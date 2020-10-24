Олимпик Донецк
0:2
Второй тайм: 67'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Десна
0:1
24' ГолШевцов Илья
26' Желтая карточкаБенито
30' Желтая карточкаИмереков Максим
0:2
37' ГолТотовицкий Андрей
48' Желтая карточкаГитченко Андрей
61' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
22
Бенито
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
90
Шевцов
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
24'
0:1
26'
30'
37'
0:2
48'
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|4
|0.57
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0.29
|3.
|Политыло Сергей
|2 (1)
|0.29
|4.
|Зотько Иван
|1 (1)
|0.14
|5.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|6.
|Бенито
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тотовицкий Андрей
|3 (1)
|0.43
|2.
|Будковский Филипп
|2
|0.29
|3.
|Шевцов Илья
|1
|0.14
|4.
|Гитченко Андрей
|1
|0.14
|5.
|Мостовой Андрей II
|1
|0.14
|6.
|Тамм Йоонас
|1
|0.14
|7.
|Дегтярёв Максим
|1
|0.14
|8.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.14
|9.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|10.
|Гуцуляк Алексей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бабенко Руслан
|2
|0
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|3.
|Снурницын Игорь
|2
|0
|4.
|Бенито
|2
|0
|5.
|Кичак Артём
|1
|0
|6.
|Политыло Сергей
|1
|0
|7.
|Fabricio Alvarenga
|1
|0
|8.
|Захеди Шахаб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей II
|3
|0
|2.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|3.
|Имереков Максим
|2
|0
|4.
|Будковский Филипп
|2
|0
|5.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|6.
|Конопля Ефим
|2
|0
|7.
|Гитченко Андрей
|1
|0
|8.
|Огиря Владислав
|1
|0
|9.
|Картушов Егор
|1
|0
|10.
|Литовка Игорь
|1
|0
|11.
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|12.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|13.
|Ермаков Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпик Донецк
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Десна
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай
Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Десна Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна
Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Десна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Ворскла
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 8
|13
|4.
|Десна
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Александрия
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Заря
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 17
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.00
|1.07
|9.00
|1.05
|5.10
|1.16
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.70
|1.45
|1.78
|2.04
|1.57
|2.41
|—
|—
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.17
|4.80
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.03
|9.70
|1.05
|9.50
|9.60
|1.01
|8.90
|1.02
|3.48
|1.26
|—
|—
|2.85
|1.39
|—
|—
|2.01
|1.83
|—
|—
|1.54
|2.38
|—
|—
|1.35
|2.93
|—
|—
|1.15
|4.70
|—
|—
|1.11
|5.40
|1.02
|9.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.92
|1.26
|2.55
|1.51
|2.18
|1.69
|1.83
|1.99
|1.63
|2.28
|1.47
|2.69
|3.19
|1.34
|2.27
|1.64
|1.89
|1.93
|1.63
|2.28
|1.37
|3.04
|1.38
|3.00
|1.13
|6.27
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:2 Десна
Исход игры
Олимпик Донецк
32.5% (51)
Ничья
38.2% (60)
Десна
29.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
32.9% (51)
Меньше
67.1% (104)
Обе команды забьют
Да
66.45% (103)
Нет
33.55% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (53)
1:2 Десна
17.8% (28)
1:0 Олимпик Донецк
17.8% (28)
2:1 Олимпик Донецк
9.6% (15)
0:1 Десна
8.3% (13)
2:0 Олимпик Донецк
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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