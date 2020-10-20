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Ливерпуль
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 6 (2) 1.2
2. Мане Садио 4 0.8
3. Робертсон Эндрю 1 0.2
4. Ван Дейк Виргил 1 0.2
5. Жота Диогу 1 0.2
6. Фирмино Роберто 0 0
7. Александер-Арнольд Трент 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 1 0.2
2. Шарп Билли 1 (1) 0.2
3. Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Фирмино Роберто 1 0
4. Ван Дейк Виргил 1 0
5. Александер-Арнольд Трент 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 1 1
2. Ландстрем Джон 2 0
3. Бэлдок Джордж 1 0
4. Макбарни Оливер 1 0
5. Берге Сандер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2)
 Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал
Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
7. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
8. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
11. Лидс Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 45
    Ливерпуль 93.3% (42)
    X 4.4% (2)
    Шеффилд Юнайтед 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.30
    6.50
    13.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.25 6.50 11.00
    1.28 5.90 13.00
    1.30 6.15 10.75
    1.27 6.28 11.99

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.00 1.15 4.30 1.22 2.55 1.52 2.05 1.83 1.80 2.08 1.64 2.33 1.35 3.25 1.25 3.90 1.10 6.20 1.08 6.80 1.02 11.50
    5.90 1.14 4.55 1.21 2.57 1.52 2.02 1.81 1.67 2.34 1.35 3.26 1.26 3.94 1.13 6.15 1.11 6.60 1.03 13.50
    5.86 1.16 2.67 1.53 2.36 1.65 2.07 1.85 1.80 2.11 1.64 2.38 1.51 2.73 1.27 4.09 1.11 8.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.51 1.65 2.25 1.25 3.90
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.17 1.27 3.76 1.18 4.90
    3.37 1.36 2.68 1.51 1.97 1.92 1.66 2.31 1.46 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.04 1.72 1.52 2.41 1.32 3.20
    5.35 1.16 3.85 1.26 2.08 1.75 1.58 2.34 1.33 3.32 1.16 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.85
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.30
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Ливерпуль
    93.3% (42)
    Ничья
    4.4% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    44.19% (19)
    Нет
    55.81% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    31.1% (14)
    3:1 Ливерпуль
    24.4% (11)
    3:0 Ливерпуль
    20% (9)
    2:1 Ливерпуль
    11.1% (5)
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