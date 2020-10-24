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  3. Украина
Динамо Киев
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Александрия
0'
1:0
1' Гол
Попов Денис II
21' Желтая карточка
Де Пена Карлос
33' Желтая карточка
Родригес Жерсон
41' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
48' Желтая карточка
Грицук Василий
51' Желтая карточка
Попов Денис II
57' Желтая карточка
Стецков Тимур
63'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
34
Сирота
Александр
4
Попов
Денис
II
16
Миколенко
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
19
Гармаш
Денис
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
22
Родригес
Жерсон
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
2
Мельник
Александр
55
Бондаренко
Валерий
4
Бабогло
Владислав
30
Mykyta
Dudka
10
Третьяков
Максим
22
Грицук
Василий
7
Мышенко
Богдан
94
Задерака
Максим
18
Ситало
Артём
Динамо Киев
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 3 (1) 0.43
2. Супряга Владислав 2 0.29
3. Вербич Беньямин 2 0.29
4. Шапаренко Николай 1 0.14
5. Буяльский Виталий 1 0.14
6. Де Пена Карлос 1 0.14
7. Родригес Жерсон 1 0.14
8. Андриевский Александр 1 0.14
9. Попов Денис II 1 0.14
10. Караваев Александр 0 0
11. Кедзёра Томаш 0 0
12. Миколенко Виталий 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 2 0.29
2. Лучкевич Валерий 1 0.14
3. Третьяков Максим 1 0.14
4. Мышенко Богдан 1 0.14
5. Грицук Василий 1 0.14
6. Ситало Артём 1 0.14
7. Гордиенко Артём 1 0.14
8. Банада Евгений 1 0.14
9. Бондаренко Валерий 1 0.14
10. Шастал Дмитрий 1 0.14
11. Устименко Денис 1 0.14
12. Mykyta Dudka 1 0.14
13. Гречишкин Дмитрий 1 (1) 0.14
14. Пашаев Павел 0 0
15. Ковалец Кирилл 0 0
16. Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Де Пена Карлос 2 0
2. Забарный Илья 2 0
3. Сидорчук Сергей 1 0
4. Кедзёра Томаш 1 0
5. Шапаренко Николай 1 0
6. Родригес Жерсон 1 0
7. Супряга Владислав 1 0
8. Попов Денис II 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 2 1
2. Пашаев Павел 3 0
3. Лучкевич Валерий 1 1
4. Гречишкин Дмитрий 2 0
5. Мышенко Богдан 2 0
6. Гордиенко Артём 1 0
7. Мирошниченко Денис 1 0
8. Панькив Юрий 1 0
9. Грицук Василий 1 0
10. Дубра Каспар 1 0
11. Ситало Артём 1 0
12. Бабогло Владислав 1 0
13. Мельник Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4)
 Александрия 21.43% (3) 0 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент
Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка
Александрия Последние 20 матчей: + = -
Александрия 4:3 Ингулец Олимпик Донецк 3:2 Александрия Александрия 4:1 Днепр-1 Александрия 0:2 Ворскла
Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Александрия 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Кубок Александрия 1:3 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 2:3 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 6:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:4 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:1 Александрия Премьер-лига Динамо Киев 0:1 Александрия Кубок Александрия 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Александрия 1:1 Динамо Киев Кубок Динамо Киев 3:0 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 1:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 16 - 8 13
4. Десна 2:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Александрия 0:1 Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Олимпик Донецк 0:2 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
10. Днепр-1 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 17 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Динамо Киев 96.8% (153)
X 1.9% (3)
Александрия 1.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Александрия
1.27
9.50
30.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.11 8.50 24.00
1.09 9.20 34.00
1.27 5.40 10.25
1.27 5.39 10.46

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 3.15 1.35 2.15 1.70 1.50 2.55 1.94 1.86 1.17 4.90 1.72 2.12 1.12 6.10 1.08 7.77 1.07 8.40 1.06 8.20 1.05 7.77 1.02 11.50
10.50 1.01 4.10 1.19 3.26 1.28 2.12 1.64 1.69 2.09 1.47 2.76 1.22 4.00 1.15 4.75 1.04 7.90 1.03 8.70
4.42 1.21 3.33 1.32 2.26 1.64 1.85 1.97 1.60 2.33 1.35 3.14 1.40 2.92 1.62 2.30 1.44 2.76 1.17 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.20 1.66 1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00
3.32 1.30 2.22 1.61 1.53 2.43 1.21 4.10
2.69 1.46 2.11 1.74 1.67 2.22 1.23 4.06 1.11 6.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.05 1.38 3.00 1.23 4.05
3.14 1.33 1.82 1.92 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Динамо Киев 1:0 Александрия онлайн

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Прогнозы на матч Динамо Киев 1:0 Александрия

Исход игры
Динамо Киев
96.8% (153)
Ничья
1.9% (3)
Александрия
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.95% (67)
Меньше
57.05% (89)
Обе команды забьют
Да
37.82% (59)
Нет
62.18% (97)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
46.8% (74)
2:1 Динамо Киев
24.1% (38)
3:1 Динамо Киев
11.4% (18)
1:0 Динамо Киев
7% (11)
3:0 Динамо Киев
5.7% (9)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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