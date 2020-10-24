Рид
0:2
Конец матча
Стадион: Josko Arena
Штурм
3' Желтая карточкаНутц Штефан
0:1
9' ГолХирлэндер Штефан
68' Красная карточкаConstantin Reiner
72' Желтая карточкаBalakiyem Takougnadi
0:2
78' ГолЛюбич Иван
86' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
90' Желтая карточкаМвепу Энок
20
Murat
Satin
22
Нутц
Штефан
19
Sadam
Sulley
44
Amadou
Dante
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Murat SatinПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Sadam SulleyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хаас МануэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
15 Canillas
-
-
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Amadou DanteЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
3'
9'
0:1
78'
0:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.4
|2.
|Marco Gruell
|2 (2)
|0.4
|3.
|Valentin Grubeck
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Любич Иван
|3
|0.6
|2.
|Янтшер Якоб
|1
|0.2
|3.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0.2
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.2
|5.
|Хирлэндер Штефан
|1
|0.2
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0.2
|7.
|Куэн Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|2
|0
|2.
|Constantin Reiner
|0
|1
|3.
|Thomas Reifeltshammer
|1
|0
|4.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|5.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|6.
|Нутц Штефан
|1
|0
|7.
|Balakiyem Takougnadi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|1
|1
|2.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|3.
|Вютрих Грегори
|1
|0
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|5.
|Йегер Лукас
|1
|0
|6.
|Хирлэндер Штефан
|1
|0
|7.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|8.
|Мвепу Энок
|1
|0
|9.
|Amadou Dante
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
|Штурм
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: + = -Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг ГАК 4:2 Рид
Штурм Последние 20 матчей: + = -Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм
Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фрауэнталь 2:2 Штурм Штурм 1:4 Хартберг Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Штурм 2:3 Рапид Вена
Последние игры между собой
Рид: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Штурм: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Рид 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рид Бундеслига Рид 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Рид Бундеслига Рид 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Рид Бундеслига Рид 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Рид Бундеслига Рид 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Рид Бундеслига Рид 1:2 Штурм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|19 - 4
|15
|2.
|Рапид Вена
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|4.
|Санкт-Пёльтен
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|8 - 16
|4
|10.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Рид
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|12.
|Хартберг
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.50
|1.02
|3.05
|1.35
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.01
|1.75
|1.99
|1.82
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.07
|7.50
|1.06
|7.80
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.51
|2.60
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.20
|4.70
|1.08
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.82
|1.46
|2.33
|1.65
|1.84
|2.04
|1.54
|2.58
|1.70
|2.20
|1.76
|2.13
|1.48
|2.75
|1.53
|2.60
|1.29
|3.74
|1.58
|2.47
|—
|—
|1.28
|3.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—