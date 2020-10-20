Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.6
|2.
|Антонио Майкл
|2
|0.4
|3.
|Форнальс Пабло
|1
|0.2
|4.
|Лансини Мануэль
|1
|0.2
|5.
|Алле Себастьян
|1
|0.2
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.2
|7.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|8.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|9.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.5
|2.
|Марез Рияд
|1
|0.25
|3.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.25
|4.
|Аке Натан
|1
|0.25
|5.
|Жезус Габриэль
|1
|0.25
|6.
|Фоден Фил
|1
|0.25
|7.
|Торрес Ферран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|3.
|Огбонна Анджело
|1
|0
|4.
|Антонио Майкл
|1
|0
|5.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|6.
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|7.
|Масуаку Артур
|1
|0
|8.
|Соучек Томаш
|1
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Канселу Жоау
|1
|0
|5.
|Диаш Рубен
|1
|0
|6.
|Жезус Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|Манчестер Сити
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Манчестер Сити: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.40
|1.12
|5.15
|1.16
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.83
|2.19
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.32
|3.45
|1.16
|5.65
|1.12
|6.35
|1.04
|11.50
|6.56
|1.14
|—
|—
|3.01
|1.43
|2.71
|1.53
|2.39
|1.65
|2.04
|1.88
|1.82
|2.10
|1.65
|2.40
|—
|—
|1.34
|3.54
|—
|—
|1.14
|6.76
|—
|—
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Исход игры
Вест Хэм
2% (1)
Ничья
9.8% (5)
Манчестер Сити
88.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
81.63% (40)
Меньше
18.37% (9)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
47.1% (24)
1:3 Манчестер Сити
23.5% (12)
0:2 Манчестер Сити
7.8% (4)
1:1 Ничья
5.9% (3)
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