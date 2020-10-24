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Львов
1:2
Перерыв

Стадион:
Днепр-1
0'
0:1
13' Гол
Когут Игорь
1:1
23' Гол
Кравчук Юрий
1:2
25' Гол
Довбик Артём
12
Костик
Орест
47
Грисьо
Максим
5
Кравчук
Юрий
22
Махмутович
Энес
99
Maroine
Mihoubi
20
Клименчук
Егор
9
Кошман
Игорь
8
Borislav
Topic
II
96
Рафаэль
да
Сильва
7
Шина
Алвес
13
Ныч
Назарий
23
Сарнавский
Богдан
17
Лукас
Тэйлор
3
Адамюк
Владимир
15
Логинов
Сергей
24
Дубинчак
Владислав
29
Назаренко
Александр
97
Игнатенко
Даниил
76
Пихалёнок
Александр
10
Булеца
Сергей
8
Когут
Игорь
7
Довбик
Артём
Львов
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 1 0.17
2. Maks Juraj Celic 1 0.17
3. Кравчук Юрий 1 0.17
4. Кошман Игорь 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 2 (1) 0.29
2. Хобленко Алексей 2 0.29
3. Назаренко Александр 2 0.29
4. Когут Игорь 1 0.14
5. Цуриков Андрей 1 0.14
6. Адамюк Владимир 1 0.14
7. Булеца Сергей 1 0.14
8. Кравченко Сергей 0 0
9. Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Грисьо Максим 4 0
2. Maroine Mihoubi 2 1
3. Богунов Ярослав 2 0
4. Клименчук Егор 2 0
5. Рафаэль да Сильва 1 0
6. Казлаускас Донатас 1 0
7. Кошман Игорь 1 0
8. Борзенко Сергей 1 0
9. Borislav Topic II 1 0
10. Шина Алвес 1 0
11. Кравчук Юрий 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Цуриков Андрей 2 1
2. Когут Игорь 2 1
3. Адамюк Владимир 3 0
4. Кравченко Сергей 2 0
5. Сваток Александр 2 0
6. Ди Франко Франсиско 2 0
7. Игнатенко Даниил 2 0
8. Вакулко Юрий 2 0
9. Дубинчак Владислав 2 0
10. Дуглас Силва 1 0
11. Назаренко Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Днепр-1 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 5:1 Львов Рух Львов 0:0 Львов Львов 0:5 Заря Динамо Киев 3:1 Львов
Колос Ковалёвка 4:0 Львов Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 2:0 Десна Днепр-1 2:2 Ворскла Александрия 4:1 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Мариуполь
Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Днепр-1: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Днепр-1 3:2 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Днепр-1 Премьер-лига Львов 0:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:3 Львов Премьер-лига
Львов 1:2 Днепр-1 Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Ворскла Заявка 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 7 3 4 0 16 - 8 13
4. Десна Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Колос Ковалёвка Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
6. Мариуполь Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Александрия Заявка 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Олимпик Донецк Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Днепр-1 2:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10. Заря Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
11. Минай Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Ингулец Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
13. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
14. Львов 1:2 Заявка 6 0 1 5 3 - 19 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Кравчук Юрий бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Когут Игорь бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Львов 15.4% (24)
X 23.1% (36)
Днепр-1 61.5% (96)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Днепр-1
7.60
8.33
1.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.60 4.30 1.43
26.00 7.50 1.13
5.35 4.20 1.55
25.98 8.33 1.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
13.00 1.02 10.50 1.03 4.05 1.20 3.35 1.30 2.18 1.68 1.96 1.85 1.72 2.12 4.60 1.19 1.22 4.00 1.92 1.87 1.06 8.10 1.27 3.70 1.07 8.40 1.05 9.50
11.25 1.00 10.50 1.01 4.05 1.19 3.40 1.29 2.22 1.73 1.66 2.14 1.44 2.58 1.19 3.84 1.15 4.90 1.04 7.90 1.03 8.50
4.63 1.20 3.14 1.35 2.39 1.57 2.03 1.80 1.81 2.03 1.57 2.40 1.56 2.45 1.45 2.75 3.33 1.32 2.34 1.60 1.94 1.88 1.68 2.19 1.42 2.84 1.74 2.11 1.55 2.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
3.25 1.33 2.23 1.66 1.51 2.63 1.18 4.50 1.11 6.50 1.77 2.04 1.11 6.50
3.32 1.30 2.25 1.61 1.53 2.40
3.40 1.33 2.34 1.60 1.83 2.00 1.51 2.54 1.49 2.66 1.33 3.35 1.59 2.37 1.34 3.21
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85
3.14 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.91
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Львов 1:2 Днепр-1 онлайн

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Прогнозы на матч Львов 1:2 Днепр-1

Исход игры
Львов
15.4% (24)
Ничья
23.1% (36)
Днепр-1
61.5% (96)
Тотал 2.5
Больше
37.66% (58)
Меньше
62.34% (96)
Обе команды забьют
Да
54.55% (84)
Нет
45.45% (70)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
26.3% (41)
0:1 Днепр-1
23.1% (36)
1:1 Ничья
19.2% (30)
1:0 Львов
10.9% (17)
0:2 Днепр-1
4.5% (7)
1:3 Днепр-1
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:1 Львов
2.6% (4)
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