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Вест Хэм
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 3 0.6
2. Антонио Майкл 2 0.4
3. Форнальс Пабло 1 0.2
4. Лансини Мануэль 1 0.2
5. Алле Себастьян 1 0.2
6. Бальбуэна Фабиан 1 0.2
7. Крессуэлл Арон 0 0
8. Фредерикс Райан 0 0
9. Масуаку Артур 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 2 0.5
2. Марез Рияд 1 0.25
3. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.25
4. Аке Натан 1 0.25
5. Жезус Габриэль 1 0.25
6. Фоден Фил 1 0.25
7. Торрес Ферран 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Ярмоленко Андрей 1 0
3. Огбонна Анджело 1 0
4. Антонио Майкл 1 0
5. Лансини Мануэль 1 0
6. Цоуфал Владимир 1 0
7. Масуаку Артур 1 0
8. Соучек Томаш 1 0
9. Форнальс Пабло 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Канселу Жоау 1 0
5. Диаш Рубен 1 0
6. Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4)
 Манчестер Сити 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 0 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
7. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
8. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
11. Лидс Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 7 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Вест Хэм 2% (1)
    X 9.8% (5)
    Манчестер Сити 88.2% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.10
    5.60
    1.43
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    8.00 5.50 1.35
    8.10 5.60 1.43
    7.91 5.41 1.40

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.40 1.12 5.15 1.16 2.83 1.44 2.25 1.66 1.83 2.19 1.44 2.83 1.32 3.45 1.16 5.65 1.12 6.35 1.04 11.50
    6.56 1.14 3.01 1.43 2.71 1.53 2.39 1.65 2.04 1.88 1.82 2.10 1.65 2.40 1.34 3.54 1.14 6.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.21 4.40
    3.70 1.32 2.98 1.44 2.12 1.81 1.77 2.15 1.54 2.62
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.80 1.14 4.30 1.22 2.17 1.69 1.61 2.31 1.37 3.10 1.15 5.40
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вест Хэм
    2% (1)
    Ничья
    9.8% (5)
    Манчестер Сити
    88.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.63% (40)
    Меньше
    18.37% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    47.1% (24)
    1:3 Манчестер Сити
    23.5% (12)
    0:2 Манчестер Сити
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
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