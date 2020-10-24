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Висла Краков
1:0
Перерыв

Стадион:
Подбескидзе
0'
32' Желтая карточка
Maksymilian Sitek
1:0
35' Пенальти
Салес Жеан Карлос
35' Желтая карточка
Кочиш Гергё
37' Желтая карточка
Форбс Браун
22
Бухалик
Михал
43
Шот
Давид
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
33
David
Abramowicz
Плевка
Патрик
10
Баша
Вуллнет
18
Чука
Виктор
40
Йебоа
Яв
Форбс
Браун
15
Салес
Жеан
Карлос
13
Rafal
Leszczynski
2
Модельски
Филип
3
Aleksander
Komor
20
Башлай
Дмитрий
22
Kacper
Gach
19
Michal
Rzuchowski
21
Кочиш
Гергё
50
Maksymilian
Sitek
17
Mateusz
Marzec
11
Lukasz
Sierpina
9
Билиньски
Камил
Висла Краков
4-3-3
Подбескидзе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чука Виктор 2 0.29
2. Йебоа Яв 2 0.29
3. Салес Жеан Карлос 2 (1) 0.29
4. Фрыдрых Михал 1 0.14
5. Плевка Патрик 1 0.14
6. Блащиковский Якуб 1 0.14
7. Форбс Браун 1 0.14
8. Савич Стефан V 0 0
9. Садлок Мацей 0 0
10. David Abramowicz 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 4 0.5
2. Новак Томаш 1 0.13
3. Michal Rzuchowski 1 0.13
4. Karol Danielak 1 0.13
5. Aleksander Komor 1 0.13
6. Maksymilian Sitek 1 0.13
7. Lukasz Sierpina 0 0
8. Bartosz Jaroch 0 0
9. Уббинк Корнелис 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Баша Вуллнет 2 0
2. Мехремич Ади 2 0
3. Шот Давид 2 0
4. Салес Жеан Карлос 1 0
5. Садлок Мацей 1 0
6. Форбс Браун 1 0
7. Фрыдрых Михал 1 0
8. Бурлига Лукаш 1 0
9. Жуков Георгий 1 0
Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 3 0
2. Модельски Филип 1 0
3. Michal Rzuchowski 1 0
4. Рундич Милан 1 0
5. Rafal Figiel 1 0
6. Кочиш Гергё 1 0
7. Bartosz Jaroch 1 0
8. Башлай Дмитрий 1 0
9. Уббинк Корнелис 1 0
10. Maksymilian Sitek 1 0
11. Marko Roginic 1 0
12. Martín Iván1 1 0
13. Kacper Gach 1 0
14. Filip Laskowski 1 0
15. Szymon Mroczko 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4) 0 0
 Подбескидзе 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 33.33% (3) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: + = -
Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков
Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -
Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув
Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Подбескидзе 0:1 Висла Краков Товарищеские матчи Подбескидзе 3:4 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:6 Висла Краков Экстракласса
Подбескидзе 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Подбескидзе Экстракласса Висла Краков 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Висла Краков Экстракласса Подбескидзе 1:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:2 Висла Краков Кубок Висла Краков 0:1 Подбескидзе Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 18 - 8 16
2. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Легия 6 4 0 2 9 - 8 12
5. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Погонь Щецин 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Шлёнск 7 3 1 3 12 - 9 10
8. Лехия Гданьск 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
10. Висла Краков 1:0 7 2 3 2 11 - 9 9
11. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Лех 6 2 2 2 12 - 10 8
13. Варта Познань 6 2 1 3 5 - 5 7
14. Сталь Мелец 7 1 2 4 7 - 17 5
15. Подбескидзе 0:1 8 1 2 5 9 - 19 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Форбс Браун получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Jean Carlos из команды Висла Краков забивает с точки!
  • Желтая карточка
    34'
    Кочиш Гергё получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Maksymilian Sitek получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Подбескидзе
1.95
4.80
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.50 3.75
1.62 4.10 5.00
1.64 4.10 5.10
1.33 4.80 12.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 4.50 1.18 3.60 1.27 2.30 1.62 2.05 1.77 1.81 2.00 1.50 2.48 1.25 3.70 1.19 4.30 1.07 7.40 1.06 8.00
12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.34 1.67 1.80 2.01 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.30 1.05 7.20
7.58 1.10 5.06 1.19 2.32 1.65 3.60 1.31 2.44 1.59 2.00 1.88 1.72 2.20 1.45 2.86 1.59 2.45 1.28 3.86 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.28 1.63 1.53 2.40 1.19 4.40
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38
1.91 1.97 1.57 2.48 1.25 4.18 1.72 2.20 1.26 4.00 1.14 6.22
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
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