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  3. Австрия
Рид
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Штурм
0'
3' Желтая карточка
Нутц Штефан
0:1
9' Гол
Хирлэндер Штефан
23'
34
Daniel-Edward
Daniliuc
4
Marcel
Ziegl
28
Thomas
Reifeltshammer
6
Constantin
Reiner
7
Marcel
Canadi
20
Murat
Satin
22
Нутц
Штефан
5
Лергер
Михель
29
Valentin
Grubeck
19
Sadam
Sulley
31
Balakiyem
Takougnadi
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
David
Nemeth
5
Вютрих
Грегори
44
Amadou
Dante
25
Хирлэндер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
Рид
3-4-3
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.4
2. Marco Gruell 2 (2) 0.4
3. Valentin Grubeck 1 0.2
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Любич Иван 2 0.4
2. Янтшер Якоб 1 0.2
3. Фризенбихлер Кевин 1 0.2
4. Горенц-Станкович Йон 1 0.2
5. Хирлэндер Штефан 1 0.2
6. Китеишвили Отар 1 0.2
7. Куэн Андреас 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 2 0
2. Thomas Reifeltshammer 1 0
3. Оффенбахер Даниэль 1 0
4. Радлингер Самуэль 1 0
5. Нутц Штефан 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 1 1
2. Фризенбихлер Кевин 1 0
3. Вютрих Грегори 1 0
4. Йегер Лукас 1 0
5. Хирлэндер Штефан 1 0
6. Китеишвили Отар 1 0
7. Amadou Dante 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)
 Штурм 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг ГАК 4:2 Рид
Штурм Последние 20 матчей: + = -
Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм
Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фрауэнталь 2:2 Штурм Штурм 1:4 Хартберг Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Штурм 2:3 Рапид Вена

Последние игры между собой

Рид: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Штурм: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Штурм 2:1 Рид Товарищеские матчи Штурм 1:0 Рид Бундеслига Рид 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Рид Бундеслига
Рид 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Рид Бундеслига Рид 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Рид Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 5 4 1 0 17 - 4 13
2. Рапид Вена 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Штурм 1:0 5 2 3 0 7 - 2 9
4. Аустрия Вена 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Санкт-Пёльтен 4 2 1 1 10 - 4 7
6. ЛАСК 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Сваровски Тироль 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Адмира 0:1 5 1 1 3 6 - 13 4
9. Альтах 1:0 5 1 1 3 3 - 11 4
10. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Рид 0:1 5 1 0 4 6 - 11 3
12. Хартберг 4 0 2 2 3 - 11 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Josko Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Штурм
3.57
3.85
2.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.30 3.80 2.05
8.00 4.80 1.33
3.46 3.80 2.01
8.10 5.40 1.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.02 9.50 1.03 3.45 1.28 3.20 1.32 1.99 1.82 1.75 2.08 1.77 1.97 1.23 3.90 1.28 3.45 1.06 7.80 1.09 6.50 1.02 11.00
14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.31 1.68 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.40
4.79 1.20 2.74 1.48 3.37 1.34 2.94 1.43 2.50 1.57 2.03 1.85 1.77 2.13 1.58 2.47 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.25 1.65 2.20 1.62 1.18 4.50 1.23 3.90 1.03 10.00
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.20 4.60 1.14 5.60
2.86 1.45 2.25 1.69 1.75 2.15 2.08 1.80 1.71 2.21 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
2.85 1.41
Где смотреть матч Рид 0:1 Штурм онлайн

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