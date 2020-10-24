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Фулхэм
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
0:1
8' Гол
Ридевальд Жайро
63'
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
16
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
18
Лемина
Марио
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
15
Лофтус-Чик
Рубен
10
Кэрни
Том
19
Лукмен
Адемола
9
Митрович
Александр
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
8
Куйяте
Шейку
6
Дэнн
Скотт
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
4
Миливоевич
Лука
44
Ридевальд
Жайро
15
Шлупп
Джеффри
23
Бачуайи
Миши
11
Заха
Уилфрид
Фулхэм
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Ридевальд Жайро
(Заха Уилфрид)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Александр 2 (1) 0.33
2. Рид Бобби 1 0.17
3. Лукмен Адемола 1 0.17
4. Тете Кенни 0 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 4 (2) 0.67
2. Таунсенд Андрос 1 0.17
3. Куйяте Шейку 1 0.17
4. Ридевальд Жайро 1 0.17
5. Шлупп Джеффри 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Кэрни Том 2 0
2. Ле Маршан Максим 2 0
3. Одои Денис 1 0
4. Гектор Майкл 1 0
5. Рид Бобби 1 0
6. Брайан Джо 1 0
7. Митрович Александр 1 0
8. Кавалейру Иван 1 0
9. Тете Кенни 1 0
10. Камара Абубакар 1 0
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Макартур Джеймс 2 0
2. Уорд Джоэл 2 0
3. Маккарти Джеймс 1 0
4. Гуаита Висенте 1 0
5. Заха Уилфрид 1 0
6. Шлупп Джеффри 1 0
7. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)
 Кристал Пэлас 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Фулхэм 3:1 Кристал Пэлас Товарищеские матчи Фулхэм 1:1 Кристал Пэлас Товарищеские матчи
Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:4 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
9. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
10. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
12. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
13. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
14. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм 0:1 Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Фулхэм 27% (43)
X 45.9% (73)
Кристал Пэлас 27% (43)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Кристал Пэлас
8.50
4.00
2.95
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 3.70 1.50
13.00 4.05 1.37
2.89 3.34 2.62
8.35 4.00 1.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.30 1.05 6.60 1.11 2.65 1.47 2.17 1.74 1.86 2.04 1.35 3.15 1.32 3.50 1.07 8.40 1.07 7.60 1.03 12.00 1.01 15.00 1.01 15.00
8.30 1.08 6.70 1.11 2.83 1.44 2.13 1.73 1.65 2.38 1.30 3.60 1.22 4.40 1.08 8.30 1.06 9.20 1.01 18.50
3.09 1.42 3.39 1.34 2.72 1.49 2.00 1.88 1.68 2.25 1.48 2.74 1.44 2.89 1.57 2.50 1.25 4.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.66 2.21 1.44 2.75 1.07 7.80 1.04 10.00 1.02 13.00
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.40 1.06 9.00
2.60 1.53 2.13 1.77 1.65 2.32 1.42 2.98 1.20 4.78 1.10 7.67 1.20 4.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.51 2.40 1.18 4.50
3.30 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас

Исход игры
Фулхэм
27% (43)
Ничья
45.9% (73)
Кристал Пэлас
27% (43)
Тотал 2.5
Больше
35.44% (56)
Меньше
64.56% (102)
Обе команды забьют
Да
75.32% (119)
Нет
24.68% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (64)
1:2 Кристал Пэлас
14.5% (23)
2:1 Фулхэм
13.8% (22)
1:0 Фулхэм
10.1% (16)
0:1 Кристал Пэлас
9.4% (15)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:0 Фулхэм
1.9% (3)
1:3 Кристал Пэлас
1.3% (2)
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