  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Легия
0' 18'
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
61
Смолиньски
Кацпер
20
Горгон
Александр
27
Ковальчик
Себастьян
18
Кухарчик
Михал
10
Захович
Лука
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
14
Карбовник
Михал
8
Гвилия
Валериане
99
Слиш
Бартош
22
Вшолек
Павел
11
Валенсия
Хоэль
9
Пекхарт
Томаш
Погонь Щецин
4-1-4-1
Легия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 2 0.33
2. Фронччак Адам 1 0.17
3. Триантафиллопулос Константинос 1 0.17
4. Кухарчик Михал 1 (1) 0.17
5. Дабровски Дамьян 0 0
6. Дрыгас Камил 0 0
7. Захович Лука 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 7 1
2. Юранович Йосип 1 0.14
3. Слиш Бартош 1 0.14
4. Вшолек Павел 0 0
5. Лима Лукас II 0 0
6. Енджейчик Артур 0 0
7. Младенович Филип 0 0
8. Капустка Бартош 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Дабровски Дамьян 3 0
2. Матыня Хуберт 3 0
3. Горгон Александр 2 0
4. Смолиньски Кацпер 2 0
5. Фронччак Адам 1 0
6. Штек Давид 1 0
7. Мата Луиш 1 0
8. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 2 0
2. Младенович Филип 2 0
3. Лима Лукас II 2 0
4. Слиш Бартош 2 0
5. Лопеш Рафаэл 1 0
6. Пекхарт Томаш 1 0
7. Цежняк Радослав 1 0
8. Юранович Йосип 1 0
9. Роша Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Легия 0 33.33% (3) 0 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин
Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах
Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Легия 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Легия Экстракласса Легия 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Легия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 18 - 8 16
2. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Легия 0:0 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Шлёнск 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Погонь Щецин 0:0 6 3 2 1 6 - 4 11
7. Ягеллония 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Лехия Гданьск 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
10. Висла Краков 7 2 3 2 13 - 9 9
11. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Лех 6 2 2 2 12 - 10 8
13. Варта Познань 6 2 1 3 5 - 5 7
14. Сталь Мелец 7 1 2 4 7 - 17 5
15. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Легия
4.00
3.50
2.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
4.10 3.20 1.90
3.94 3.42 2.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.07 6.60 1.10 2.75 1.42 2.23 1.65 1.87 1.93 1.58 2.30 1.72 2.12 1.32 3.20 1.20 4.20 1.07 7.00 1.05 8.50 1.01 14.50 1.03 10.00
7.40 1.05 6.25 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.35 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.10 1.01 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.70 2.15 1.18 4.50 1.07 7.00 1.02 11.00
2.62 1.49 1.70 2.08 1.33 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.25 1.60 1.53 2.39 1.19 4.40
3.38 1.32 2.19 1.63 1.52 2.53 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:0 Легия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный