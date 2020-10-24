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Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Ландстрем Джон
3'
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
3
Фабиньо
Энрике
12
Гомес
Джо
26
Робертсон
Эндрю
5
Вейналдум
Джорджиньо
14
Хендерсон
Джордан
20
Жота
Диогу
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
11
Салах
Мохамед
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
23
Осборн
Бен
7
Ландстрем
Джон
3
Стивенс
Энда
24
Брюстер
Риан
9
Макбарни
Оливер
Ливерпуль
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

3'
 
Ландстрем Джон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 6 (2) 1.2
2. Мане Садио 4 0.8
3. Робертсон Эндрю 1 0.2
4. Ван Дейк Виргил 1 0.2
5. Жота Диогу 1 0.2
6. Фирмино Роберто 0 0
7. Александер-Арнольд Трент 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 1 0.2
2. Шарп Билли 1 (1) 0.2
3. Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Фирмино Роберто 1 0
4. Ван Дейк Виргил 1 0
5. Александер-Арнольд Трент 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 1 1
2. Ландстрем Джон 2 0
3. Бэлдок Джордж 1 0
4. Макбарни Оливер 1 0
5. Берге Сандер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал
Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
9. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
10. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
12. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
13. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
14. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Первый тайм
  • Угловой
    7'
    Игроки "Ливерпуля" на этот раз решили разыграть угловой, но в итоге ничего интересного хозяева поля так и придумали. 
  • Опасный момент
    6'
    Александер-Арнольд со стандарта из центра поля зарядил мяч под перекладину, Ремсдейл изначально далеко вышел из ворот, но Арон успел вернуться во вратарскую и в прыжке перевести мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    5'
    Полузащитник "Шеффилда" Джон Ландстрём получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Салаха. 
  • Угловой
    4'
    Робертсон с углового выполнил плохую подачу к левому углу вратарской, там были только игроки "Шеффилда". 
  • Опасный момент
    3'
    Робертсон из центра поля выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Мане убежал от Башама, Ремсдейл также ошибся при игре на выходе и в итоге Садио покатил мяч во вратарскую на Салаха, "Ливерпуль" сразу же мог забивать, но Иган успел сыграть в подкате и выбить мяч на угловой. 
  • 2'
    Берге по правому флангу ушёл к лицевой линии, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Фабиньо выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра. "Ливерпуль" должен набирать три очка, чтобы догнать лидирующий "Эвертон", но "Шеффилд" является крепкой командой, которая также сегодня попытается реабилитироваться за неудачный старт в новом сезоне. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.27 6.00 10.00
1.29 6.70 14.00
1.31 5.70 14.50
1.22 7.33 13.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 5.90 1.11 3.30 1.33 2.65 1.48 2.03 1.83 1.98 1.88 1.80 2.08 1.61 2.41 1.42 2.90 1.22 4.30 1.16 4.80 1.06 7.80
5.90 1.14 4.55 1.21 3.20 1.36 2.05 1.82 1.64 2.40 1.46 2.79 1.40 3.00 1.13 6.15 1.11 6.60 1.02 14.00
7.85 1.11 3.37 1.35 2.70 1.51 2.69 1.51 2.23 1.71 1.97 1.93 1.76 2.16 1.55 2.58 1.38 3.22 1.15 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.32 1.90 1.90 1.42 2.85 1.25 3.90
4.75 1.19 2.56 1.50 1.68 2.17 1.33 3.85 1.17 5.05
3.75 1.30 3.44 1.34 2.32 1.65 1.91 1.97 1.65 2.33 1.39 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.37 1.61 1.77 2.01 1.45 2.85
5.30 1.16 3.76 1.26 2.08 1.75 1.58 2.34 1.39 3.45 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.08
Букмекер Да Нет
4.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.95 1.40
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Ливерпуль
97.5% (157)
Ничья
1.9% (3)
Шеффилд Юнайтед
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (75)
Меньше
52.83% (84)
Обе команды забьют
Да
30.19% (48)
Нет
69.81% (111)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
47.2% (76)
3:1 Ливерпуль
18.6% (30)
3:0 Ливерпуль
14.9% (24)
2:1 Ливерпуль
8.1% (13)
1:0 Ливерпуль
3.7% (6)
4:0 Ливерпуль
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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