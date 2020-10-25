Голкипер мог бы сыграть и получше

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Вольфсбург играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Руссийон Жером из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Филипп Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Филипп Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Кордова Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

40' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Арминия

37' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

34' Отличные скиллы показывает Кордова Серхио , обводя своих соперников

34' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Вольфсбург

32' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

30' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Гилавоги Жошуа получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Гилавоги Жошуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Де Медина Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

27' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Филипп Максимилиан из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

24' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Г О О О О Л - Арнольд Максимилиан изменил счет на табло!

19' Отличный командный гол!

19' Г О О О О Л - Вегхорст Ваут изменил счет на табло!

19' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Притль Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Притль Мануэль из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Кордова Серхио из команды Арминия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

13' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Арминия

12' Штеффен Ренато оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

11' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Клос Фабиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Лакруа Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Отличные скиллы показывает Доан Рицу , обводя своих соперников

8' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

7' Вольфсбург имеет хороший шанс забить.

7' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Арминия имеет хороший шанс забить.

4' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Арминия начинает с центра поля