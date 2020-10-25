Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Сарджент Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

45' Биттенкорт Леонардо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Удар от ворот произведет Вердер

44' Даббур Мунас из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

43' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

40' Биттенкорт Леонардо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

36' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

36' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Биттенкорт Леонардо из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фогт Кевин из команды Хоффенхайм

30' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Вердер

27' Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали

27' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Гайгер Деннис изменил счет на табло!

21' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Вердер

19' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

19' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мойсандер Никлас из команды Вердер

10' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Вердер

7' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан изменил счет на табло!

4' Мбом Жан-Мануэль из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вердер начинает с центра поля