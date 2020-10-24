За 20 минут фактически ничего не создали манчестерцы у ворот соперника. Можно только выделить три угловых, которые успели навесить подопечные Гвардиолы.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АНТОНИО! 1:0! Вот это да! Классно поработал Соучек на правом фланге. Сохранил он мяч у лицевой, после чего выкатил снаряд на Цоуфала, который выполнил подачу на правый край штрафной, и оттуда в падении через себя из-под защитника пробил Антонио в падении через себя!

Да, классный гол забил Антонио, ничего не скажешь. Мог он дубль только что оформлять, однако после подачи с левого фланга не дотянулся до мяча.

В офсайде сейчас оказался Антонио, на которого идет один прострел за другим в штрафную "Манчестер Сити". Гвардиола в шоке от того, что происходит на футбольном поле.

Отпустил немного мяч от себя сейчас Антонио, что не позволило игроку добраться до футбольного снаряда. Там еще и Майкл сам правила нарушал.

19' Агуэро слева получает мяч в центре, выполняет прострел в центр штрафной, где опережает Мареза на долю секунды один из защитников.

17' Не хватает "Манчестер Сити" чего-то в атаке. Такое ощущение, что с леньцой сегодня "Сити" играет. Быть может, пропущенных гол смотивирует команду Гвардиолы на результат?

16' Разыграли угловой удар сейчас футболисты "Манчестер Сити". Дважды игроки горожан выполняли подачу в штрафную соперника. Масуаку всякий раз уверенно сыграл подальше от своих ворот.

15' Гюндоган зарабатывает угловой на правом фланге после удар с правого края. Розыгрыш стандарта, и Диаш снова зарабатывает корнер.

14' Уокер выполняет прострел с правого фланга. Масуаку прерывает передачу от соперника,с выбивая мяч за боковую линию. В аут сфера улетает.

13' Пока не самый высокий темп нашего поединка. "Вест Хэм" сумел отвести игру от своих ворот. Теперь вся борьба в центре поля разворачивается.

12' Боуэн выполнял передачу с правого фланга в центр штрафной. Стерлинг и Родри выносят сферу подальше от своих ворот, снова избегая назначения углового удара.

11' 10 минут отыграли команды. Достаточно спокойный, размеренный матч мы пока с вами смотрим. Хочется уже, чтобы соперники хоть какие-то ситуации в игре делали голевыми.

10' Боуэн пытался заработать угловой удар, но удается ему в итоге добиться только лишь аута. Поспешный ввод снаряда в игру результата не приносит.

8' Нет пока опасных моментов у ворот "Вест Хэма". Честно говоря, пока совсем не понятно, за счет чего "горожане" хотят выйти вперед в этом поединке.

7' Соучек с левого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную соперника - спокойно защитники "Манчестер Сити" сбрасывает сферу в руки Эдерсону.

6' Марез выполнял прострел с правого фланга на дальнюю штангу - спокойно отбивает снаряд со своей половины поля Бальбуэна.

5' Нет сегодня у "Сити" Фернандиньо, который получил травму в игре с "Порту". Зато на скамейке оказались Зинченко и Де Брёйне, которые только-только оправились от своих травм.

4' Гюндоган в ходе розыгрыша стандарта получил мяч на левом фланге. Выполнял он прострел в центр штрафной, но на выходе сыграл голкипер "молотобойцев", который забрал сферу в перчатки.

3' Спокойно мяч в районе центрального круга мяч катают манчестерцы. Далее следует быстрая контратака "горожан". Стерлинг выдал пас на Агуэро, который выполнил прострел в центр, заработав для своего коллектива угловой.

2' Футболисты "Вест Хэма" вышли сегодня на футбольный газон в бордово-голубых футболках и белых трусах. Игроки "Манчестер Сити" появились на поле в чисто черном обмундировании.