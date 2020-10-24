Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Монтини Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Игрок из команды Астра вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Гэман Валерикэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Гэман Валерикэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Donaldo Acka совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Levente Bosz взял и забрал мяч на выходе

43' Црепуля Любян из команды Астра плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

42' Удар от ворот произведет Астра

42' Калкан Андреас не смог попасть в створ ударом издали

41' Црепуля Любян не смог попасть в створ ударом издали

39' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Кабрал Родни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Астра

36' Donaldo Acka не смог попасть в створ ударом издали

36' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Георге Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Георге Валентин получил желтую карточку от судьи

30' Георге Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Ionut Francisc Cristea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Sorin Busu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Albert Stahl возвращается на поле.

28' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ох, нехорошо это выглядит. Albert Stahl получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Albert Stahl на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гэман Валерикэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Manuel De Iriondo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Монтини Маттиа не смог попасть в створ ударом издали

19' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Manuel De Iriondo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Levente Bosz взял и забрал мяч на выходе

17' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

16' Albert Stahl нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

16' Будеску Константин пробил со штрафного прямо в стенку

15' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Астра

13' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Кабрал Родни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Бруну Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Гэман Валерикэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Граовац Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Граовац Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Калкан Андреас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

6' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Астра

5' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гэман Валерикэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Матч возобновлен

2' Калкан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Астра начинает с центра поля