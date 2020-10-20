  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Шальке 04

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 4 (1) 1
2. Джованни Рейна 1 0.25
3. Ройс Марко 1 0.25
4. Джан Эмре 1 0.25
5. Пасслак Феликс 1 0.25
6. Санчо Джедон 0 0
7. Беллингхем Джуд 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 1 0.25
2. Пасьенса Гонсало 1 0.25
3. Маскарель Омар 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 1 0
2. Витсель Аксель 1 0
3. Джан Эмре 1 0
4. Мёнье Тома 1 0
5. Аканджи Мануэль 1 0
6. Холанн Эрлинг 1 0
7. Джованни Рейна 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Пасьенса Гонсало 2 0
4. Ибишевич Ведад 1 0
5. Ют Марк 1 0
6. Настасич Матия 1 0
7. Скрибски Стивен 1 0
8. Сане Салиф 1 0
9. Бенталеб Набиль 1 0
10. Арит Амин 1 0
11. Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Шальке 04 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д
Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер
Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига
Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
2. Бавария Заявка 4 3 0 1 17 - 8 9
3. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Штуттгарт Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
6. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Хоффенхайм Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
11. Боруссия М Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Фрайбург Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13. Арминия Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Вольфсбург Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
15. Герта Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
16. Кёльн Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
17. Шальке 04 Заявка 4 0 1 3 2 - 16 1
18. Майнц Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Шальке 04 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 44
    Боруссия Д 93.2% (41)
    X 6.8% (3)
    Шальке 04 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Шальке 04
    1.23
    7.30
    17.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.22 6.70 12.00
    1.21 7.20 12.00
    1.23 7.30 17.25
    1.23 6.80 14.13

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.80 1.12 5.00 1.18 2.80 1.41 2.18 1.66 1.96 1.91 1.77 2.10 1.42 2.85 1.31 3.30 1.14 5.10 1.12 5.80 1.03 9.80
    5.50 1.10 4.75 1.16 2.74 1.45 2.22 1.68 1.81 2.22 1.42 2.79 1.29 3.32 1.13 5.20 1.10 5.75 1.02 9.60
    6.74 1.13 2.95 1.43 2.65 1.52 2.33 1.65 1.99 1.89 1.78 2.12 1.61 2.42 1.32 3.57 1.13 6.84
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.41 1.71 2.10 1.27 3.40
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.72 2.12 1.33 3.32 1.20 4.55
    3.67 1.31 2.95 1.44 2.10 1.81 1.75 2.17 1.53 2.64
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.23 1.63 1.63 2.14 1.39 2.95
    5.80 1.14 4.05 1.24 2.20 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00 1.15 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.82
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.28
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Боруссия Д - Шальке 04 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Шальке 04

    Исход игры
    Боруссия Д
    93.2% (41)
    Ничья
    6.8% (3)
    Шальке 04
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    27.3% (12)
    2:0 Боруссия Д
    27.3% (12)
    3:1 Боруссия Д
    13.6% (6)
    3:0 Боруссия Д
    4.5% (2)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    4:0 Боруссия Д
    4.5% (2)
    1:0 Боруссия Д
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный