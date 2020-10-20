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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 (2) 0.75
2. Рэшфорд Маркус 2 0.5
3. Магуайр Гарри 1 0.25
4. Ван де Бек Донни 1 0.25
5. Уан-Биссака Аарон 1 0.25
6. Мата Хуан 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жоржиньо II 3 (3) 0.6
2. Вернер Тимо 2 0.4
3. Зума Курт 2 0.4
4. Чилвел Бенджамин 1 0.2
5. Хаверц Кай 1 0.2
6. Джеймс Рис III 1 0.2
7. Абрахам Тэмми 1 0.2
8. Маунт Мэйсон 1 0.2
9. Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
10. Аспиликуэта Сесар 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Марсьяль Антони 0 1
2. Фернандеш Бруну 1 0
3. Матич Неманья 1 0
4. Магуайр Гарри 1 0
5. Шоу Люк 1 0
6. Байи Эрик 1 0
7. Джеймс Дэниэл 1 0
8. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Джеймс Рис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 0 62.5% (5)
 Челси 7.69% (1) 15.38% (2) 0 30.77% (4) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Челси Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси
Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кубок Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
7. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
8. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
11. Лидс Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 46
    Манчестер Юнайтед 37% (17)
    X 43.5% (20)
    Челси 19.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Челси
    2.60
    3.88
    2.83
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.60 3.60 2.60
    2.48 3.75 2.65
    2.56 3.88 2.77
    2.54 3.67 2.83

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 4.50 1.18 3.70 1.27 2.33 1.62 2.08 1.80 1.83 1.99 1.51 2.48 1.27 3.65 1.20 4.30 1.07 7.40 1.06 8.00
    14.25 1.02 12.75 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.41 1.70 1.81 2.02 1.53 2.54 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.10
    5.09 1.20 2.39 1.65 2.12 1.81 1.87 2.07 1.67 2.35 1.55 2.64 1.21 5.05
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.61 1.55 2.45 1.20 4.30
    3.45 1.31 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30 1.14 5.70
    3.04 1.43 2.39 1.64 1.83 2.09 1.58 2.53 1.40 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.28 1.93 1.81 1.45 2.70 1.28 3.45
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.45
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    37% (17)
    Ничья
    43.5% (20)
    Челси
    19.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (40)
    Нет
    9.09% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    26.1% (12)
    1:2 Челси
    10.9% (5)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    1:3 Челси
    4.3% (2)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
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