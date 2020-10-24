  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0' 24'
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
46
Johannes
Handl
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
27
Эбнер
Томас
11
Benedikt
Pichler
70
Саркария
Манприт
10
Грюнвальд
Александр
9
Patrick
Wimmer
14
Моншайн
Кристоф
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
6
Онгене
Жером
25
Фаркаш
Патрик
77
Окафор
Ноа
19
Камара
Мохамед
VII
4
Ашимеру
Маджид
14
Собослаи
Доминик
7
Койта
Секу
8
Бериша
Мергим
Аустрия Вена
4-1-4-1
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 3 (2) 0.6
2. Patrick Wimmer 1 0.2
3. Саркария Манприт 1 0.2
4. Benedikt Pichler 1 0.2
5. Мадль Михаэль 0 0
6. Зуттнер Маркус 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дака Пэтсон 5 1
2. Койта Секу 4 0.8
3. Бериша Мергим 2 0.4
4. Собослаи Доминик 1 (1) 0.2
5. Окафор Ноа 1 (1) 0.2
6. Онгене Жером 1 0.2
7. Фалльци Альберт 1 0.2
8. Кристенсен Расмус 1 0.2
9. Ашимеру Маджид 0 0
10. Ульмер Андреас 0 0
11. Сучич Лука 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Палмер-Браун Эрик 2 0
2. Тейгль Георг 1 0
3. Цвиршиц Штефан 1 0
4. Сакс Максимилиан 1 0
5. Марчинко Кристоф 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Рамальо Андре 0 1
2. Фалльци Альберт 1 0
3. Ашимеру Маджид 1 0
4. Кристенсен Расмус 1 0
5. Камара Мохамед VII 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0
 Ред Булл Зальцбург 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -
Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив
Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Ред Булл Зальцбург: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:2 Аустрия Вена Кубок Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Кубок ОеФБ Самсунг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 5 4 1 0 17 - 4 13
2. Рапид Вена 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Штурм 1:0 5 2 3 0 7 - 2 9
4. Аустрия Вена 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Санкт-Пёльтен 4 2 1 1 10 - 4 7
6. ЛАСК 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Сваровски Тироль 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Адмира 0:1 5 1 1 3 6 - 13 4
9. Альтах 1:0 5 1 1 3 3 - 11 4
10. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Рид 0:1 5 1 0 4 6 - 11 3
12. Хартберг 4 0 2 2 3 - 11 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Ред Булл Зальцбург
8.50
6.00
1.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 6.00 1.30
6.80 4.50 1.40
7.50 5.80 1.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.70 1.17 7.00 1.08 2.35 1.55 3.00 1.36 1.55 2.35 1.86 1.84 1.76 2.07 1.22 4.00 1.28 3.50 1.07 7.50 1.10 6.40 1.01 12.60
8.50 1.08 7.40 1.10 3.72 1.28 3.00 1.40 2.18 1.76 1.74 2.12 1.51 2.60 1.28 3.75 1.20 4.40 1.10 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 3.45 1.28 1.37 2.95 1.45 2.65 1.07 7.50
4.80 1.18 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.65 1.45 1.99 1.76 1.55 2.35
5.65 1.14 2.59 1.50 1.93 1.87 1.53 2.50 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.46 1.51
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный