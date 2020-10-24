Альтах
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Адмира
2' Красная карточкаSebastian Bauer
1:0
10' ГолDaniel Maderner
13
Tino
Casali
19
Карич
Эмир
25
Обаси
Чинеду
15
Lukas
Rath
97
Joseph
Gande
16
Хоффер
Эрвин
- Основной состав
-
13 Tino CasaliВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Aljaz Casar
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Lukas RathЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Joseph GandeНападающий
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
29 Felix Ndifor
-
25 Milos Spasic
-
-
-
18 Phoenix Tomp
-
Главный тренер: Damir Buric
Ход матча
10'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Maderner
|1
|0.2
|2.
|Daniel Nussbaumer
|1
|0.2
|3.
|Johannes Tartarotti
|1
|0.2
|4.
|Майлингер Марко
|0
|0
|5.
|Anderson Oliveira6
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0.4
|2.
|Томич Томислав
|1
|0.2
|3.
|Roman Kerschbaum
|1 (1)
|0.2
|4.
|Хоффер Эрвин
|1
|0.2
|5.
|Marco Hausjell
|1
|0.2
|6.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|2
|0
|2.
|Manfred Fischer
|2
|0
|3.
|Нетцер Филипп
|1
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0
|5.
|Карич Эмир
|1
|0
|6.
|Johannes Tartarotti
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|2
|0
|2.
|Sebastian Bauer
|0
|1
|3.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|4.
|Lukas Rath
|1
|0
|5.
|Marcus Maier
|1
|0
|6.
|Aleksandar Cirkovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|Адмира
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: + = -Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен
Адмира Последние 20 матчей: + = -Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург
Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира
Последние игры между собой
Альтах: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Адмира: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Рапид Вена
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Штурм
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Санкт-Пёльтен
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|ЛАСК
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Адмира
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|9.
|Альтах
|1:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|10.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Рид
|0:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|12.
|Хартберг
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|10.50
|1.02
|3.20
|1.27
|—
|—
|3.45
|1.28
|1.97
|1.78
|1.73
|2.02
|—
|—
|1.87
|1.87
|1.22
|3.75
|1.32
|3.20
|1.07
|7.40
|1.11
|5.80
|1.02
|11.00
|13.50
|1.03
|13.00
|1.04
|4.55
|1.21
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.26
|3.94
|1.17
|4.80
|1.07
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.45
|1.22
|—
|—
|2.54
|1.55
|2.13
|1.77
|1.90
|1.98
|1.66
|2.31
|2.01
|1.85
|1.43
|2.95
|—
|—
|1.18
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—