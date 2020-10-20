Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|3 (2)
|0.75
|2.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.5
|3.
|Магуайр Гарри
|1
|0.25
|4.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.25
|5.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.25
|6.
|Мата Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жоржиньо II
|3 (3)
|0.6
|2.
|Вернер Тимо
|2
|0.4
|3.
|Зума Курт
|2
|0.4
|4.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0.2
|5.
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|6.
|Джеймс Рис III
|1
|0.2
|7.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.2
|8.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.2
|9.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.2
|10.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|2.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|3.
|Матич Неманья
|1
|0
|4.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|5.
|Шоу Люк
|1
|0
|6.
|Байи Эрик
|1
|0
|7.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|8.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|3.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Джеймс Рис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|0
|62.5% (5)
|Челси
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|0
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =2 -5ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Челси Последние 20 матчей: +9 =4 -7Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси
Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.70
|1.27
|2.33
|1.62
|2.08
|1.80
|1.83
|1.99
|—
|—
|1.51
|2.48
|1.27
|3.65
|1.20
|4.30
|1.07
|7.40
|1.06
|8.00
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|2.41
|1.70
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.27
|3.84
|1.21
|4.55
|1.08
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.09
|1.20
|—
|—
|2.39
|1.65
|2.12
|1.81
|1.87
|2.07
|1.67
|2.35
|1.55
|2.64
|—
|—
|1.21
|5.05
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
Исход игры
Манчестер Юнайтед
37% (17)
Ничья
43.5% (20)
Челси
19.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
90.91% (40)
Нет
9.09% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (15)
2:1 Манчестер Юнайтед
26.1% (12)
1:2 Челси
10.9% (5)
2:2 Ничья
6.5% (3)
1:3 Челси
4.3% (2)
2:0 Манчестер Юнайтед
4.3% (2)
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