Вольфсбург
2:1
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена
Арминия
10' Желтая карточкаКлос Фабиан
1:0
19' ГолВегхорст Ваут
2:0
20' ГолАрнольд Максимилиан
49' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
78' Желтая карточкаФилипп Максимилиан
2:1
80' ГолШипплок Свен
20
Баку
Ридле
25
Брукс
Джон
31
Майер
Арне
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Нападающий
-
21 Бялек БартошНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Нойхаус Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
19'
20'
80'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|2
|0.4
|2.
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.2
|3.
|Брекало Йосип
|1
|0.2
|4.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|5.
|Баку Ридле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|1
|0.2
|2.
|Шипплок Свен
|1
|0.2
|3.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.2
|4.
|Суку Себио
|1
|0.2
|5.
|Клос Фабиан
|0
|0
|6.
|Ортега Штефан
|0
|0
|7.
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|2.
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|3.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|4.
|Брукс Джон
|1
|0
|5.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|6.
|Силва Паулу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клос Фабиан
|2
|0
|2.
|Де Медина Натан
|2
|0
|3.
|Шипплок Свен
|1
|0
|4.
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|5.
|Суку Себио
|1
|0
|6.
|Бруннер Седрик
|1
|0
|7.
|Лукоки Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Арминия
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург
Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр
Арминия Последние 20 матчей: + = -Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн
Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Вердер
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 19
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.02
|9.50
|1.04
|3.90
|1.25
|3.00
|1.38
|—
|—
|2.45
|1.55
|1.86
|2.01
|3.05
|1.37
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|11.25
|1.03
|11.00
|1.04
|3.60
|1.30
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.81
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.15
|5.60
|—
|—
|1.13
|5.75
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.32
|2.67
|1.50
|2.13
|1.76
|2.10
|1.79
|1.73
|2.19
|1.35
|3.35
|2.08
|1.81
|1.18
|5.11
|1.52
|2.62
|1.39
|3.14
|1.57
|2.49
|1.20
|4.80
|—
|—
|1.14
|6.20
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.15
|5.50
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.11
|6.50
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.16
|5.25
|1.11
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.65
|1.51
|2.17
|1.74
|1.68
|2.26
|1.44
|2.91
|1.32
|3.54
|—
|—
|1.52
|2.64
|1.30
|3.69
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 Арминия
Исход игры
Вольфсбург
90.9% (140)
Ничья
9.1% (14)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.05% (70)
Меньше
53.95% (82)
Обе команды забьют
Да
50.66% (77)
Нет
49.34% (75)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
37% (57)
1:0 Вольфсбург
24.7% (38)
2:0 Вольфсбург
21.4% (33)
1:1 Ничья
5.8% (9)
3:1 Вольфсбург
5.2% (8)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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