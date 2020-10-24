Динамо Киев
1:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Александрия
1:0
1' ГолПопов Денис II
21' Желтая карточкаДе Пена Карлос
33' Желтая карточкаРодригес Жерсон
41' Желтая карточкаКедзёра Томаш
48' Желтая карточкаГрицук Василий
51' Желтая карточкаПопов Денис II
57' Желтая карточкаСтецков Тимур
19
Гармаш
Денис
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
30
Mykyta
Dudka
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Mykyta DudkaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Andrij Globa
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
1'
21'
33'
41'
48'
51'
57'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|3 (1)
|0.43
|2.
|Супряга Владислав
|2
|0.29
|3.
|Вербич Беньямин
|2
|0.29
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|0.14
|5.
|Буяльский Виталий
|1
|0.14
|6.
|Де Пена Карлос
|1
|0.14
|7.
|Родригес Жерсон
|1
|0.14
|8.
|Андриевский Александр
|1
|0.14
|9.
|Попов Денис II
|1
|0.14
|10.
|Караваев Александр
|0
|0
|11.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|12.
|Миколенко Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|2
|0.29
|2.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.14
|3.
|Третьяков Максим
|1
|0.14
|4.
|Мышенко Богдан
|1
|0.14
|5.
|Грицук Василий
|1
|0.14
|6.
|Ситало Артём
|1
|0.14
|7.
|Гордиенко Артём
|1
|0.14
|8.
|Банада Евгений
|1
|0.14
|9.
|Бондаренко Валерий
|1
|0.14
|10.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.14
|11.
|Устименко Денис
|1
|0.14
|12.
|Mykyta Dudka
|1
|0.14
|13.
|Гречишкин Дмитрий
|1 (1)
|0.14
|14.
|Пашаев Павел
|0
|0
|15.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|16.
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Пена Карлос
|2
|0
|2.
|Забарный Илья
|2
|0
|3.
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|4.
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|5.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|6.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|7.
|Супряга Владислав
|1
|0
|8.
|Попов Денис II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|2
|1
|2.
|Пашаев Павел
|3
|0
|3.
|Лучкевич Валерий
|1
|1
|4.
|Гречишкин Дмитрий
|2
|0
|5.
|Мышенко Богдан
|2
|0
|6.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|7.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|8.
|Панькив Юрий
|1
|0
|9.
|Грицук Василий
|1
|0
|10.
|Дубра Каспар
|1
|0
|11.
|Ситало Артём
|1
|0
|12.
|Бабогло Владислав
|1
|0
|13.
|Мельник Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|Александрия
|21.43% (3)
|0
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент
Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: + = -Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла
Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 2:3 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 6:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Александрия Кубок Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 8
|13
|4.
|Десна
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Александрия
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|10.50
|1.03
|3.15
|1.35
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.94
|1.86
|1.17
|4.90
|1.72
|2.12
|1.12
|6.10
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.07
|8.40
|1.06
|8.20
|1.05
|7.77
|1.02
|11.50
|10.50
|1.01
|4.10
|1.19
|3.26
|1.28
|—
|—
|2.12
|1.64
|—
|—
|1.69
|2.09
|—
|—
|1.47
|2.76
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.15
|4.75
|1.04
|7.90
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|4.42
|1.21
|3.33
|1.32
|2.26
|1.64
|1.85
|1.97
|1.60
|2.33
|1.35
|3.14
|1.40
|2.92
|1.62
|2.30
|1.44
|2.76
|—
|—
|1.17
|5.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Динамо Киев 1:0 Александрия
Исход игры
Динамо Киев
96.8% (153)
Ничья
1.9% (3)
Александрия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (67)
Меньше
57.05% (89)
Обе команды забьют
Да
37.82% (59)
Нет
62.18% (97)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
46.8% (74)
2:1 Динамо Киев
24.1% (38)
3:1 Динамо Киев
11.4% (18)
1:0 Динамо Киев
7% (11)
3:0 Динамо Киев
5.7% (9)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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