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  3. Австрия
Альтах
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Адмира
0'
2' Красная карточка
Sebastian Bauer
1:0
10' Гол
Daniel Maderner
24'
13
Tino
Casali
18
Цвишенбруггер
Ян
24
Бумбергер
Давид
5
Нетцер
Филипп
4
Samuel
Gouet
34
Турнвальд
Мануэль
20
Johannes
Tartarotti
30
Manfred
Fischer
19
Карич
Эмир
9
Daniel
Maderner
25
Обаси
Чинеду
1
Ляйтнер
Андреас
4
Sebastian
Bauer
19
Wilhelm
Vorsager
15
Lukas
Rath
90
Томич
Томислав
24
Marco
Hausjell
8
Roman
Kerschbaum
14
Morten
Hjulmand
2
Ауэр
Штефан
97
Joseph
Gande
16
Хоффер
Эрвин
Альтах
3-1-4-2
Адмира
3-1-4-2

Ход матча

2'
 
Sebastian Bauer
10'
Daniel Maderner
1:0
17'
Daniel Nussbaumer
Daniel Maderner
 

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Maderner 1 0.2
2. Daniel Nussbaumer 1 0.2
3. Johannes Tartarotti 1 0.2
4. Майлингер Марко 0 0
5. Anderson Oliveira6 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бройниг Максимилиан 2 0.4
2. Томич Томислав 1 0.2
3. Roman Kerschbaum 1 (1) 0.2
4. Хоффер Эрвин 1 0.2
5. Marco Hausjell 1 0.2
6. Гартнер Кристиан 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 2 0
2. Manfred Fischer 2 0
3. Нетцер Филипп 1 0
4. Цвишенбруггер Ян 1 0
5. Карич Эмир 1 0
6. Johannes Tartarotti 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 2 0
2. Sebastian Bauer 0 1
3. Майерхофер Штефан 1 0
4. Lukas Rath 1 0
5. Marcus Maier 1 0
6. Aleksandar Cirkovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 0 0 100% (2) 0 0 0
 Адмира 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: + = -
Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен
Адмира Последние 20 матчей: + = -
Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург
Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира

Последние игры между собой

Альтах: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Адмира: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Альтах 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Адмира 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:4 Адмира Бундеслига
Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 5 4 1 0 17 - 4 13
2. Рапид Вена 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Штурм 1:0 5 2 3 0 7 - 2 9
4. Аустрия Вена 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Санкт-Пёльтен 4 2 1 1 10 - 4 7
6. ЛАСК 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Сваровски Тироль 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Адмира 0:1 5 1 1 3 6 - 13 4
9. Альтах 1:0 5 1 1 3 3 - 11 4
10. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Рид 0:1 5 1 0 4 6 - 11 3
12. Хартберг 4 0 2 2 3 - 11 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Адмира
1.95
9.27
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.80 3.70
1.09 8.50 23.00
1.87 3.90 3.88
1.11 9.27 27.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 10.50 1.02 3.20 1.27 3.45 1.28 1.97 1.78 1.73 2.02 1.87 1.87 1.22 3.75 1.32 3.20 1.07 7.40 1.11 5.80 1.02 11.00
13.50 1.03 13.00 1.04 4.55 1.21 3.68 1.29 2.24 1.72 1.70 2.18 1.46 2.76 1.26 3.94 1.17 4.80 1.07 8.60
4.45 1.22 2.54 1.55 2.13 1.77 1.90 1.98 1.66 2.31 2.01 1.85 1.43 2.95 1.18 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.30 1.62 2.31 1.57 1.19 4.40 1.25 3.75 1.03 10.00
3.52 1.30 2.24 1.65 1.53 2.38 1.22 4.30 1.13 5.65
3.33 1.35 2.75 1.48 2.16 1.75 1.70 2.23 2.12 1.76 1.36 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.83 1.91 1.44 2.65
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Альтах 1:0 Адмира онлайн

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