции выиграл верховую борьбу за мяч. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Арит на правом фланге нарушил правила против Брандта. Игроки "Боруссии" решили обойтись без подачи в штрафную площадь. 
  • 40'
    Рейна и Маскарель неудачно столкнулись между собой в центре поля, после этого футболисты немного повздорили, но Феликс Цвайер быстро всех успокоил. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Рейна в центре поля получил по ногам. Наконец-то "Боруссия" быстро разыграла стандарт. 
  • 38'
    Заканчивается постепенно первый тайм, есть большая вероятность, что на перерыв мы уйдём при нулях на табло. 
  • 37'
    Менье с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Рейна головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 36'
    Игроки "Боруссии" вновь перехватили контроль над мячом, но сейчас команде Люсьена Фавра очень трудно продвинуться дальше центра поля. 
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Боруссии". Ощипка выполнил подачу в центр штрафной площади, Хуммельс головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 34'
    Матондо перехватил передачу от Аканджи в центре поля, затем Рабби убежал к линии штрафной площади по центру и отдал передачу к левому углу штрафной площади, Ощипка в касание пробил по воротам, мяч попал в ногу Менье и улетел в аут. 
  • Травма, повреждение
    33'
    Менье получил небольшое повреждение в борьбе за мяч в центре поля с Ощипкой, но после паузы Тома сам поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • Штанга
    32'
    Дауд пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    31'
    Угловой у ворот "Шальке". Рейна выполнил подачу к левому углу вратарской, Настасич головой выбил мяч к левому флангу на Пасьенсу. 
  • 30'
    "Шальке" очень плотно держит оборону у своей штрафной площади, пока "Боруссия" не знает как вскрывать защитные редуты соперника. 
  • 29'
    Из центра поля последовала хорошая передача на правый угол штрафной площади "Шальке", Холанн зацепился за мяч, но в борьбе с Сане Эрлинг пробил параллельно воротам, мяч улетел в аут.
  • Судья
    28'
    Арит в центре поля оказался на газоне в борьбе с Делейни, Феликс Цвайер показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    27'
    Арит с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Настасич головой сбросил мяч к правой штанге на Матондо,  Рабби оказался в офсайде. 
  • 26'
    Матондо головой удачно сбросил мяч к правому углу штрафной площади, Пасьенса зацепился за мяч, немного сместился в центр и пробил по воротам, мяч попал в Аканджи и ушёл на угловой. 
  • 25'
    Маскарель со стандарта выполнил заброс на правый фланг к штрафной площади "Боруссии", но Тиау в борьбе с Холанном не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Делейни в центре поля грубо сыграл против Арита, Феликс Цвайер пока лишь устно пообщался с игроком "Боруссии". 
  • 23'
    Геррейро выполнил заброс на левый угол штрафной площади, оттуда Брандт в касание отдал пас чуть ближе к центру штрафной на Холанна, но борьбу за мяч у Эрлинга выиграл Настасич, который головой сбросил мяч в руки Рённову. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Тиау в центре поля грубо сыграл против Рейны, но на этот раз Феликс Цвайер решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 21'
    "Шальке" начинает уже всё больше действовать от обороны, как-то иначе действовать клубу из Гельзенкирхена в Дортмунде довольно проблематично. 
  • Опасный момент
    20'
    Брандт выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Геррейро, Рафаэль принял мяч, ушёл от соперника и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Ощипка в центре поля нарушил правила против Дауда. На этот раз "Боруссии" уже не удалось быстро разыграть стандарт и сохранить темп атаки. 
  • Желтая карточка
    18'
    Санчо и Холанн довели мяч с правого фланга до левого угла штрафной площади, там оказался Менье, который зацепился за мяч и затем плотно пробил в ближний угол ворот, Рённов выручил свою команду. 
  • 17'
    Брандт вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем в окружении соперников Юлиан благополучно потерял мяч. 
  • Угловой
    16'
    Угловой у ворот "Шальке". Геррейро закрутил мяч к левой штанге, Рённов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 15'
    Геррейро с левого фланга выполнил хороший прострел в центр штрафной площади, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Желтая карточка
    14'
    Капитан "Шальке" Омар Маскарель получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дауда. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Пасьенса на половине поля "Боруссии" нарушил правила против Дауда. Дортмундский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 12'
    Брандт выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Холанн зацепился за мяч и пробил низом в правый угол ворот, Рённов сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • 11'
    Теперь уже Санчо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 10'
    Дауд в завершении затяжной атаки пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Шальке". 
  • Судья
    9'
    Хуммельс из центра поля выполнил заброс на ход Рейне в штрафную площадь по левому флангу, Джованни ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Тиау он оказался на газоне, Феликс Цвайер показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Арит в центре поля нарушил правила против Делейни. Игроки "Боруссии" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 7'
    Санчо по центру прорвался к линии штрафной площади, а затем Джейдон выполнил передачу на Рейну, но Джованни в борьбе с Тиау смог заработать лишь аут для своей команды. 
  • 6'
    В среднем темпе начинается наша игра, можно сказать, что пока команды присматриваются друг к другу. 
  • 5'
    Холанн теперь уже отправился в штрафную площадь прессинговать Рённова, голкиперу "Шальке" пришлось выбить мяч в аут. 
  • 4'
    "Шальке" довольно активно начинает этот матч, но конечно же это пока далеко не показатель, главное отыграть гостям сегодня стабильно, чтобы можно было рассчитывать на очки. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Пасьенса попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Хуммельс и перехватил мяч, а затем Гонсало нарушил правила. 
  • 2'
    Бюрки в своей штрафной площади попал под прессинг Матондо, но Роман сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. "Шальке" новый сезон начал очень плохо и пока набрал лишь одно очко, но в дерби команда Мануэля Баума конечно же даст бой "Боруссии" и попытается набрать хоть какие-то очки. 

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.23 6.30 12.50
1.42 4.05 9.50
1.21 8.20 19.00
1.26 5.54 14.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 5.10 1.16 2.40 1.57 1.80 2.00 1.45 2.70 1.19 4.60 1.82 2.01 1.15 5.30 1.22 4.20 1.16 5.10 1.11 6.00 1.09 6.70 1.02 11.50
5.05 1.12 4.25 1.18 2.54 1.49 2.15 1.77 1.73 2.27 1.36 3.15 1.28 3.54 1.11 5.15 1.07 5.60 1.01 10.25
3.80 1.28 2.86 1.45 2.23 1.70 1.93 1.96 1.71 2.22 1.50 2.68 1.99 1.89 1.34 3.39 1.61 2.40 1.11 7.11 1.12 6.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.22 1.65 1.44 2.75 1.22 4.20 1.30 3.80
3.85 1.26 2.72 1.46 1.68 2.19 1.29 3.60 1.19 4.80
1.87 2.01 1.55 2.56 1.23 4.43 1.16 5.52 1.65 2.32 1.45 2.87 1.24 4.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.40 1.57 1.77 2.04 1.45 2.70
5.40 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Боруссия Д 0:0 Шальке 04 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Шальке 04

Исход игры
Боруссия Д
96.2% (153)
Ничья
2.5% (4)
Шальке 04
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.23% (98)
Меньше
36.77% (57)
Обе команды забьют
Да
42.58% (66)
Нет
57.42% (89)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
31.4% (50)
3:0 Боруссия Д
16.4% (26)
3:1 Боруссия Д
16.4% (26)
2:1 Боруссия Д
15.1% (24)
4:1 Боруссия Д
4.4% (7)
4:0 Боруссия Д
3.8% (6)
1:0 Боруссия Д
3.8% (6)
5:1 Боруссия Д
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный