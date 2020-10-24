Вест Хэм
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Манчестер Сити
1:0
18' ГолАнтонио Майкл
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
50
Гарсия
Эрик
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
18'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|3
|0.5
|2.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.5
|3.
|Форнальс Пабло
|1
|0.17
|4.
|Лансини Мануэль
|1
|0.17
|5.
|Алле Себастьян
|1
|0.17
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.17
|7.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|8.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|9.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|10.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.4
|2.
|Марез Рияд
|1
|0.2
|3.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.2
|4.
|Аке Натан
|1
|0.2
|5.
|Жезус Габриэль
|1
|0.2
|6.
|Фоден Фил
|1
|0.2
|7.
|Торрес Ферран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|3.
|Огбонна Анджело
|1
|0
|4.
|Антонио Майкл
|1
|0
|5.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|6.
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|7.
|Масуаку Артур
|1
|0
|8.
|Соучек Томаш
|1
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Канселу Жоау
|1
|0
|5.
|Диаш Рубен
|1
|0
|6.
|Жезус Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|Манчестер Сити
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|11.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.40
|1.12
|5.15
|1.16
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.83
|2.19
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.32
|3.45
|1.17
|5.25
|1.12
|6.35
|1.04
|11.50
|6.50
|1.14
|—
|—
|2.40
|1.62
|2.14
|1.77
|1.88
|2.02
|1.68
|2.30
|1.55
|2.58
|1.64
|2.40
|—
|—
|1.33
|3.57
|—
|—
|1.13
|6.82
|—
|—
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Манчестер Сити
Исход игры
Вест Хэм
1.2% (2)
Ничья
8.7% (14)
Манчестер Сити
90.1% (145)
Тотал 2.5
Больше
79.87% (127)
Меньше
20.13% (32)
Обе команды забьют
Да
81.13% (129)
Нет
18.87% (30)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
49.1% (79)
1:3 Манчестер Сити
19.3% (31)
0:2 Манчестер Сити
11.2% (18)
1:1 Ничья
5.6% (9)
0:3 Манчестер Сити
3.7% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:1 Манчестер Сити
2.5% (4)
2:3 Манчестер Сити
1.9% (3)
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