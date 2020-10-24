Фулхэм
0:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Кристал Пэлас
0:1
8' ГолРидевальд Жайро
34
Эйна
Ола
13
Рим
Тим
18
Лемина
Марио
10
Кэрни
Том
23
Бачуайи
Миши
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Сахо МамадуЗащитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.33
|2.
|Рид Бобби
|1
|0.17
|3.
|Лукмен Адемола
|1
|0.17
|4.
|Тете Кенни
|0
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|4 (2)
|0.67
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.17
|3.
|Куйяте Шейку
|1
|0.17
|4.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.17
|5.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кэрни Том
|2
|0
|2.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|3.
|Одои Денис
|1
|0
|4.
|Гектор Майкл
|1
|0
|5.
|Рид Бобби
|1
|0
|6.
|Брайан Джо
|1
|0
|7.
|Митрович Александр
|1
|0
|8.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|9.
|Тете Кенни
|1
|0
|10.
|Камара Абубакар
|1
|0
|11.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макартур Джеймс
|2
|0
|2.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|3.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|4.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|5.
|Заха Уилфрид
|1
|0
|6.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|7.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|Кристал Пэлас
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей Лидс 4:3 Фулхэм Ипсвич 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Арсенал Брентфорд 1:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:2 Фулхэм Уиган 1:1 Фулхэм Фулхэм 5:3 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Кардифф Сити Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Бирмингем КПР 1:2 Фулхэм Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Брентфорд
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|10.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.30
|1.05
|6.60
|1.11
|2.65
|1.47
|—
|—
|2.17
|1.74
|1.86
|2.04
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.32
|3.50
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.07
|7.60
|1.03
|12.00
|1.01
|15.00
|1.01
|15.00
|8.30
|1.08
|6.70
|1.11
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.13
|1.73
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.22
|4.40
|1.08
|8.30
|1.06
|9.20
|1.01
|18.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.42
|3.39
|1.34
|2.72
|1.49
|2.00
|1.88
|1.68
|2.25
|1.48
|2.74
|1.44
|2.89
|1.57
|2.50
|1.25
|4.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Фулхэм
27% (43)
Ничья
45.9% (73)
Кристал Пэлас
27% (43)
Тотал 2.5
Больше
35.44% (56)
Меньше
64.56% (102)
Обе команды забьют
Да
75.32% (119)
Нет
24.68% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (64)
1:2 Кристал Пэлас
14.5% (23)
2:1 Фулхэм
13.8% (22)
1:0 Фулхэм
10.1% (16)
0:1 Кристал Пэлас
9.4% (15)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:0 Фулхэм
1.9% (3)
1:3 Кристал Пэлас
1.3% (2)
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