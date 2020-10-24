Астра
4:0
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
КСМ Политехника Яссы
8' Желтая карточкаКалкан Андреас
30' Красная карточкаIonut Francisc Cristea
31' Желтая карточкаГеорге Валентин
32' Желтая карточкаПлатини Суареш
45' Желтая карточкаDonaldo Acka
45' Желтая карточкаМонтини Маттиа
52' Вторая желтая карточкаГеорге Валентин
1:0
62' ГолГэман Валерикэ
84' Желтая карточкаManuel De Iriondo
2:0
84' ПенальтиБудеску Константин
3:0
89' ГолВютрих Себастьен
90' Желтая карточкаJuan Pablo Passaglia
4:0
90' ПенальтиРадунович Ристо
20
Бруну
Давид
77
Albert
Stahl
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Albert StahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Граур ДиниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
12 Mihai Popa
-
Главный тренер: Alexandru Radu
- Основной состав
-
16 Levente BoszВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
-
19 Razvan OneaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Ассулин ГайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Antonio Stan
-
42 Dan Talmaciu
-
-
95 Ianos Brinza
-
Главный тренер: Daniel Pancu
Ход матча
31'
32'
45'
45'
52'
62'
84'
89'
90'
4:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.25
|2.
|Георге Валентин
|2
|0.25
|3.
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.13
|4.
|Вютрих Себастьен
|1
|0.13
|5.
|Гэман Валерикэ
|1
|0.13
|6.
|Albert Stahl
|1
|0.13
|7.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.13
|8.
|Бруну Давид
|0
|0
|9.
|Constantin Dima
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|4
|0.5
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.25
|3.
|Платини Суареш
|1
|0.13
|4.
|Калкан Андреас
|1
|0.13
|5.
|Попадюк Дору
|1
|0.13
|6.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0.13
|7.
|Razvan Onea
|1
|0.13
|8.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|9.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|10.
|Sorin Busu
|0
|0
|11.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|3
|2
|2.
|Радунович Ристо
|3
|0
|3.
|Рэдуц Михай
|2
|0
|4.
|Дандя Александру
|2
|0
|5.
|Граовац Даниэль
|2
|0
|6.
|Алибек Денис
|1
|0
|7.
|Монтини Маттиа
|1
|0
|8.
|Чанадьия Дарио
|1
|0
|9.
|Црепуля Любян
|1
|0
|10.
|Лазар Давид
|1
|0
|11.
|Constantin Dima
|1
|0
|12.
|Raoul Baicu
|1
|0
|13.
|Albert Stahl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|4
|1
|2.
|Ionut Francisc Cristea
|2
|1
|3.
|Ванцо Флориано
|3
|0
|4.
|Бреевелд Никандро
|2
|0
|5.
|Платини Суареш
|2
|0
|6.
|Калкан Андреас
|2
|0
|7.
|Михалаке Мариус
|0
|1
|8.
|Фрасинеску Козмин
|1
|0
|9.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0
|10.
|Lucas Chacana
|1
|0
|11.
|Donaldo Acka
|1
|0
|12.
|Razvan Onea
|1
|0
|13.
|Andrei Cristea1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астра
|11.11% (1)
|0
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|КСМ Политехника Яссы
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: +4 =6 -10Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж
Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =3 -10КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени
Последние игры между собой
Астра: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|8
|7
|0
|1
|13 - 4
|21
|2.
|ФКСБ
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|4.
|Сепси
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|5.
|Ботошани
|8
|3
|2
|3
|12 - 10
|11
|6.
|Киндия Тырговиште
|8
|3
|2
|3
|5 - 5
|11
|7.
|УТА Арад
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|8.
|Волунтари
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Германнштадт
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|10.
|Академика Клинчени
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|11.
|Вииторул Констанца
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|14.
|Динамо Бухарест
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Арджеш
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|16.
|Астра
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.25
|1.01
|9.10
|1.03
|3.70
|1.25
|—
|—
|2.95
|1.39
|—
|—
|2.02
|1.86
|—
|—
|1.56
|2.40
|—
|—
|1.33
|3.12
|1.15
|4.75
|1.11
|5.40
|1.02
|9.60
|—
|—
|—
|—
|1.88
|1.98
|1.81
|2.06
|1.90
|1.98
|1.65
|2.32
|1.50
|2.67
|1.61
|2.41
|1.59
|2.46
|1.47
|2.81
|1.39
|3.14
|—
|—
|1.14
|6.27
|—
|—