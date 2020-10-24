Аустрия Вена
0:2
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Ред Булл Зальцбург
38' Желтая карточкаФаркаш Патрик
45' Желтая карточкаОкафор Ноа
0:1
62' ГолБериша Мергим
0:2
90' ГолДака Пэтсон
27
Эбнер
Томас
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
3 MaudoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
38'
45'
62'
84'
90'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.6
|2.
|Patrick Wimmer
|1
|0.2
|3.
|Саркария Манприт
|1
|0.2
|4.
|Benedikt Pichler
|1
|0.2
|5.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|6.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дака Пэтсон
|6
|1.2
|2.
|Койта Секу
|4
|0.8
|3.
|Бериша Мергим
|3
|0.6
|4.
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.2
|5.
|Окафор Ноа
|1 (1)
|0.2
|6.
|Онгене Жером
|1
|0.2
|7.
|Фалльци Альберт
|1
|0.2
|8.
|Кристенсен Расмус
|1
|0.2
|9.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|10.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|11.
|Сучич Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|2.
|Тейгль Георг
|1
|0
|3.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|4.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|5.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамальо Андре
|0
|1
|2.
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|3.
|Фалльци Альберт
|1
|0
|4.
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|5.
|Окафор Ноа
|1
|0
|6.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|7.
|Камара Мохамед VII
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|Ред Булл Зальцбург
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив
Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Ред Булл Зальцбург: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 5:2 Аустрия Вена Кубок Ред Булл Зальцбург 4:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Кубок ОеФБ Самсунг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|5
|0
|0
|19 - 4
|15
|2.
|Рапид Вена
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Штурм
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|4.
|Санкт-Пёльтен
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|9.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|8 - 16
|4
|10.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Рид
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|12.
|Хартберг
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|3.30
|1.30
|1.97
|1.77
|7.00
|1.08
|1.15
|5.00
|3.00
|1.36
|1.02
|11.00
|1.86
|1.84
|1.76
|2.07
|1.02
|11.00
|1.28
|3.50
|1.02
|11.00
|1.10
|6.40
|1.01
|12.60
|—
|—
|8.50
|1.08
|7.40
|1.10
|3.72
|1.28
|3.00
|1.40
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.74
|2.12
|1.51
|2.60
|1.28
|3.75
|1.20
|4.40
|1.10
|7.20
|—
|—