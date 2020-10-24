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Шахтёр Донецк
1:1
Перерыв

Стадион:
Ворскла
0'
0:1
7' Гол
Кулач Владислав
17' Желтая карточка
Ндиайе Пап-Альюн II
1:1
33' Гол
Манор Соломон
36' Желтая карточка
Ребенок Павел
39' Желтая карточка
Майкон Барберан
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
77
Бондарь
Валерий
5
Хочолава
Давид
15
Корниенко
Виктор
8
Антонио
Маркос
27
Майкон
Барберан
14
Тете
11
Марлос
Ромеро
19
Манор
Соломон
9
Дентиньо
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
82
Ребенок
Павел
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
Шахтёр Донецк
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коваленко Виктор 4 0.57
2. Манор Соломон 2 0.29
3. Марлос Ромеро 2 0.29
4. Дентиньо 2 0.29
5. Патрик Алан 2 (1) 0.29
6. Антонио Маркос 1 0.14
7. Мораес Жуниор 1 0.14
8. Кривцов Сергей 1 0.14
9. Тете 0 0
10. Тайсон Фреда 0 0
11. Майкон Барберан 0 0
12. Додо Домилсон 0 0
13. Корниенко Виктор 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 5 0.71
2. Степанюк Руслан 3 0.43
3. Пуцлин Давид 2 0.29
4. Кане Ибрахим 2 (1) 0.29
5. Скляр Александр 1 0.14
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0
8. Щербак Дмитрий 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Бондарь Валерий 1 1
3. Антонио Маркос 1 0
4. Кривцов Сергей 1 0
5. Марлос Ромеро 1 0
6. Патрик Алан 1 0
7. Мораес Жуниор 1 0
8. Матвиенко Николай 1 0
9. Майкон Барберан 1 0
10. Додо Домилсон 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 2 1
2. Якубу Наджиб 2 1
3. Кане Ибрахим 2 1
4. Кулач Владислав 3 0
5. Пуцлин Давид 3 0
6. Чеснаков Владимир 2 0
7. Ндиайе Пап-Альюн II 2 0
8. Ребенок Павел 1 0
9. Степанюк Руслан 1 0
10. Пешич Иван 1 0
11. Ризнык Дмитрий 1 0
12. Семилет Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 21.43% (3) 21.43% (3) 0 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1)
 Ворскла 8.33% (1) 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3) 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк
Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Днепр-1 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Мариуполь Александрия 0:2 Ворскла
Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Ворскла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла Премьер-лига
Шахтёр Донецк 4:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла Кубок Шахтёр Донецк 3:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:4 Шахтёр Донецк Кубок Ворскла 2:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла 1:1 Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
2. Динамо Киев Заявка 6 4 2 0 14 - 3 14
3. Шахтёр Донецк 1:1 Заявка 7 3 4 0 16 - 8 13
4. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Александрия Заявка 6 3 0 3 14 - 11 9
7. Олимпик Донецк Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
8. Десна Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
10. Днепр-1 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTK Bannikova. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Шахтёр Донецк 92.3% (143)
X 5.2% (8)
Ворскла 2.6% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Ворскла
2.18
4.90
8.74
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.18 3.55 3.05
2.25 3.40 3.15
1.35 4.90 8.00
1.35 4.68 8.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 7.77 1.08 6.50 1.11 2.85 1.42 1.99 1.82 2.08 1.72 1.62 2.27 1.30 3.50 1.33 3.25 1.15 5.30 1.12 6.10
10.50 1.01 4.20 1.19 3.40 1.29 2.22 1.69 1.71 2.06 1.44 2.57 1.21 3.84 1.15 4.55 1.04 7.80 1.03 8.40
4.75 1.19 2.51 1.52 2.12 1.72 1.89 1.94 1.63 2.28 1.49 2.61 1.49 2.65 1.19 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.33 1.60 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40
3.32 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40 1.23 3.90
2.73 1.45 2.15 1.70 1.69 2.18 1.54 2.50 1.36 3.18
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.04 1.77 1.50 2.55 1.31 3.35
3.20 1.32 1.85 1.89 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 5.30
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла

Исход игры
Шахтёр Донецк
92.3% (143)
Ничья
5.2% (8)
Ворскла
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (99)
Меньше
35.29% (54)
Обе команды забьют
Да
59.48% (91)
Нет
40.52% (62)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
35.5% (55)
2:0 Шахтёр Донецк
23.9% (37)
3:1 Шахтёр Донецк
16.8% (26)
3:0 Шахтёр Донецк
8.4% (13)
1:0 Шахтёр Донецк
5.8% (9)
1:1 Ничья
3.9% (6)
1:2 Ворскла
1.3% (2)
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