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Вердер
1:1
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
1:0
5' Гол
Эггештайн Максимилиан
1:1
22' Гол
Гайгер Деннис
59' Желтая карточка
Пош Штефан
79' Желтая карточка
Фридль Марко
89' Желтая карточка
Гачинович Мийат
90' Желтая карточка
Гебреселассие Теодор
90'+4
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
36
Гросс
Кристиан
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
34
Мбом
Жан-Мануэль
35
Эггештайн
Максимилиан
10
Биттенкорт
Леонардо
32
Фридль
Марко
11
Фуллкруг
Никлас
19
Сарджент
Джош
12
Пентке
Филипп
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
8
Гайгер
Деннис
29
Сков
Роберт
14
Баумгартнер
Кристоф
10
Даббур
Мунас
7
Ларсен
Якоб-Бруун
Вердер
3-5-2
Хоффенхайм
3-4-3

Ход матча

5'
Эггештайн Максимилиан
(Гебреселассие Теодор)
1:0
22'
1:1
Гайгер Деннис
(Руди Себастьян)
37'
Юя Осако
Фуллкруг Никлас
 
59'
 
Пош Штефан
59'
 
Клаусс Жоао
Ларсен Якоб-Бруун
72'
Мёхвальд Кевин
Гросс Кристиан
 
77'
 
Адамян Саркис
Даббур Мунас
77'
 
Гачинович Мийат
Баумгартнер Кристоф
79'
Фридль Марко
 
86'
 
Сесеньон Райан
Сков Роберт
87'
Чон Тахит
Юя Осако
 
89'
 
Гачинович Мийат
90'
Гебреселассие Теодор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.8
2. Биттенкорт Леонардо 1 0.2
3. Зельке Дейви 1 0.2
4. Эггештайн Максимилиан 1 0.2
5. Аугустинссон Людвиг 0 0
6. Гебреселассие Теодор 0 0
7. Сарджент Джош 0 0
8. Мбом Жан-Мануэль 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 6 (2) 1.2
2. Гайгер Деннис 1 0.2
3. Бисакшич Эрмин 1 0.2
4. Даббур Мунас 1 0.2
5. Руди Себастьян 0 0
6. Бебу Ила 0 0
7. Гачинович Мийат 0 0
8. Баумгартнер Кристоф 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Эггештайн Максимилиан 2 0
2. Фридль Марко 2 0
3. Мбом Жан-Мануэль 2 0
4. Гебреселассие Теодор 1 0
5. Классен Дэви 1 0
6. Аугустинссон Людвиг 1 0
7. Зельке Дейви 1 0
8. Сарджент Джош 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 3 0
2. Гайгер Деннис 2 0
3. Крамарич Андрей 1 0
4. Бауманн Оливер 1 0
5. Кадержабек Павел 1 0
6. Бисакшич Эрмин 1 0
7. Бебу Ила 1 0
8. Гачинович Мийат 1 0
9. Гриллич Флориан 1 0
10. Баумгартнер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0
 Хоффенхайм 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 0 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: + = -
Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер
Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -
Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта

Последние игры между собой

Вердер: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Вердер 0:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 1:0 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 22 - 8 12
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
4. Штуттгарт Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
5. Боруссия М Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Вердер Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Айнтрахт Фр Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8. Аугсбург Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Байер Л Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
13. Фрайбург Заявка 5 1 3 1 6 - 9 6
14. Арминия Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15. Герта Заявка 5 1 0 4 9 - 12 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Шальке 04 Заявка 5 0 1 4 2 - 19 1
18. Майнц Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 154
Вердер 24.7% (38)
X 40.9% (63)
Хоффенхайм 34.4% (53)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.05 2.80 2.70
4.80 1.80 3.55
3.15 3.92 2.55
6.53 1.49 4.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 5.30 1.14 4.60 1.20 1.97 1.82 1.31 3.35 1.86 2.01 1.17 4.90 1.02 13.00 1.14 5.55 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 11.00
15.50 1.02 14.25 1.02 5.55 1.15 4.40 1.22 2.74 1.57 2.07 1.77 1.65 2.27 1.37 3.15 1.28 3.75 1.13 6.05
6.14 1.15 1.60 2.43 1.37 3.22 1.95 1.93 1.61 2.41 1.44 2.88 1.77 2.13 1.49 2.72 1.47 2.81 1.30 3.70 1.11 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
3.70 1.27 2.50 1.53 2.45 1.55 1.57 2.40 1.28 3.60
3.68 1.28 2.53 1.52 1.67 2.21 1.28 3.68 1.18 4.85
3.85 1.28 3.20 1.37 2.55 1.55 1.91 1.97 2.08 1.81 1.70 2.22 1.33 3.48 1.23 4.42 1.25 4.19 1.13 6.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.82 1.45 2.70 1.28 3.60
5.45 1.15 3.95 1.25 2.14 1.71 1.59 2.36 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.90
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
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Прогнозы на матч Вердер 1:1 Хоффенхайм

Исход игры
Вердер
24.7% (38)
Ничья
40.9% (63)
Хоффенхайм
34.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
55.92% (85)
Меньше
44.08% (67)
Обе команды забьют
Да
87.5% (133)
Нет
12.5% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
1:2 Хоффенхайм
26.6% (41)
2:1 Вердер
13% (20)
1:0 Вердер
9.1% (14)
2:2 Ничья
9.1% (14)
2:3 Хоффенхайм
1.9% (3)
1:3 Хоффенхайм
1.9% (3)
0:1 Хоффенхайм
1.9% (3)
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