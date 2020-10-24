Боруссия Д
0:0
Перерыв
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Шальке 04
13' Желтая карточкаМаскарель Омар
24
Мёнье
Тома
19
Брандт
Юлиан
33
Тиау
Малик
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|0.8
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0.2
|3.
|Ройс Марко
|1
|0.2
|4.
|Джан Эмре
|1
|0.2
|5.
|Пасслак Феликс
|1
|0.2
|6.
|Санчо Джедон
|0
|0
|7.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|1
|0.2
|2.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.2
|3.
|Маскарель Омар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|2.
|Витсель Аксель
|1
|0
|3.
|Джан Эмре
|1
|0
|4.
|Мёнье Тома
|1
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|7.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|2
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|4.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|5.
|Ют Марк
|1
|0
|6.
|Настасич Матия
|1
|0
|7.
|Скрибски Стивен
|1
|0
|8.
|Сане Салиф
|1
|0
|9.
|Маскарель Омар
|1
|0
|10.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|11.
|Арит Амин
|1
|0
|12.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д
Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер
Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|10.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 16
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.50
|1.11
|5.10
|1.16
|2.40
|1.57
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.19
|4.60
|1.82
|2.01
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.16
|5.10
|1.11
|6.00
|1.09
|6.70
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|5.05
|1.12
|4.25
|1.18
|—
|—
|2.54
|1.49
|—
|—
|2.15
|1.77
|—
|—
|1.73
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.28
|3.54
|1.11
|5.15
|1.07
|5.60
|1.01
|10.25
|—
|—
|—
|—
|3.80
|1.28
|2.86
|1.45
|2.23
|1.70
|1.93
|1.96
|1.71
|2.22
|1.50
|2.68
|1.99
|1.89
|1.34
|3.39
|1.61
|2.40
|—
|—
|1.11
|7.11
|—
|—
|1.12
|6.88
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Шальке 04
Исход игры
Боруссия Д
96.2% (153)
Ничья
2.5% (4)
Шальке 04
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.23% (98)
Меньше
36.77% (57)
Обе команды забьют
Да
42.58% (66)
Нет
57.42% (89)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
31.4% (50)
3:0 Боруссия Д
16.4% (26)
3:1 Боруссия Д
16.4% (26)
2:1 Боруссия Д
15.1% (24)
4:1 Боруссия Д
4.4% (7)
4:0 Боруссия Д
3.8% (6)
1:0 Боруссия Д
3.8% (6)
5:1 Боруссия Д
1.3% (2)
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