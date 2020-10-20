Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|6 (2)
|1.2
|2.
|Мане Садио
|4
|0.8
|3.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.2
|4.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.2
|5.
|Жота Диогу
|1
|0.2
|6.
|Фирмино Роберто
|0
|0
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|1
|0.2
|2.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.2
|3.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|4.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|1
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|2
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|4.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|5.
|Берге Сандер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал
Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =4 -11Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.00
|1.15
|4.30
|1.22
|2.55
|1.52
|—
|—
|2.05
|1.83
|1.80
|2.08
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.35
|3.25
|1.25
|3.90
|1.10
|6.20
|1.08
|6.80
|1.02
|11.50
|5.90
|1.14
|4.55
|1.21
|2.57
|1.52
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.26
|3.94
|1.13
|6.15
|1.11
|6.60
|1.03
|13.50
|5.86
|1.16
|—
|—
|2.67
|1.53
|2.36
|1.65
|2.07
|1.85
|1.80
|2.11
|1.64
|2.38
|1.51
|2.73
|—
|—
|1.27
|4.09
|—
|—
|1.11
|8.02
|—
|—
Прогнозы на матч Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Ливерпуль
93.3% (42)
Ничья
4.4% (2)
Шеффилд Юнайтед
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (28)
Меньше
34.88% (15)
Обе команды забьют
Да
44.19% (19)
Нет
55.81% (24)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
31.1% (14)
3:1 Ливерпуль
24.4% (11)
3:0 Ливерпуль
20% (9)
2:1 Ливерпуль
11.1% (5)
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