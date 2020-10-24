Погонь Щецин
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Легия
72' Желтая карточкаЛевчук Игор
80' Желтая карточкаМладенович Филип
84' Желтая карточкаРосолек Мацей
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
10
Захович
Лука
99
Слиш
Бартош
22
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Мата ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
72'
80'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|2
|0.33
|2.
|Фронччак Адам
|1
|0.17
|3.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.17
|4.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.17
|5.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|6.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|7.
|Захович Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|7
|1
|2.
|Юранович Йосип
|1
|0.14
|3.
|Слиш Бартош
|1
|0.14
|4.
|Вшолек Павел
|0
|0
|5.
|Лима Лукас II
|0
|0
|6.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|7.
|Младенович Филип
|0
|0
|8.
|Капустка Бартош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|2.
|Матыня Хуберт
|3
|0
|3.
|Горгон Александр
|2
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|5.
|Фронччак Адам
|1
|0
|6.
|Штек Давид
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|3
|0
|2.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|3.
|Лима Лукас II
|2
|0
|4.
|Слиш Бартош
|2
|0
|5.
|Левчук Игор
|1
|0
|6.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|7.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|8.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|9.
|Юранович Йосип
|1
|0
|10.
|Роша Луис
|1
|0
|11.
|Росолек Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Легия
|0
|33.33% (3)
|0
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин
Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах
Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Легия: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Легия
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Шлёнск
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|3
|2
|13 - 9
|9
|11.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|Варта Познань
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|14.
|Сталь Мелец
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.77
|1.97
|6.60
|1.10
|1.12
|5.55
|2.23
|1.65
|1.87
|1.93
|1.10
|6.25
|1.72
|2.12
|1.32
|3.20
|1.04
|9.00
|1.07
|7.00
|1.05
|8.50
|1.01
|14.50
|1.03
|10.00
|7.40
|1.05
|6.25
|1.09
|2.78
|1.42
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.66
|2.35
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.21
|4.20
|1.06
|7.70
|1.04
|8.10
|1.01
|10.25
|—
|—