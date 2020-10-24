Висла Краков
3:0
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Подбескидзе
32' Желтая карточкаMaksymilian Sitek
34' Желтая карточкаКочиш Гергё
1:0
35' ПенальтиСалес Жеан Карлос
37' Желтая карточкаФорбс Браун
57' Желтая карточкаСадлок Мацей
2:0
61' ГолЧука Виктор
72' Красная карточкаAleksander Komor
81' Желтая карточкаФрыдрых Михал
3:0
90' ГолБлащиковский Якуб
43
Шот
Давид
10
Баша
Вуллнет
18
Чука
Виктор
40
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
-
40 Йебоа ЯвНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Artur Skowronek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Kacper GachЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Martín Iván1
-
-
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
Ход матча
34'
35'
37'
57'
61'
2:0
72'
81'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чука Виктор
|3
|0.43
|2.
|Йебоа Яв
|2
|0.29
|3.
|Блащиковский Якуб
|2
|0.29
|4.
|Салес Жеан Карлос
|2 (1)
|0.29
|5.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.14
|6.
|Плевка Патрик
|1
|0.14
|7.
|Форбс Браун
|1
|0.14
|8.
|Савич Стефан V
|0
|0
|9.
|Садлок Мацей
|0
|0
|10.
|David Abramowicz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|4
|0.5
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.13
|3.
|Michal Rzuchowski
|1
|0.13
|4.
|Karol Danielak
|1
|0.13
|5.
|Aleksander Komor
|1
|0.13
|6.
|Maksymilian Sitek
|1
|0.13
|7.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|8.
|Bartosz Jaroch
|0
|0
|9.
|Уббинк Корнелис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баша Вуллнет
|2
|0
|2.
|Садлок Мацей
|2
|0
|3.
|Фрыдрых Михал
|2
|0
|4.
|Мехремич Ади
|2
|0
|5.
|Шот Давид
|2
|0
|6.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|7.
|Форбс Браун
|1
|0
|8.
|Бурлига Лукаш
|1
|0
|9.
|Жуков Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|3
|0
|2.
|Aleksander Komor
|0
|1
|3.
|Модельски Филип
|1
|0
|4.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|5.
|Рундич Милан
|1
|0
|6.
|Rafal Figiel
|1
|0
|7.
|Кочиш Гергё
|1
|0
|8.
|Bartosz Jaroch
|1
|0
|9.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
|10.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|11.
|Maksymilian Sitek
|1
|0
|12.
|Marko Roginic
|1
|0
|13.
|Martín Iván1
|1
|0
|14.
|Kacper Gach
|1
|0
|15.
|Filip Laskowski
|1
|0
|16.
|Szymon Mroczko
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Подбескидзе
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков
Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув
Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Подбескидзе 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Подбескидзе Экстракласса Висла Краков 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Висла Краков Экстракласса Подбескидзе 1:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:2 Висла Краков Кубок Висла Краков 0:1 Подбескидзе Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Легия
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|3
|2
|13 - 9
|9
|11.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|Варта Познань
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|14.
|Сталь Мелец
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|2.90
|1.38
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|1.85
|1.90
|2.05
|1.77
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.12
|5.55
|1.25
|3.70
|1.03
|10.00
|1.07
|7.40
|1.06
|8.00
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|4.50
|1.19
|—
|—
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.51
|2.49
|1.25
|3.62
|1.17
|4.30
|1.05
|7.20
|—
|—
|7.58
|1.10
|—
|—
|4.28
|1.24
|3.60
|1.31
|2.92
|1.44
|2.10
|1.79
|1.63
|2.34
|2.13
|1.76
|1.69
|2.25
|1.46
|2.82
|1.34
|3.39
|—
|—
|1.20
|4.84
|—
|—
|—
|—