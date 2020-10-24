Шлёнск
1:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Ягеллония
1:0
48' ГолПрашелик Матеуш
62' Желтая карточкаШтиглец Дино
76' Желтая карточкаЦэру Богдан
14
Голла
Войцех
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Черных ФёдорНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
48'
1:0
62'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|3 (2)
|0.38
|2.
|Целебан Пётр
|2
|0.25
|3.
|Fabian Piasecki
|2
|0.25
|4.
|Экспозито Эрик
|2
|0.25
|5.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.13
|6.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.13
|7.
|Голла Войцех
|1
|0.13
|8.
|Mathieu Scalet
|1
|0.13
|9.
|Штиглец Дино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.43
|2.
|Макушевски Мацей
|2
|0.29
|3.
|Пульич Яков
|2
|0.29
|4.
|Романчук Тарас
|1
|0.14
|5.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|6.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|7.
|Поспишил Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Тамаш Марк
|2
|0
|3.
|Целебан Пётр
|1
|0
|4.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|5.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|6.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|7.
|Fabian Piasecki
|1
|0
|8.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|9.
|Szymon Lewkot
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|2
|0
|2.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|3.
|Рунье Иван
|1
|0
|4.
|Камара Хуан
|1
|0
|5.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|6.
|Романчук Тарас
|1
|0
|7.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|8.
|Бида Бартош
|1
|0
|9.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|0
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Ягеллония
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск
Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе
Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ягеллония 0:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:4 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Шлёнск 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Ягеллония Кубок Польши Шлёнск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Легия
|0:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Шлёнск
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Погонь Щецин
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|3
|2
|13 - 9
|9
|11.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|Варта Познань
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|14.
|Сталь Мелец
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.90
|1.23
|9.30
|1.03
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.81
|2.00
|1.59
|2.37
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.17
|4.60
|1.03
|10.00
|1.05
|9.40
|1.02
|11.00
|9.80
|1.01
|9.20
|1.04
|—
|—
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.16
|4.55
|1.11
|5.15
|1.02
|9.20
|—
|—
|4.43
|1.23
|3.12
|1.39
|2.24
|1.70
|2.08
|1.81
|1.72
|2.19
|1.37
|3.23
|2.00
|1.88
|1.20
|4.82
|1.48
|2.75
|1.46
|2.82
|1.50
|2.67
|1.18
|5.23
|—
|—
|1.14
|6.33
|—
|—
|—
|—