Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Шальке 04
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|4 (1)
|1
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0.25
|3.
|Ройс Марко
|1
|0.25
|4.
|Джан Эмре
|1
|0.25
|5.
|Пасслак Феликс
|1
|0.25
|6.
|Санчо Джедон
|0
|0
|7.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|1
|0.25
|2.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.25
|3.
|Маскарель Омар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|2.
|Витсель Аксель
|1
|0
|3.
|Джан Эмре
|1
|0
|4.
|Мёнье Тома
|1
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|7.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|2
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|4.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|5.
|Ют Марк
|1
|0
|6.
|Настасич Матия
|1
|0
|7.
|Скрибски Стивен
|1
|0
|8.
|Сане Салиф
|1
|0
|9.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|10.
|Арит Амин
|1
|0
|11.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =1 -7Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д
Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер
Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|2.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 8
|9
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|13.
|Арминия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 16
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.80
|1.12
|5.00
|1.18
|2.80
|1.41
|—
|—
|2.18
|1.66
|1.96
|1.91
|1.77
|2.10
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.31
|3.30
|1.14
|5.10
|1.12
|5.80
|1.03
|9.80
|5.50
|1.10
|4.75
|1.16
|2.74
|1.45
|—
|—
|2.22
|1.68
|—
|—
|1.81
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.79
|1.29
|3.32
|1.13
|5.20
|1.10
|5.75
|1.02
|9.60
|6.74
|1.13
|—
|—
|2.95
|1.43
|2.65
|1.52
|2.33
|1.65
|1.99
|1.89
|1.78
|2.12
|1.61
|2.42
|—
|—
|1.32
|3.57
|—
|—
|1.13
|6.84
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Шальке 04
Исход игры
Боруссия Д
93.2% (41)
Ничья
6.8% (3)
Шальке 04
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
27.3% (12)
2:0 Боруссия Д
27.3% (12)
3:1 Боруссия Д
13.6% (6)
3:0 Боруссия Д
4.5% (2)
1:1 Ничья
4.5% (2)
4:0 Боруссия Д
4.5% (2)
1:0 Боруссия Д
4.5% (2)
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