Первый тайм

7' Игроки "Ливерпуля" на этот раз решили разыграть угловой, но в итоге ничего интересного хозяева поля так и придумали.

6' Александер-Арнольд со стандарта из центра поля зарядил мяч под перекладину, Ремсдейл изначально далеко вышел из ворот, но Арон успел вернуться во вратарскую и в прыжке перевести мяч на угловой.

5' Полузащитник "Шеффилда" Джон Ландстрём получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Салаха.

4' Робертсон с углового выполнил плохую подачу к левому углу вратарской, там были только игроки "Шеффилда".

3' Робертсон из центра поля выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Мане убежал от Башама, Ремсдейл также ошибся при игре на выходе и в итоге Садио покатил мяч во вратарскую на Салаха, "Ливерпуль" сразу же мог забивать, но Иган успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой.

2' Берге по правому флангу ушёл к лицевой линии, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Фабиньо выбил мяч подальше от своих ворот.