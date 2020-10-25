Вердер
1:1
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Хоффенхайм
1:0
5' ГолЭггештайн Максимилиан
1:1
22' ГолГайгер Деннис
59' Желтая карточкаПош Штефан
79' Желтая карточкаФридль Марко
89' Желтая карточкаГачинович Мийат
90' Желтая карточкаГебреселассие Теодор
32
Фридль
Марко
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
22'
1:1
59'
79'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.8
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.2
|3.
|Зельке Дейви
|1
|0.2
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.2
|5.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|6.
|Гебреселассие Теодор
|0
|0
|7.
|Сарджент Джош
|0
|0
|8.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|6 (2)
|1.2
|2.
|Гайгер Деннис
|1
|0.2
|3.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.2
|4.
|Даббур Мунас
|1
|0.2
|5.
|Руди Себастьян
|0
|0
|6.
|Бебу Ила
|0
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|8.
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0
|2.
|Фридль Марко
|2
|0
|3.
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|4.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|5.
|Классен Дэви
|1
|0
|6.
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|7.
|Зельке Дейви
|1
|0
|8.
|Сарджент Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|3
|0
|2.
|Гайгер Деннис
|2
|0
|3.
|Крамарич Андрей
|1
|0
|4.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|5.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|6.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|7.
|Бебу Ила
|1
|0
|8.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|9.
|Гриллич Флориан
|1
|0
|10.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|Хоффенхайм
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|0
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: + = -Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер
Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария
Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта
Последние игры между собой
Вердер: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 1:0 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 8
|12
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|14.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 12
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 19
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.30
|1.14
|4.60
|1.20
|1.97
|1.82
|—
|—
|1.31
|3.35
|1.86
|2.01
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|1.01
|11.00
|15.50
|1.02
|14.25
|1.02
|5.55
|1.15
|4.40
|1.22
|2.74
|1.57
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.28
|3.75
|1.13
|6.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.14
|1.15
|—
|—
|1.60
|2.43
|1.37
|3.22
|1.95
|1.93
|1.61
|2.41
|1.44
|2.88
|1.77
|2.13
|1.49
|2.72
|1.47
|2.81
|1.30
|3.70
|—
|—
|1.11
|7.13
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.28
|3.60
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|1.18
|4.85
|—
|—
|3.85
|1.28
|3.20
|1.37
|2.55
|1.55
|1.91
|1.97
|2.08
|1.81
|1.70
|2.22
|1.33
|3.48
|1.23
|4.42
|1.25
|4.19
|1.13
|6.57
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 1:1 Хоффенхайм
Исход игры
Вердер
24.7% (38)
Ничья
40.9% (63)
Хоффенхайм
34.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
55.92% (85)
Меньше
44.08% (67)
Обе команды забьют
Да
87.5% (133)
Нет
12.5% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (48)
1:2 Хоффенхайм
26.6% (41)
2:1 Вердер
13% (20)
1:0 Вердер
9.1% (14)
2:2 Ничья
9.1% (14)
2:3 Хоффенхайм
1.9% (3)
1:3 Хоффенхайм
1.9% (3)
0:1 Хоффенхайм
1.9% (3)
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