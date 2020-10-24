Шахтёр Донецк
1:1
Перерыв
Стадион: НТК им. В. Банникова
Ворскла
0:1
7' ГолКулач Владислав
17' Желтая карточкаНдиайе Пап-Альюн II
1:1
33' ГолМанор Соломон
36' Желтая карточкаРебенок Павел
39' Желтая карточкаМайкон Барберан
14
Тете
9
Дентиньо
50
Кане
Ибрахим
28
Пуцлин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
7'
0:1
33'
1:1
36'
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коваленко Виктор
|4
|0.57
|2.
|Манор Соломон
|2
|0.29
|3.
|Марлос Ромеро
|2
|0.29
|4.
|Дентиньо
|2
|0.29
|5.
|Патрик Алан
|2 (1)
|0.29
|6.
|Антонио Маркос
|1
|0.14
|7.
|Мораес Жуниор
|1
|0.14
|8.
|Кривцов Сергей
|1
|0.14
|9.
|Тете
|0
|0
|10.
|Тайсон Фреда
|0
|0
|11.
|Майкон Барберан
|0
|0
|12.
|Додо Домилсон
|0
|0
|13.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|5
|0.71
|2.
|Степанюк Руслан
|3
|0.43
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.29
|4.
|Кане Ибрахим
|2 (1)
|0.29
|5.
|Скляр Александр
|1
|0.14
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
|8.
|Щербак Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|3.
|Антонио Маркос
|1
|0
|4.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|5.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|6.
|Патрик Алан
|1
|0
|7.
|Мораес Жуниор
|1
|0
|8.
|Матвиенко Николай
|1
|0
|9.
|Майкон Барберан
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|2
|1
|2.
|Якубу Наджиб
|2
|1
|3.
|Кане Ибрахим
|2
|1
|4.
|Кулач Владислав
|3
|0
|5.
|Пуцлин Давид
|3
|0
|6.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|7.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|2
|0
|8.
|Ребенок Павел
|1
|0
|9.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|10.
|Пешич Иван
|1
|0
|11.
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|12.
|Семилет Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|Ворскла
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк
Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла
Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Шахтёр Донецк 4:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:4 Шахтёр Донецк Кубок Ворскла 2:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|1:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|1:1 Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 8
|13
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Александрия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 11
|9
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|8.
|Десна
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|7.77
|1.08
|6.50
|1.11
|—
|—
|2.85
|1.42
|1.99
|1.82
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.62
|2.27
|1.30
|3.50
|1.33
|3.25
|1.15
|5.30
|1.12
|6.10
|10.50
|1.01
|4.20
|1.19
|3.40
|1.29
|—
|—
|2.22
|1.69
|—
|—
|1.71
|2.06
|—
|—
|1.44
|2.57
|1.21
|3.84
|1.15
|4.55
|1.04
|7.80
|1.03
|8.40
|—
|—
|4.75
|1.19
|—
|—
|2.51
|1.52
|2.12
|1.72
|1.89
|1.94
|1.63
|2.28
|1.49
|2.61
|1.49
|2.65
|—
|—
|1.19
|4.72
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла
Исход игры
Шахтёр Донецк
92.3% (143)
Ничья
5.2% (8)
Ворскла
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (99)
Меньше
35.29% (54)
Обе команды забьют
Да
59.48% (91)
Нет
40.52% (62)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
35.5% (55)
2:0 Шахтёр Донецк
23.9% (37)
3:1 Шахтёр Донецк
16.8% (26)
3:0 Шахтёр Донецк
8.4% (13)
1:0 Шахтёр Донецк
5.8% (9)
1:1 Ничья
3.9% (6)
1:2 Ворскла
1.3% (2)
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