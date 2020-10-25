Вердер
1:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Хоффенхайм
1:0
5' ГолЭггештайн Максимилиан
1:1
22' ГолГайгер Деннис
32
Фридль
Марко
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
22'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.8
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.2
|3.
|Зельке Дейви
|1
|0.2
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.2
|5.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|6.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|7.
|Сарджент Джош
|0
|0
|8.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|6 (2)
|1.2
|2.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.2
|3.
|Даббур Мунас
|1
|0.2
|4.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|5.
|Бебу Ила
|0
|0
|6.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|7.
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|2.
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|3.
|Классен Дэви
|1
|0
|4.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|5.
|Зельке Дейви
|1
|0
|6.
|Фридль Марко
|1
|0
|7.
|Сарджент Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гайгер Деннис
|2
|0
|2.
|Пош Штефан
|2
|0
|3.
|Крамарич Андрей
|1
|0
|4.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|5.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|6.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|7.
|Бебу Ила
|1
|0
|8.
|Гриллич Флориан
|1
|0
|9.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|Хоффенхайм
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: + = -Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер
Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта
Последние игры между собой
Вердер: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 1:0 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Вердер
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 19
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.30
|1.14
|4.60
|1.20
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.75
|1.44
|1.86
|2.01
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.35
|3.15
|1.15
|5.30
|1.12
|6.10
|1.01
|11.00
|15.50
|1.02
|14.25
|1.02
|5.55
|1.15
|4.40
|1.22
|2.74
|1.57
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.28
|3.75
|1.13
|6.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.14
|1.15
|—
|—
|3.27
|1.36
|2.87
|1.45
|2.46
|1.58
|2.01
|1.87
|1.76
|2.13
|1.57
|2.48
|—
|—
|1.27
|3.95
|—
|—
|1.10
|8.23
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 1:1 Хоффенхайм
Исход игры
Вердер
24.7% (38)
Ничья
40.9% (63)
Хоффенхайм
34.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
55.92% (85)
Меньше
44.08% (67)
Обе команды забьют
Да
87.5% (133)
Нет
12.5% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
1:2 Хоффенхайм
26.6% (41)
2:1 Вердер
13% (20)
2:2 Ничья
9.1% (14)
1:0 Вердер
9.1% (14)
0:1 Хоффенхайм
1.9% (3)
2:3 Хоффенхайм
1.9% (3)
1:3 Хоффенхайм
1.9% (3)
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