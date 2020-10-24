Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Легия
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
10
Захович
Лука
99
Слиш
Бартош
22
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Мата ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|2
|0.33
|2.
|Фронччак Адам
|1
|0.17
|3.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.17
|4.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.17
|5.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|6.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|7.
|Захович Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|7
|1
|2.
|Юранович Йосип
|1
|0.14
|3.
|Слиш Бартош
|1
|0.14
|4.
|Вшолек Павел
|0
|0
|5.
|Лима Лукас II
|0
|0
|6.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|7.
|Младенович Филип
|0
|0
|8.
|Капустка Бартош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|2.
|Матыня Хуберт
|3
|0
|3.
|Горгон Александр
|2
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|5.
|Фронччак Адам
|1
|0
|6.
|Штек Давид
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|2.
|Младенович Филип
|2
|0
|3.
|Лима Лукас II
|2
|0
|4.
|Слиш Бартош
|2
|0
|5.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|6.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|7.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|8.
|Юранович Йосип
|1
|0
|9.
|Роша Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Легия
|0
|33.33% (3)
|0
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин
Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах
Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Легия
|0:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Шлёнск
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Погонь Щецин
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|3
|2
|13 - 9
|9
|11.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|Варта Познань
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|14.
|Сталь Мелец
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.07
|6.60
|1.10
|2.75
|1.42
|2.23
|1.65
|1.87
|1.93
|1.58
|2.30
|1.72
|2.12
|1.32
|3.20
|1.20
|4.20
|1.07
|7.00
|1.05
|8.50
|1.01
|14.50
|1.03
|10.00
|7.40
|1.05
|6.25
|1.09
|2.78
|1.42
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.66
|2.35
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.21
|4.20
|1.06
|7.70
|1.04
|8.10
|1.01
|10.25
|—
|—