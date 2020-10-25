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Вольфсбург
2:1
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
10' Желтая карточка
Клос Фабиан
1:0
19' Гол
Вегхорст Ваут
2:0
20' Гол
Арнольд Максимилиан
49' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
78' Желтая карточка
Филипп Максимилиан
2:1
80' Гол
Шипплок Свен
90'+5
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
8
Штеффен
Ренато
14
Мехмеди
Адмир
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
17
Филипп
Максимилиан
9
Вегхорст
Ваут
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
31
Майер
Арне
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
30
Хартель
Марсель
18
Кордова
Серхио
9
Клос
Фабиан
Вольфсбург
4-5-1
Арминия
4-2-3-1

Ход матча

10'
 
Клос Фабиан
19'
Вегхорст Ваут
(Арнольд Максимилиан)
1:0
20'
Арнольд Максимилиан
(Мехмеди Адмир)
2:0
31'
Шлагер Ксавер
Гилавоги Жошуа
 
46'
 
Зойферт Нильс
Майер Арне
46'
 
Берендт Бриан
Де Медина Натан
49'
Арнольд Максимилиан
 
67'
Виктор Жоао II
Мехмеди Адмир
 
77'
 
Шипплок Свен
Кордова Серхио
78'
Филипп Максимилиан
 
80'
2:1
Шипплок Свен
(Доан Рицу)
84'
Клаус Феликс
Филипп Максимилиан
 
84'
Герардт Янник
Штеффен Ренато
 
87'
 
Эдмундссон Йохан
Ван дер Хорн Майк

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 2 0.4
2. Арнольд Максимилиан 1 0.2
3. Брекало Йосип 1 0.2
4. Мехмеди Адмир 0 0
5. Баку Ридле 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 1 0.2
2. Шипплок Свен 1 0.2
3. Эдмундссон Йохан 1 0.2
4. Суку Себио 1 0.2
5. Клос Фабиан 0 0
6. Ортега Штефан 0 0
7. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 2 0
2. Шлагер Ксавер 2 0
3. Гилавоги Жошуа 1 0
4. Брукс Джон 1 0
5. Филипп Максимилиан 1 0
6. Силва Паулу 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Клос Фабиан 2 0
2. Де Медина Натан 2 0
3. Шипплок Свен 1 0
4. Ван дер Хорн Майк 1 0
5. Суку Себио 1 0
6. Бруннер Седрик 1 0
7. Лукоки Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Арминия 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург
Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Арминия Последние 20 матчей: + = -
Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн
Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Вольфсбург 1:1 Арминия Товарищеские матчи Арминия 0:4 Вольфсбург Кубок Арминия 0:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Арминия Бундеслига
Арминия 0:1 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 22 - 8 12
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
4. Штуттгарт Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
5. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Вердер 1:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Хоффенхайм 1:1 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
14. Арминия Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 2 - 19 1
18. Майнц Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 154
Вольфсбург 90.9% (140)
X 9.1% (14)
Арминия 0% (0)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 22.00 100.00
1.06 11.00 48.00
1.65 3.95 5.60
1.68 3.80 5.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.02 9.50 1.04 3.90 1.25 3.00 1.38 2.45 1.55 1.86 2.01 3.05 1.37 1.23 4.05 1.06 8.80 1.05 9.50 1.07 8.40 1.05 9.50
11.25 1.03 11.00 1.04 3.60 1.30 3.15 1.37 2.11 1.81 1.63 2.31 1.42 2.91 1.15 5.60 1.13 5.75 1.05 10.25
3.55 1.32 2.67 1.50 2.13 1.76 2.10 1.79 1.73 2.19 1.35 3.35 2.08 1.81 1.18 5.11 1.52 2.62 1.39 3.14 1.57 2.49 1.20 4.80 1.14 6.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.90 1.40 1.90 1.90 1.40 2.90 1.15 5.50 1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50
3.12 1.36 2.15 1.70 1.44 2.77 1.16 5.25 1.11 6.60
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.26 1.44 2.91 1.32 3.54 1.52 2.64 1.30 3.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.77 2.00 1.36 3.00 1.22 4.20
3.95 1.25 2.83 1.43 1.79 2.02 1.28 3.64 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
4.60 1.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
Где смотреть матч Вольфсбург 2:1 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 Арминия

Исход игры
Вольфсбург
90.9% (140)
Ничья
9.1% (14)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.05% (70)
Меньше
53.95% (82)
Обе команды забьют
Да
50.66% (77)
Нет
49.34% (75)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
37% (57)
1:0 Вольфсбург
24.7% (38)
2:0 Вольфсбург
21.4% (33)
1:1 Ничья
5.8% (9)
3:1 Вольфсбург
5.2% (8)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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