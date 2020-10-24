  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Астра
4:0
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
8' Желтая карточка
Калкан Андреас
30' Красная карточка
Ionut Francisc Cristea
31' Желтая карточка
Георге Валентин
32' Желтая карточка
Платини Суареш
45' Желтая карточка
Donaldo Acka
45' Желтая карточка
Монтини Маттиа
52' Вторая желтая карточка
Георге Валентин
1:0
62' Гол
Гэман Валерикэ
84' Желтая карточка
Manuel De Iriondo
2:0
84' Пенальти
Будеску Константин
3:0
89' Гол
Вютрих Себастьен
90' Желтая карточка
Juan Pablo Passaglia
4:0
90' Пенальти
Радунович Ристо
90'+4
1
Лазар
Давид
20
Бруну
Давид
4
Граовац
Даниэль
25
Гэман
Валерикэ
3
Радунович
Ристо
77
Albert
Stahl
21
Црепуля
Любян
22
Gabriel
Serban
10
Будеску
Константин
43
Монтини
Маттиа
11
Георге
Валентин
16
Levente
Bosz
2
Кабрал
Родни
18
Manuel
De
Iriondo
3
Nikolaos
Baxevanos
22
Sorin
Busu
88
Ionut
Francisc
Cristea
19
Razvan
Onea
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
10
Andrei
Cristea1
7
Попадюк
Дору
Астра
КСМ Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будеску Константин 2 (1) 0.25
2. Георге Валентин 2 0.25
3. Радунович Ристо 1 (1) 0.13
4. Вютрих Себастьен 1 0.13
5. Гэман Валерикэ 1 0.13
6. Albert Stahl 1 0.13
7. Алибек Денис 1 (1) 0.13
8. Бруну Давид 0 0
9. Constantin Dima 0 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 4 0.5
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.25
3. Платини Суареш 1 0.13
4. Калкан Андреас 1 0.13
5. Попадюк Дору 1 0.13
6. Dzenan Zajmovic 1 0.13
7. Razvan Onea 1 0.13
8. Ванцо Флориано 0 0
9. Бреевелд Никандро 0 0
10. Sorin Busu 0 0
11. Ionut Francisc Cristea 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Георге Валентин 3 2
2. Радунович Ристо 3 0
3. Рэдуц Михай 2 0
4. Дандя Александру 2 0
5. Граовац Даниэль 2 0
6. Алибек Денис 1 0
7. Монтини Маттиа 1 0
8. Чанадьия Дарио 1 0
9. Црепуля Любян 1 0
10. Лазар Давид 1 0
11. Constantin Dima 1 0
12. Raoul Baicu 1 0
13. Albert Stahl 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 4 1
2. Ionut Francisc Cristea 2 1
3. Ванцо Флориано 3 0
4. Бреевелд Никандро 2 0
5. Платини Суареш 2 0
6. Калкан Андреас 2 0
7. Михалаке Мариус 0 1
8. Фрасинеску Козмин 1 0
9. Juan Pablo Passaglia 1 0
10. Lucas Chacana 1 0
11. Donaldo Acka 1 0
12. Razvan Onea 1 0
13. Andrei Cristea1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 11.11% (1) 0 0 22.22% (2) 22.22% (2) 44.44% (4)
КСМ Политехника Яссы 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Арджеш 1:0 Астра Астра 2:3 Волунтари Вииторул Констанца 4:1 Астра Астра 0:2 ЧФР Клуж
Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =3 -10
КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени

Последние игры между собой

Астра: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра Первая лига Астра 3:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 0:3 Астра Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 8 7 0 1 13 - 4 21
2. ФКСБ 7 5 0 2 17 - 9 15
3. ЧФР Клуж 7 4 3 0 8 - 3 15
4. Сепси 0:0 8 3 4 1 10 - 6 13
5. Ботошани 8 3 2 3 12 - 10 11
6. Киндия Тырговиште 8 3 2 3 5 - 5 11
7. УТА Арад 8 2 5 1 7 - 6 11
8. Волунтари 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Германнштадт 7 2 4 1 10 - 8 10
10. Академика Клинчени 8 2 4 2 6 - 6 10
11. Вииторул Констанца 7 2 3 2 10 - 11 9
12. КСМ Политехника Яссы 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 1 5 10 - 12 7
14. Динамо Бухарест 0:0 8 1 3 4 7 - 9 6
15. Арджеш 7 1 1 5 5 - 12 4
16. Астра 8 1 1 6 9 - 17 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.15 3.55 3.20
1.23 5.18 22.61

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.25 1.01 9.10 1.03 3.70 1.25 2.95 1.39 2.02 1.86 1.56 2.40 1.33 3.12 1.15 4.75 1.11 5.40 1.02 9.60
1.88 1.98 1.81 2.06 1.90 1.98 1.65 2.32 1.50 2.67 1.61 2.41 1.59 2.46 1.47 2.81 1.39 3.14 1.14 6.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
3.10 1.36 2.07 1.74 1.45 2.71
1.59 2.44 1.35 3.32 1.62 2.39 1.63 2.37 1.45 2.89
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.86 1.41 1.74 2.07 1.32 3.32
Где смотреть матч Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный