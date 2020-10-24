Тайрик Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Миливоевич Лука решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

43' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

38' Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Кэрни Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

30' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

28' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Как он промахнулся? Митрович Александр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лукмен Адемола нанес удар в каркас ворот!

24' Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ареола Альфонс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Идет дождь, трудные условия для игроков.

23' Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Фулхэм

21' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Рим Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Лукмен Адемола не смог попасть в створ ударом издали

16' Бачуайи Миши выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Куйяте Шейку предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Тайрик Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Ридевальд Жайро изменил счет на табло!

8' Заха Уилфрид разрезает оборону соперника отличным пасом

8' Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид , обводя своих соперников

5' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фулхэм начинает с центра поля