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  3. Англия
Вест Хэм
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
1:0
18' Гол
Антонио Майкл
27'
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
50
Гарсия
Эрик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
10
Агуэро
Серхио
7
Стерлинг
Рахим
Вест Хэм
5-4-1
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

18'
Антонио Майкл
(Цоуфал Владимир)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 3 0.5
2. Боуэн Джаррод 3 0.5
3. Форнальс Пабло 1 0.17
4. Лансини Мануэль 1 0.17
5. Алле Себастьян 1 0.17
6. Бальбуэна Фабиан 1 0.17
7. Крессуэлл Арон 0 0
8. Фредерикс Райан 0 0
9. Цоуфал Владимир 0 0
10. Масуаку Артур 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 2 0.4
2. Марез Рияд 1 0.2
3. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.2
4. Аке Натан 1 0.2
5. Жезус Габриэль 1 0.2
6. Фоден Фил 1 0.2
7. Торрес Ферран 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Ярмоленко Андрей 1 0
3. Огбонна Анджело 1 0
4. Антонио Майкл 1 0
5. Лансини Мануэль 1 0
6. Цоуфал Владимир 1 0
7. Масуаку Артур 1 0
8. Соучек Томаш 1 0
9. Форнальс Пабло 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Канселу Жоау 1 0
5. Диаш Рубен 1 0
6. Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4)
 Манчестер Сити 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
5. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
9. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
10. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
11. Манчестер Сити 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 8 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Первый тайм
  • 25'
    Отпустил немного мяч от себя сейчас Антонио, что не позволило игроку добраться до футбольного снаряда. Там еще и Майкл сам правила нарушал.
  • Офсайд
    23'
    В офсайде сейчас оказался Антонио, на которого идет один прострел за другим в штрафную "Манчестер Сити". Гвардиола в шоке от того, что происходит на футбольном поле.
  • 22'
    Да, классный гол забил Антонио, ничего не скажешь. Мог он дубль только что оформлять, однако после подачи с левого фланга не дотянулся до мяча.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АНТОНИО! 1:0!
    Вот это да! Классно поработал Соучек на правом фланге. Сохранил он мяч у лицевой, после чего выкатил снаряд на Цоуфала, который выполнил подачу на правый край штрафной, и оттуда в падении через себя из-под защитника пробил Антонио в падении через себя!
  • 20'
    За 20 минут фактически ничего не создали манчестерцы у ворот соперника. Можно только выделить три угловых, которые успели навесить подопечные Гвардиолы.
  • 19'
    Агуэро слева получает мяч в центре, выполняет прострел в центр штрафной, где опережает Мареза на долю секунды один из защитников.
  • 17'
    Не хватает "Манчестер Сити" чего-то в атаке. Такое ощущение, что с леньцой сегодня "Сити" играет. Быть может, пропущенных гол смотивирует команду Гвардиолы на результат?
  • Угловой
    16'
    Разыграли угловой удар сейчас футболисты "Манчестер Сити". Дважды игроки горожан выполняли подачу в штрафную соперника. Масуаку всякий раз уверенно сыграл подальше от своих ворот.
  • Угловой
    15'
    Гюндоган зарабатывает угловой на правом фланге после удар с правого края. Розыгрыш стандарта, и Диаш снова зарабатывает корнер.
  • 14'
    Уокер выполняет прострел с правого фланга. Масуаку прерывает передачу от соперника,с выбивая мяч за боковую линию. В аут сфера улетает.
  • 13'
    Пока не самый высокий темп нашего поединка. "Вест Хэм" сумел отвести игру от своих ворот. Теперь вся борьба в центре поля разворачивается.
  • 12'
    Боуэн выполнял передачу с правого фланга в центр штрафной. Стерлинг и Родри выносят сферу подальше от своих ворот, снова избегая назначения углового удара.
  • 11'
    10 минут отыграли команды. Достаточно спокойный, размеренный матч мы пока с вами смотрим. Хочется уже, чтобы соперники хоть какие-то ситуации в игре делали голевыми.
  • 10'
    Боуэн пытался заработать угловой удар, но удается ему в итоге добиться только лишь аута. Поспешный ввод снаряда в игру результата не приносит.
  • 8'
    Нет пока опасных моментов у ворот "Вест Хэма". Честно говоря, пока совсем не понятно, за счет чего "горожане" хотят выйти вперед в этом поединке.
  • 7'
    Соучек с левого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную соперника - спокойно защитники "Манчестер Сити" сбрасывает сферу в руки Эдерсону.
  • 6'
    Марез выполнял прострел с правого фланга на дальнюю штангу - спокойно отбивает снаряд со своей половины поля Бальбуэна.
  • 5'
    Нет сегодня у "Сити" Фернандиньо, который получил травму в игре с "Порту". Зато на скамейке оказались Зинченко и Де Брёйне, которые только-только оправились от своих травм.
  • 4'
    Гюндоган в ходе розыгрыша стандарта получил мяч на левом фланге. Выполнял он прострел в центр штрафной, но на выходе сыграл голкипер "молотобойцев", который забрал сферу в перчатки.
  • Угловой
    3'
    Спокойно мяч в районе центрального круга мяч катают манчестерцы. Далее следует быстрая контратака "горожан". Стерлинг выдал пас на Агуэро, который выполнил прострел в центр, заработав для своего коллектива угловой.
  • 2'
    Футболисты "Вест Хэма" вышли сегодня на футбольный газон в бордово-голубых футболках и белых трусах. Игроки "Манчестер Сити" появились на поле в чисто черном обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити" стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты "молотобойцев". Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.00 5.00 1.45
7.90 5.40 1.46
6.52 4.62 1.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.40 1.12 5.15 1.16 2.83 1.44 2.25 1.66 1.83 2.19 1.44 2.83 1.32 3.45 1.17 5.25 1.12 6.35 1.04 11.50
6.50 1.14 2.40 1.62 2.14 1.77 1.88 2.02 1.68 2.30 1.55 2.58 1.64 2.40 1.33 3.57 1.13 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40
2.83 1.47 2.23 1.72 1.74 2.19 1.52 2.66 1.35 3.41 1.36 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.00 1.13 4.30 1.22 2.17 1.69 1.61 2.31 1.37 3.10 1.15 5.40
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Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Манчестер Сити

Исход игры
Вест Хэм
1.2% (2)
Ничья
8.7% (14)
Манчестер Сити
90.1% (145)
Тотал 2.5
Больше
79.87% (127)
Меньше
20.13% (32)
Обе команды забьют
Да
81.13% (129)
Нет
18.87% (30)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
49.1% (79)
1:3 Манчестер Сити
19.3% (31)
0:2 Манчестер Сити
11.2% (18)
1:1 Ничья
5.6% (9)
0:3 Манчестер Сити
3.7% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:1 Манчестер Сити
2.5% (4)
2:3 Манчестер Сити
1.9% (3)
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