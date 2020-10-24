Ружомберок
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Ружомберок
Жилина
0:1
20' ГолКурминовски Давид
Ход матча
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|5
|0.45
|2.
|Кмет Матуш
|2
|0.18
|3.
|Масло Ян
|2 (2)
|0.18
|4.
|Герец Штефан
|1
|0.09
|5.
|Жигмунд Марек
|1
|0.09
|6.
|Дунгель Петер
|1
|0.09
|7.
|Бренкус Адам
|1
|0.09
|8.
|Мацик Матуш
|0
|0
|9.
|Такач Далибор
|0
|0
|10.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бичахчян Ваан
|7 (1)
|0.64
|2.
|Курминовски Давид
|5 (1)
|0.45
|3.
|Илько Патрик
|3
|0.27
|4.
|Паур Якуб
|2
|0.18
|5.
|Дурис Давид
|2
|0.18
|6.
|Валло Кристиан
|1
|0.09
|7.
|Гамбош Мартин
|1
|0.09
|8.
|Капралик Адриан
|1
|0.09
|9.
|Мыслович Патрик
|1
|0.09
|10.
|Кивиор Якуб
|1
|0.09
|11.
|Слука Бранислав
|0
|0
|12.
|Копас Адам
|0
|0
|13.
|Фазлагич Энис
|0
|0
|14.
|Бернат Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодя Мартин
|2
|1
|2.
|Кочан Матей
|3
|0
|3.
|Чурма Матей
|3
|0
|4.
|Кмет Матуш
|3
|0
|5.
|Такач Далибор
|2
|0
|6.
|Жигмунд Марек
|2
|0
|7.
|Lukas Kojnok
|2
|0
|8.
|Мрва Марио
|2
|0
|9.
|Масло Ян
|1
|0
|10.
|Герец Штефан
|1
|0
|11.
|Мацик Матуш
|1
|0
|12.
|Альмаси Ладислав
|1
|0
|13.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|14.
|Дунгель Петер
|1
|0
|15.
|Мойжиш Александр
|1
|0
|16.
|Бренкус Адам
|1
|0
|17.
|Мадленяк Матей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Яворчек Доминик
|3
|0
|2.
|Минарик Ян
|2
|0
|3.
|Кивиор Якуб
|2
|0
|4.
|Паур Якуб
|1
|0
|5.
|Валло Кристиан
|1
|0
|6.
|Копас Адам
|1
|0
|7.
|Фазлагич Энис
|1
|0
|8.
|Илько Патрик
|1
|0
|9.
|Гоно Мирослав
|1
|0
|10.
|Капралик Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Жилина
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|25% (6)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин
ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Слован Братислава 1:0 Ружомберок Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок
Жилина Последние 20 матчей: + = -Жилина 2:1 Спартак Трнава Жилина 4:1 ДАК Злате Моравце 4:0 Жилина Жилина 2:2 Слован Братислава
Середь 3:2 Жилина Жилина 6:2 Земплин Нью-Сейнтс 3:1 Жилина Погронье 2:1 Жилина Тренчин 2:4 Жилина Жилина 1:2 Нитра Сеница 0:4 Жилина Жилина 5:2 Пухов Гонвед 4:2 Жилина Жилина 5:0 Земплин ДАК 2:0 Жилина Ружомберок 2:1 Жилина Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина Жилина 2:2 ДАК
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Жилина: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|10
|9
|0
|1
|33 - 14
|27
|2.
|Слован Братислава
|10
|8
|1
|1
|29 - 6
|25
|3.
|Жилина
|0:0
|11
|5
|2
|4
|26 - 19
|17
|4.
|Нитра
|1:0
|11
|5
|2
|4
|15 - 20
|17
|5.
|Злате Моравце
|1:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 13
|15
|6.
|Спартак Трнава
|0:0
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|7.
|Ружомберок
|0:0
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|8.
|Середь
|0:1
|11
|3
|4
|4
|13 - 19
|13
|9.
|Сеница
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|10.
|Погронье
|0:0
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|11.
|Тренчин
|0:0
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|12.
|Земплин
|0:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 27
|8
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|10.50
|1.02
|12.00
|1.01
|3.55
|1.27
|4.10
|1.21
|1.95
|1.80
|2.06
|1.71
|1.97
|1.78
|1.74
|2.02
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.13
|5.40
|1.10
|6.20
|1.11
|6.80
|1.03
|11.50
|—
|—
|11.00
|1.00
|4.40
|1.17
|3.84
|1.21
|2.36
|1.52
|—
|—
|1.90
|1.84
|—
|—
|1.60
|2.40
|—
|—
|1.30
|3.32
|1.21
|3.92
|1.07
|6.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.55
|1.15
|—
|—
|2.41
|1.57
|2.16
|1.70
|2.98
|1.39
|2.34
|1.60
|2.01
|1.82
|1.77
|2.06
|1.54
|2.48
|1.22
|4.28
|—
|—
|1.10
|7.12
|—
|—