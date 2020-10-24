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Олимпик Донецк
0:2
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
0:1
24' Гол
Шевцов Илья
26' Желтая карточка
Бенито
30' Желтая карточка
Имереков Максим
0:2
37' Гол
Тотовицкий Андрей
48' Желтая карточка
Гитченко Андрей
61' Желтая карточка
Захеди Шахаб
79' Желтая карточка
Тотовицкий Андрей
90'+4
1
Кичак
Артём
42
Пасич
Евгений
4
Гришко
Дмитрий
6
Драме
Иссьяр
54
Лебеденко
Орест
20
Бабенко
Руслан
22
Бенито
9
Завийский
Тарас
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
II
7
Огиря
Владислав
11
Калитвинцев
Владислав
9
Арвеладзе
Леван
10
Тотовицкий
Андрей
14
Мудрик
Михаил
90
Шевцов
Илья
Олимпик Донецк
Десна

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 4 0.57
2. До Коуто Тейшейра Максим 2 0.29
3. Политыло Сергей 2 (1) 0.29
4. Зотько Иван 1 (1) 0.14
5. Чогадзе Темур 0 0
6. Бенито 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тотовицкий Андрей 3 (1) 0.43
2. Будковский Филипп 2 0.29
3. Шевцов Илья 1 0.14
4. Гитченко Андрей 1 0.14
5. Мостовой Андрей II 1 0.14
6. Тамм Йоонас 1 0.14
7. Дегтярёв Максим 1 0.14
8. Филиппов Александр 1 (1) 0.14
9. Калитвинцев Владислав 0 0
10. Гуцуляк Алексей 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Бабенко Руслан 2 0
2. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
3. Захеди Шахаб 2 0
4. Снурницын Игорь 2 0
5. Бенито 2 0
6. Кичак Артём 1 0
7. Политыло Сергей 1 0
8. Fabricio Alvarenga 1 0
Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей II 3 0
2. Калитвинцев Владислав 3 0
3. Гитченко Андрей 2 0
4. Имереков Максим 2 0
5. Будковский Филипп 2 0
6. Домбровский Андрей 2 0
7. Конопля Ефим 2 0
8. Огиря Владислав 1 0
9. Картушов Егор 1 0
10. Литовка Игорь 1 0
11. Тотовицкий Андрей 1 0
12. Гуцуляк Алексей 1 0
13. Хлёбас Дмитрий 1 0
14. Ермаков Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Десна 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 0

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 0:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Александрия Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:0 Минай
Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Десна Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 2:0 Десна Десна 2:2 Шахтёр Донецк Десна 3:1 Рух Львов Вольфсбург 2:0 Десна
Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Десна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Десна 2:0 Олимпик Донецк Товарищеские матчи Олимпик Донецк 1:2 Десна Премьер-лига Десна 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Десна 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Олимпик Донецк 0:2 Десна Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Десна 1:2 Олимпик Донецк Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 16 - 8 13
4. Десна Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Александрия Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Олимпик Донецк Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Днепр-1 2:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
11. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов 1:2 Заявка 6 0 1 5 3 - 19 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Тотовицкий Андрей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Имереков Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Бенито получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Шевцов Илья бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Олимпик Донецк 32.5% (51)
X 38.2% (60)
Десна 29.3% (46)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
98.00 23.00 1.01
3.38 3.54 2.14
30.21 11.11 1.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.07 9.00 1.05 5.10 1.16 2.90 1.38 1.70 2.15 1.78 2.04 1.57 2.41 1.09 7.20 1.17 4.80 1.23 4.05 1.03 9.70 1.05 9.50
9.60 1.01 8.90 1.02 3.48 1.26 2.85 1.39 2.01 1.83 1.54 2.38 1.35 2.93 1.15 4.70 1.11 5.40 1.02 9.60
3.92 1.26 2.55 1.51 2.18 1.69 1.83 1.99 1.49 2.61 1.28 3.58 1.70 2.16 1.46 2.71 1.89 1.93 1.63 2.28 1.37 3.04 1.38 3.00 1.13 6.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.20 1.66 2.01 1.80 1.38 3.00 1.13 5.30 1.03 12.00
3.04 1.35 2.04 1.73 1.43 2.70 1.14 5.15 1.10 6.35
2.09 1.75 1.72 2.13 2.01 1.82 1.61 2.32 1.44 2.82 1.22 4.15 1.11 6.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.00 1.36 3.00
3.90 1.23 2.77 1.41 1.72 2.05 1.30 3.32 1.19 4.33

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Олимпик Донецк 0:2 Десна онлайн

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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:2 Десна

Исход игры
Олимпик Донецк
32.5% (51)
Ничья
38.2% (60)
Десна
29.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
32.9% (51)
Меньше
67.1% (104)
Обе команды забьют
Да
66.45% (103)
Нет
33.55% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (53)
1:2 Десна
17.8% (28)
1:0 Олимпик Донецк
17.8% (28)
2:1 Олимпик Донецк
9.6% (15)
0:1 Десна
8.3% (13)
2:0 Олимпик Донецк
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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