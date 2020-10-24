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Шлёнск
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Ягеллония
0' 11'
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
5
Пуэрто
Исраэль
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
31
Палашевски
Мацей
18
Мусонда
Лубамба
25
Цилла
Марсель
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
96
Венгляж
Дамиан
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
19
Бедварссон
Бедвар
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
15
Твардек
Кристофер
31
Бида
Бартош
Шлёнск
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 3 (2) 0.43
2. Целебан Пётр 2 0.29
3. Fabian Piasecki 2 0.29
4. Экспозито Эрик 2 0.29
5. Собота Вальдемар 1 (1) 0.14
6. Голла Войцех 1 0.14
7. Mathieu Scalet 1 0.14
8. Штиглец Дино 0 0
9. Прашелик Матеуш 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 3 0.5
2. Макушевски Мацей 2 0.33
3. Пульич Яков 2 0.33
4. Романчук Тарас 1 0.17
5. Ольшевски Павел 0 0
6. Пржикрыл Томаш 0 0
7. Поспишил Мартин 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 2 1
2. Тамаш Марк 2 0
3. Целебан Пётр 1 0
4. Путноцки Матуш 1 0
5. Собота Вальдемар 1 0
6. Пуэрто Исраэль 1 0
7. Fabian Piasecki 1 0
8. Палашевски Мацей 1 0
9. Szymon Lewkot 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Szymon Sobczak 1 0
2. Рунье Иван 1 0
3. Камара Хуан 1 0
4. Стейнбор Павел 1 0
5. Цэру Богдан 1 0
6. Романчук Тарас 1 0
7. Арсенич Зоран 1 0
8. Бида Бартош 1 0
9. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 25% (3) 25% (3) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Ягеллония 12.5% (1) 37.5% (3) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск
Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе
Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ягеллония 2:1 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 2:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 0:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:4 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Шлёнск 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Ягеллония Кубок Польши Шлёнск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 18 - 8 16
2. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Легия 6 4 0 2 9 - 8 12
5. Ягеллония 0:0 7 3 3 1 8 - 6 12
6. Шлёнск 0:0 8 3 2 3 12 - 9 11
7. Погонь Щецин 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Лехия Гданьск 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
10. Висла Краков 7 2 3 2 13 - 9 9
11. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Лех 6 2 2 2 12 - 10 8
13. Варта Познань 6 2 1 3 5 - 5 7
14. Сталь Мелец 7 1 2 4 7 - 17 5
15. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Ягеллония
2.28
3.45
3.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.40 3.20
2.26 3.20 3.15
2.25 3.45 3.04
2.28 3.38 3.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 9.30 1.03 3.30 1.30 2.95 1.37 1.82 1.92 1.81 2.00 1.59 2.37 1.31 3.25 1.17 4.60 1.10 6.25 1.05 9.40 1.02 11.00
9.80 1.01 9.20 1.04 3.88 1.24 3.04 1.38 2.08 1.83 1.61 2.32 1.38 2.94 1.16 4.55 1.11 5.15 1.02 9.20
3.60 1.31 2.72 1.49 2.16 1.75 1.88 2.00 1.67 2.29 1.46 2.82 1.50 2.67 1.31 3.57 1.14 6.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 2.04 1.78 1.38 2.90 1.15 5.00 1.08 7.00
3.04 1.38 2.09 1.74 1.50 2.59
2.67 1.50 2.19 1.72 1.70 2.23 1.45 2.86 1.47 2.83
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.77 1.98 1.36 3.10
2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Шлёнск 0:0 Ягеллония онлайн

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