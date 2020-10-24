12' Желтая карточкаРикка Федерико
19' Желтая карточкаСоболь Эдуард
1:0
21' ПенальтиАнри Тома
30' Желтая карточкаМалинов Кристиян
39' Желтая карточкаДуплюс Фредерик
1:1
45' ПенальтиЛанг Ноа
55' Желтая карточкаЛанг Ноа
2:1
57' ГолXavier Mercier
90
Ромо
Рафаэль
14
Kamal
Sowah
22
Хорват
Этан
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
27
Баджи
Юссуф
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Kamal SowahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
12'
19'
21'
1:0
30'
39'
45'
1:1
55'
57'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Xavier Mercier
|4
|0.4
|2.
|Kamal Sowah
|4
|0.4
|3.
|Анри Тома
|4 (1)
|0.4
|4.
|Mathieu Maertens
|3
|0.3
|5.
|Sascha Kotysch
|1
|0.1
|6.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.1
|7.
|Oliver Myny
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.5
|2.
|Дьятта Крепен
|5
|0.5
|3.
|Крменчик Михал
|3
|0.3
|4.
|Вормер Руд
|2
|0.2
|5.
|Баджи Юссуф
|2
|0.2
|6.
|Дели Симон
|1
|0.1
|7.
|Баланта Эдер
|1
|0.1
|8.
|Окереке Давид
|1
|0.1
|9.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.1
|10.
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.1
|11.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Бонавентуре Деннис
|0
|0
|14.
|Рикка Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|3
|0
|2.
|Sascha Kotysch
|2
|0
|3.
|Kamal Sowah
|2
|0
|4.
|Toon Raemaekers
|2
|0
|5.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|6.
|Юбер Давид
|1
|0
|7.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|8.
|Pierre-Yves Ngawa
|1
|0
|9.
|Mathieu Maertens
|1
|0
|10.
|Oliver Myny
|1
|0
|11.
|Влитинк Тибо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ритс Матс
|2
|0
|2.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|3.
|Бонавентуре Деннис
|2
|0
|4.
|Вормер Руд
|1
|0
|5.
|Миньоле Симон
|1
|0
|6.
|Крменчик Михал
|1
|0
|7.
|Дели Симон
|1
|0
|8.
|Баланта Эдер
|1
|0
|9.
|Рикка Федерико
|1
|0
|10.
|Мата Клинтон
|1
|0
|11.
|Ланг Ноа
|1
|0
|12.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|13.
|Баджи Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АХ Лёвен
|0
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|Брюгге
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
АХ Лёвен Последние 20 матчей: + = -Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен
Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:3 Шарлеруа Генк 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Эйпен АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 3:0 Мехелен АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем АХ Лёвен 2:4 Моленбеек Стандард 0:1 АХ Лёвен Стандард 1:1 АХ Лёвен Брюгге 4:1 АХ Лёвен Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Виртон 4:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:5 Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот
Последние игры между собой
АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Брюгге: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|2.
|Брюгге
|1:2
|10
|6
|1
|3
|23 - 8
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|6
|0
|3
|22 - 20
|18
|4.
|Стандард
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|5.
|АХ Лёвен
|2:1
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|6.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|7.
|Андерлехт
|10
|4
|5
|1
|20 - 15
|17
|8.
|Серкль Брюгге
|9
|5
|0
|4
|16 - 12
|15
|9.
|Кортрейк
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|10.
|Генк
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|11.
|Остенде
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|12.
|Эйпен
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Гент
|9
|3
|0
|6
|14 - 16
|9
|14.
|Мехелен
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|9
|0
|3
|6
|3 - 14
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|11.00
|1.02
|5.50
|1.13
|5.25
|1.13
|2.12
|1.72
|2.50
|1.53
|2.10
|1.73
|1.97
|1.77
|—
|—
|1.51
|2.46
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.03
|10.00
|1.05
|8.50
|1.02
|11.00
|16.75
|1.01
|15.75
|1.02
|6.20
|1.16
|5.85
|1.14
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.31
|1.63
|—
|—
|1.85
|2.04
|—
|—
|1.53
|2.54
|—
|—
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.15
|5.55
|1.16
|5.50
|1.06
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.94
|1.19
|—
|—
|6.50
|1.13
|2.97
|1.42
|2.56
|1.54
|3.10
|1.40
|2.05
|1.83
|1.68
|2.27
|1.31
|3.57
|2.10
|1.78
|1.17
|5.43
|1.54
|2.56
|—
|—
|1.22
|4.58
|—
|—
|—
|—