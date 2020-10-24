  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Альтах
4:2
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
2' Красная карточка
Sebastian Bauer
1:0
10' Гол
Daniel Maderner
24' Желтая карточка
Roman Kerschbaum
2:0
28' Гол
Daniel Nussbaumer
2:1
35' Гол в свои ворота
Цвишенбруггер Ян
45' Желтая карточка
Marco Hausjell
45' Желтая карточка
Samuel Gouet
48' Вторая желтая карточка
Samuel Gouet
52' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
2:2
55' Гол
Roman Kerschbaum
65' Желтая карточка
Daniel Nussbaumer
3:2
68' Гол
Aljaz Casar
70' Желтая карточка
Нетцер Филипп
79' Вторая желтая карточка
Roman Kerschbaum
4:2
89' Гол
Mario Stefel
90' Желтая карточка
 90'+4
13
Tino
Casali
18
Цвишенбруггер
Ян
24
Бумбергер
Давид
5
Нетцер
Филипп
4
Samuel
Gouet
34
Турнвальд
Мануэль
20
Johannes
Tartarotti
30
Manfred
Fischer
19
Карич
Эмир
9
Daniel
Maderner
25
Обаси
Чинеду
1
Ляйтнер
Андреас
4
Sebastian
Bauer
19
Wilhelm
Vorsager
15
Lukas
Rath
90
Томич
Томислав
24
Marco
Hausjell
8
Roman
Kerschbaum
14
Morten
Hjulmand
2
Ауэр
Штефан
97
Joseph
Gande
16
Хоффер
Эрвин
Альтах
3-1-4-2
Адмира
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Nussbaumer 2 0.4
2. Johannes Tartarotti 1 0.2
3. Aljaz Casar 1 0.2
4. Daniel Maderner 1 0.2
5. Mario Stefel 1 0.2
6. Майлингер Марко 0 0
7. Anderson Oliveira6 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Roman Kerschbaum 2 (1) 0.4
2. Бройниг Максимилиан 2 0.4
3. Томич Томислав 1 0.2
4. Хоффер Эрвин 1 0.2
5. Marco Hausjell 1 0.2
6. Гартнер Кристиан 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Samuel Gouet 1 1
2. Нетцер Филипп 2 0
3. Уисс Алан 2 0
4. Цвишенбруггер Ян 2 0
5. Manfred Fischer 2 0
6. Карич Эмир 1 0
7. Daniel Nussbaumer 1 0
8. Johannes Tartarotti 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 3 1
2. Sebastian Bauer 0 1
3. Майерхофер Штефан 1 0
4. Lukas Rath 1 0
5. Marcus Maier 1 0
6. Marco Hausjell 1 0
7. Aleksandar Cirkovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Адмира 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: + = -
Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен
Адмира Последние 20 матчей: + = -
Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург
Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира

Последние игры между собой

Альтах: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Адмира: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Альтах 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Адмира 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:4 Адмира Бундеслига
Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 5 0 0 19 - 4 15
2. Рапид Вена 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Штурм 5 2 3 0 8 - 2 9
4. Санкт-Пёльтен 4 2 1 1 10 - 4 7
5. ЛАСК 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Сваровски Тироль 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Альтах 5 1 1 3 6 - 13 4
9. Адмира 5 1 1 3 8 - 16 4
10. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Рид 5 1 0 4 6 - 12 3
12. Хартберг 4 0 2 2 3 - 11 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Marco Hausjell получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Samuel Gouet получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Цвишенбруггер Ян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Daniel Nussbaumer бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Roman Kerschbaum получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Daniel Maderner уходит с поля. Daniel Nussbaumer выходит вместо него
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Daniel Maderner бьет в цель!
  • 2'
    УДАЛЕНИЕ! - Sebastian Bauer увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.18 5.20 34.00
1.20 4.70 26.00
1.87 3.90 3.88
3.04 2.12 4.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 10.50 1.02 3.20 1.27 7.20 1.07 1.97 1.78 1.73 2.02 5.10 1.14 1.22 3.75 3.15 1.33 1.07 7.40 1.87 1.87 1.12 5.55
13.50 1.03 13.00 1.04 4.55 1.21 3.68 1.29 2.24 1.72 1.70 2.18 1.46 2.76 1.26 3.94 1.17 4.80 1.07 8.60
4.45 1.22 2.54 1.55 2.13 1.77 1.90 1.98 1.66 2.31 2.01 1.85 1.43 2.95 1.18 5.40 1.89 1.97 1.77 2.11 1.71 2.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.30 1.62 2.31 1.57 1.19 4.40 1.48 2.55 1.04 9.00
3.52 1.30 2.24 1.65 1.53 2.38 1.22 4.30 1.13 5.65
3.33 1.35 2.75 1.48 2.16 1.75 1.70 2.23 2.12 1.76 1.36 3.33 1.32 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.83 1.91 1.44 2.65
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Альтах 4:2 Адмира онлайн

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