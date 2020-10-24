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АХ Лёвен
2:1
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
12' Желтая карточка
Рикка Федерико
19' Желтая карточка
Соболь Эдуард
1:0
21' Пенальти
Анри Тома
30' Желтая карточка
Малинов Кристиян
39' Желтая карточка
Дуплюс Фредерик
1:1
45' Пенальти
Ланг Ноа
55' Желтая карточка
Ланг Ноа
2:1
57' Гол
Xavier Mercier
90'+5
90
Ромо
Рафаэль
19
Дуплюс
Фредерик
23
Sascha
Kotysch
3
Шиманга
Катуку
4
Де
Норре
Каспер
14
Kamal
Sowah
6
Юбер
Давид
29
Малинов
Кристиян
33
Mathieu
Maertens
9
Анри
Тома
10
Xavier
Mercier
22
Хорват
Этан
18
Рикка
Федерико
44
Мехеле
Брандон
77
Мата
Клинтон
2
Соболь
Эдуард
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
11
Дьятта
Крепен
16
Шрейверс
Сьебе
27
Баджи
Юссуф
АХ Лёвен
4-4-2
Брюгге
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Xavier Mercier 4 0.4
2. Kamal Sowah 4 0.4
3. Анри Тома 4 (1) 0.4
4. Mathieu Maertens 3 0.3
5. Sascha Kotysch 1 0.1
6. Дуплюс Фредерик 1 0.1
7. Oliver Myny 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванакен Ханс 5 (2) 0.5
2. Дьятта Крепен 5 0.5
3. Крменчик Михал 3 0.3
4. Вормер Руд 2 0.2
5. Баджи Юссуф 2 0.2
6. Дели Симон 1 0.1
7. Баланта Эдер 1 0.1
8. Окереке Давид 1 0.1
9. Кетеларе Шарль 1 0.1
10. Ланг Ноа 1 (1) 0.1
11. Шрейверс Сьебе 0 0
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Бонавентуре Деннис 0 0
14. Рикка Федерико 0 0

Карточки

АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 3 0
2. Sascha Kotysch 2 0
3. Kamal Sowah 2 0
4. Toon Raemaekers 2 0
5. Дуплюс Фредерик 1 0
6. Юбер Давид 1 0
7. Ромо Рафаэль 1 0
8. Pierre-Yves Ngawa 1 0
9. Mathieu Maertens 1 0
10. Oliver Myny 1 0
11. Влитинк Тибо 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 2 0
2. Соболь Эдуард 2 0
3. Бонавентуре Деннис 2 0
4. Вормер Руд 1 0
5. Миньоле Симон 1 0
6. Крменчик Михал 1 0
7. Дели Симон 1 0
8. Баланта Эдер 1 0
9. Рикка Федерико 1 0
10. Мата Клинтон 1 0
11. Ланг Ноа 1 0
12. Коссуну Одилон 1 0
13. Баджи Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АХ Лёвен 0 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 6.67% (1) 33.33% (5)
 Брюгге 4.76% (1) 23.81% (5) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4)

Предыдущие игры

АХ Лёвен Последние 20 матчей: + = -
Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен
Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот

Последние игры между собой

АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Брюгге: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Брюгге 4:1 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 0:1 Брюгге Лига Про Брюгге 2:0 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 2:5 Брюгге Лига Жюпиле
Брюгге 1:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле Брюгге 3:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 4:1 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 9 6 1 2 15 - 7 19
2. Брюгге 1:2 10 6 1 3 23 - 8 19
3. Беерсхот-Вильрейк 9 6 0 3 22 - 20 18
4. Стандард 9 5 3 1 13 - 7 18
5. АХ Лёвен 2:1 10 5 3 2 17 - 15 18
6. Антверпен 9 5 2 2 18 - 12 17
7. Андерлехт 10 4 5 1 20 - 15 17
8. Серкль Брюгге 9 5 0 4 16 - 12 15
9. Кортрейк 10 4 2 4 12 - 13 14
10. Генк 9 3 4 2 14 - 14 13
11. Остенде 8 3 3 2 12 - 8 12
12. Эйпен 9 2 5 2 10 - 12 11
13. Гент 9 3 0 6 14 - 16 9
14. Мехелен 9 2 1 6 10 - 16 7
15. Зульте-Варегем 9 2 1 6 11 - 21 7
16. Сент-Трюйден 9 1 3 5 9 - 19 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 9 0 3 6 3 - 14 3
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.53 3.25 9.50
1.62 3.05 7.20
6.65 5.25 1.44
1.53 3.44 10.48

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 11.00 1.02 5.50 1.13 5.25 1.13 2.12 1.72 2.50 1.53 2.10 1.73 1.97 1.77 1.51 2.46 1.28 3.45 1.18 4.50 1.03 10.00 1.05 8.50 1.02 11.00
16.75 1.01 15.75 1.02 6.20 1.16 5.85 1.14 3.10 1.38 2.31 1.63 1.85 2.04 1.53 2.54 1.38 3.10 1.15 5.55 1.16 5.50 1.06 9.50
4.94 1.19 6.50 1.13 2.97 1.42 2.56 1.54 3.10 1.40 2.05 1.83 1.68 2.27 1.31 3.57 2.10 1.78 1.17 5.43 1.54 2.56 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.90 1.38 1.72 2.05 1.32 3.20 1.09 6.50
4.45 1.21 3.00 1.38 1.80 2.01 1.38 3.04 1.23 4.20
2.76 1.48 2.26 1.68 1.75 2.15 1.48 2.76 1.49 2.74 1.28 3.88 1.34 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.40 1.28 2.37 1.58 1.77 1.98 1.40 2.65
5.35 1.16 4.60 1.20 2.19 1.67 1.63 2.28 1.43 2.83 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.11 5.80
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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